На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла

На засідання ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України не зможуть запросити президента Володимира Зеленського, оскільки він є недоторканною особою.

Про це заявила глава ТСК, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ Справа "вагнерівців": Чи зможе ТСК назвати винних у зриві спецоперації?.

"Я запропонувала членам ТСК, щоб у нас засідання були максимально відкритими до моменту, як ми отримаємо перші документи, які є таємними чи цілком таємними. Заперечень не було. Потім частина засідань буде закрита. Після їхнього завершення ми встановлюватимемо, чи підлягає інформація, яка розглядалася, під закон Про державну таємницю. Якщо ні, теж оприлюднюватимемо", - зазначила глава парламентської ТСК.

За словами Безуглої, члени ТСК вирішили запросити на засідання п'ятого президент Петра Порошенка.

"При цьому у нас була дискусія, як оформити запрошення (воно якраз доопрацьовується) – зазначити відкритий чи закритий формат засідання, або щоб він сам обирав. Члени ТСК вирішили обрати закритий, щоб уникнути політизації процесу, а те, що із наданої інформації не буде держтаємницею, оприлюднити. Хоч запрошення ще готується, Порошенко уже публічно поставив умову: прийде, якщо буде розглядатися питання "вагнерівців". Його вимоги включити цю справу в порядок денний комісії, яка його якраз у ній і запрошує, викликає у мене занепокоєння щодо його логічних зв’язків. Як я сказала, розгляд відбувається хронологічно і обов’язково дійде до етапу можливого зриву операції, але спочатку нам треба встановити, чи така операція взагалі мала місце, коли та за яких умов", - розповіла нардепка.

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"До того ж Порошенко заявив, що прийде, якщо на комісії дасть свідчення й Зеленський. Відповідно до чинного законодавства, ми не маємо права викликати президента. Він є недоторканною особою. Тут справа не у прізвищах. Якби президентом зараз був Петро Олексійович, ми теж не могли б його викликати на ТСК. Вибачте, це ж не "стадіон, так стадіон", не дебати", - додала вона.

Безугла заявила, що якщо Порошенко прийде і підтвердить під протокол, що ця операція мала місце, що він її ініціював і поділиться деталями, це вже стане відправною точкою. Якщо не прийде, це буде відтермінування.

"Треба почати із 2018 року. Далі ми уже йтимемо за хронологією. Заслухаємо й Василя Бурбу, якщо він погодиться, тощо. Як рухатися вперед, якщо не отримати відповідь на питання, а чи була така операція? За усієї поваги, інформація в ЗМІ – це не підтвердження. Мають бути відповідні документи або заява під протокол однієї з найвищих посадових осіб, яка була уповноважена приймати рішення та несла за це відповідальність", - додала парламентарій.

Детальніше про роботу парламентської ТСК читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.