Троє дітей на Івано-Франківщині потрапили до реанімації через укуси змій, усі вони у важкому стані, - ОДА
В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізовані в результаті укусів змій. Усі вони перебувають у реанімації у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.
Так, згідно з даними, 8 липня надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що до лікарні доставлено підлітка 2005 р.н., жителя с. Казанів Коршівськой ТГ Коломийського р-ну з діагнозом "анафілактичний шок внаслідок укусу змії". Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
Також о 20:40 до лікарні привезли дівчинкуа 2009 р.н., жительку м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, яку в с. Осмолода Перегінської ТГ вкусила змія за праву руку. Постраждала перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
О 22:10 в ДСНС від чергового приймального відділення КНП "ОДКЛ" надійшло повідомлення, що в с. Кінчаки Дубовецької ТГ Івано-Франківського р-ну на дитячому майданчику вкусила змія жителя с. Кінчаки, 2005 р.н. Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
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В Одесской области проще...гадюки аж на севере...все остальное ужи
гадюка
гадюка