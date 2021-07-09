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Новини
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На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла

На засідання ТСК у справі

На засідання ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України не зможуть запросити президента Володимира Зеленського, оскільки він є недоторканною особою.

Про це заявила глава ТСК, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ Справа "вагнерівців": Чи зможе ТСК назвати винних у зриві спецоперації?.

"Я запропонувала членам ТСК, щоб у нас засідання були максимально відкритими до моменту, як ми отримаємо перші документи, які є таємними чи цілком таємними. Заперечень не було. Потім частина засідань буде закрита. Після їхнього завершення ми встановлюватимемо, чи підлягає інформація, яка розглядалася, під закон Про державну таємницю. Якщо ні, теж оприлюднюватимемо", - зазначила глава парламентської ТСК.

За словами Безуглої, члени ТСК вирішили запросити на засідання п'ятого президент Петра Порошенка.

"При цьому у нас була дискусія, як оформити запрошення (воно якраз доопрацьовується) – зазначити відкритий чи закритий формат засідання, або щоб він сам обирав. Члени ТСК вирішили обрати закритий, щоб уникнути політизації процесу, а те, що із наданої інформації не буде держтаємницею, оприлюднити. Хоч запрошення ще готується, Порошенко уже публічно поставив умову: прийде, якщо буде розглядатися питання "вагнерівців". Його вимоги включити цю справу в порядок денний комісії, яка його якраз у ній і запрошує, викликає у мене занепокоєння щодо його логічних зв’язків. Як я сказала, розгляд відбувається хронологічно і обов’язково дійде до етапу можливого зриву операції, але спочатку нам треба встановити, чи така операція взагалі мала місце, коли та за яких умов", - розповіла нардепка.

Читайте також: ТСК Ради щодо "вагнерівців" розпочала роботу: Тему ПВК розглядатиме в липні-серпні

"До того ж Порошенко заявив, що прийде, якщо на комісії дасть свідчення й Зеленський. Відповідно до чинного законодавства, ми не маємо права викликати президента. Він є недоторканною особою. Тут справа не у прізвищах. Якби президентом зараз був Петро Олексійович, ми теж не могли б його викликати на ТСК. Вибачте, це ж не "стадіон, так стадіон", не дебати", - додала вона.

Безугла заявила, що якщо Порошенко прийде і підтвердить під протокол, що ця операція мала місце, що він її ініціював і поділиться деталями, це вже стане відправною точкою. Якщо не прийде, це буде відтермінування.

"Треба почати із 2018 року. Далі ми уже йтимемо за хронологією. Заслухаємо й Василя Бурбу, якщо він погодиться, тощо. Як рухатися вперед, якщо не отримати відповідь на питання, а чи була така операція? За усієї поваги, інформація в ЗМІ – це не підтвердження. Мають бути відповідні документи або заява під протокол однієї з найвищих посадових осіб, яка була уповноважена приймати рішення та несла за це відповідальність", - додала парламентарій.

Детальніше про роботу парламентської ТСК читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.

Автор: 

ВР (14999) ТСК (373) Зеленський Володимир (23978) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+42
Ничего не мешает ему прийти добровольно и разъяснить ситуацию.
Кроме его НЕжелания делать это, скрыть правду.
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09.07.2021 10:50
+27
"Неприкасаемым" в индийском смысле...
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09.07.2021 10:49
+27
На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" мы не имеем права вызвать Зеленского, он является неприкасаемым, - "слуга народа" Безуглая
На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" мы не имеем права вызвать Зеленского, он является неприкасаемым, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3861
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09.07.2021 10:50
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"Так что...нету у вас методов против Кости Сопрыкина"
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09.07.2021 11:14 Відповісти
За предательство отвечать надо.
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09.07.2021 11:18 Відповісти
И даже за брехню.
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09.07.2021 11:24 Відповісти
-- Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4! (с)
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09.07.2021 12:44 Відповісти
Т е если президент начнёт расстреливать людей на улице то до конца срока он может резвиться и ничего не бояться?
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09.07.2021 11:22 Відповісти
Естественно.В нашей стране лучше всего быть президентом,депутатом или Гидрометцентром:врешь что угодно и ничего тебе за это не будет)
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09.07.2021 11:33 Відповісти
Хорошо Шмаркля пристроилась...никому ничего не должен, и делаю что хочу!
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09.07.2021 11:23 Відповісти
?????.....то есть, на его месте некто Янукович, тоже был неприкосновенным лицом. А почему вы не допускаете ошибок и того и другого. И....умышленных тоже????
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09.07.2021 11:26 Відповісти
Безугла покриває зрадника. Співучасть у державній зраді - це теж державна зрада. Мар'яно, не тіш себе. Сидітимеш у жіночій тюрмі, а не в сусідній камері з Зеленським.
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09.07.2021 11:28 Відповісти
По стопам Тимошенкі?
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09.07.2021 11:57 Відповісти
Что за бред?Вы МОЖЕТЕ его вызывать.Неприкосновенность лишь дает ему право отказаться от дачи показаний.И вот,если ОТКАЖЕТСЯ,тогда и можно будет делать выводы.Но чтоб он ОТКАЗАЛСЯ,его надо ВЫЗВАТЬ.А если вы не вызываете да еще и лепите тупые отмазки,то вопросы уже не только к нему,а и к ВАМ
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09.07.2021 11:29 Відповісти
Чи безграмотна чи дюже хитроопа. Недоторканість відноситься до кримінального переслідування. А ось звітуватися президент повинен так само як і будь-який інший громадянин
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09.07.2021 11:30 Відповісти
за шиворот скота и подсрачниками гнать на заседание...
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09.07.2021 11:35 Відповісти
Зачем приглашать, Зеленский все обстоятельно рассказал в интервью, которое было показано по ТВ. Там все ясно и понятно кто передал информацию Лукашенко по вагнеровцам.
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09.07.2021 11:36 Відповісти
да что вы говорите, то есть он может вообще по беспределу творить что угодно? нелох этот ваш зеленый
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09.07.2021 11:38 Відповісти
Зеленное, вонючее, осклизлое, опущенное Беней, действительно неприкасаемое. Но для слуг урода - такое родное и облизываемое.
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09.07.2021 11:38 Відповісти
А в Гаити убили президента Жовенеля Мойза который тоже "боролся" с олигархами и хотел переписать Конституцию под себя. Кстати Гаити тоже самая бедная и коррумпированная республика на той части планеты как и Украина в Европе. К сожалению его жена тоже была ранена тяжело. Жаль невинную женщину.
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09.07.2021 11:41 Відповісти
А мне б ленку не было б жаль (мечтаю). Сепарша тупорылая должна страдать за своего наркошу!)
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09.07.2021 12:06 Відповісти
прояв антисемізму:"публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання" , "заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);" - витяг з проекту закона, а цікаво, Голодомор євреї признають. І нащо цей закон, переслідування людей любої нації це протизаконно, і який антисемізм в Україні коли при владі, мабуть, більшість євреїв, включаючи президента- не зрозуміло.....
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09.07.2021 11:43 Відповісти
Блін, ну який антисемітизм в Україні?! Беня правіт, буба ісполняєт, мендельша, тіпо книжки тупорилі пише! Українці ДЕ?!
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09.07.2021 12:11 Відповісти
А вы всех пздте вызывая на комиссию? Или только к Зе собирались поприкасаться? Вот потому он и взял все на себя, что он на всех ложил смычек от пианины.
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09.07.2021 11:43 Відповісти
Кто бы сомневался. Но при чем здесь "неприкосновенность"? Ответить на вопросы это нарушение неприкосновенности? Или на комиссии стразу арестовывают и в СИЗО отправляют?
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09.07.2021 11:51 Відповісти
Дєла ідуть, контора пише... Так що все ОК, пересічні...
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09.07.2021 11:53 Відповісти
так инициируйте импичмент! безумная в своем безумном репертуаре.
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09.07.2021 11:54 Відповісти
Закон про імпічмент то блеф.
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09.07.2021 12:23 Відповісти
Если следить не за языком, а за руками, то мы имеем точно такого же имитатора реформ, как и шоколад, но Зе более опасный своей, с детства полученной комуняцкой преступной идеологией и уверенностью, шо своей хитростью он всех кинет и оставит в дураках, но если так получилось в 95 балагане, то это совсем не значит, шр он выйдет сухим из воды в этот раз.
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09.07.2021 12:10 Відповісти
Марьянка, зроби щось хочаб зі своєю зовнішністю. Дивитися огидно. Бо я розумію, що з мізками нічого вже не вийде. Там повний звіздець!
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09.07.2021 12:18 Відповісти
Клінтон прибігав коли його викликали в слідчу комісію по справі Моніки і трохи не отримав імпічмент, що збрехав під присягою. А тут шмаркля недоторкана.
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09.07.2021 12:20 Відповісти
Тобто вона одразу погодилась ,що це ЗЕ злив операцію,але ви йому нічого не зробите ,бо в нього недоторканість ? Ну-ну ,один теж так вважав ,але зараз у Ростові сидить.
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09.07.2021 12:45 Відповісти
Овца зеленая, неприкосновенность при выполнении наказаний, но не при заслушивании каких-либо вопросов
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09.07.2021 13:01 Відповісти
Недовчили на трускавецьких курсах, або ж "перевчилася", не тільки юристів-науковців, а і практиків поставила в тупик своїми "перлами". Ох і "наслідить" ця слідча комісія!
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09.07.2021 13:21 Відповісти
Дипломатическая, не криминальная.
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09.07.2021 14:22 Відповісти
Значит сначала надо проводить импичмент, а потом уже в тюрьму.
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09.07.2021 14:38 Відповісти
Безуглая !!Я знал , что ты тупая и dурная, по твоим речам на каналах ТВ !!Но не на столько же!!Неприкасаемых у нас по конституции нет и не может быть!! Раз презиdент виноват в утечке информации , значит наdо обявить ему ИМПИЧМЕНТ и выгнать его к херам!!
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09.07.2021 15:20 Відповісти
На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 732
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09.07.2021 17:32 Відповісти
В чому полягає недоторканість, у звільненні від відповідальності перед народом? Це шобло беззаконників трактує закони так , як це їм вигідно.
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09.07.2021 21:35 Відповісти
БРЕХНЯ !!! ЗАПРОСИТИ МОЖУТЬ , ЙОГО ПРАВО ПРИЙТИ ТА ВИКЛАСТИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ , АБО НІ.
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09.07.2021 21:51 Відповісти
Как всегда зелень ВРЕТ!
Вызвать вы его можете.... А вот прийти бубочка может и отказаться!
Это как с петицией - бубочкина гниль вылезет наружу!
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12.07.2021 16:16 Відповісти
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