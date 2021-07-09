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Троє дітей на Івано-Франківщині потрапили до реанімації через укуси змій, усі вони у важкому стані, - ОДА

Троє дітей на Івано-Франківщині потрапили до реанімації через укуси змій, усі вони у важкому стані, - ОДА

В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізовані в результаті укусів змій. Усі вони перебувають у реанімації у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

Так, згідно з даними, 8 липня надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що до лікарні доставлено підлітка 2005 р.н., жителя с. Казанів Коршівськой ТГ Коломийського р-ну з діагнозом "анафілактичний шок внаслідок укусу змії". Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Також о 20:40 до лікарні привезли дівчинкуа 2009 р.н., жительку м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, яку в с. Осмолода Перегінської ТГ вкусила змія за праву руку. Постраждала перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

О 22:10 в ДСНС від чергового приймального відділення КНП "ОДКЛ" надійшло повідомлення, що в с. Кінчаки Дубовецької ТГ Івано-Франківського р-ну на дитячому майданчику вкусила змія жителя с. Кінчаки, 2005 р.н. Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Читайте: 9-річний хлопчик потрапив до реанімації через укус змії на Львівщині, - ДСНС

Автор: 

діти (5096) змії (12) нещасний випадок (274) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+5
Видимо, сыворотки в местных медучереждениях попросту НЕТ!
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09.07.2021 11:11
+2
в этом году как никогда... просто кубла гадючьи (12 штук за раз)
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 1496

Днепр на Днепре... Набережная (р-н Нового моста)
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09.07.2021 11:14
+1
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 8975
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09.07.2021 11:11
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Правила форума Рада форумчан
Видимо, сыворотки в местных медучереждениях попросту НЕТ!
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09.07.2021 11:11 Відповісти
Спросите в своей поликлинике
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09.07.2021 12:11 Відповісти
я покинул страну в августе 2013-го, предупредив знакомых, близких и родных о грядущей войне оккупации Крыма и Донбасса паРашкой /никто не поверил/
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09.07.2021 12:36 Відповісти
Лучше скажи что в той Украине есть.
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09.07.2021 14:50 Відповісти
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 8975
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09.07.2021 11:11 Відповісти
в этом году как никогда... просто кубла гадючьи (12 штук за раз)
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 1496

Днепр на Днепре... Набережная (р-н Нового моста)
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09.07.2021 11:14 Відповісти
пруф где??cылку на цензор
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09.07.2021 12:02 Відповісти
https://dp.informator.ua/2021/04/22/v-dnepre-na-territoriyu-kafe-na-naberezhnoj-zapolzli-12-zmej/

https://opentv.media/za-produktami-v-dnepre-vozle-supermarketa-pojmali-zmeyu

https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1167404-smotrite-pod-nohi-v-dnepre-na-detskoj-ploshchadke-zametili-zmeju
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09.07.2021 12:44 Відповісти
http://artkavun.kherson.ua/ne_bojtes_jeto_uzh.htm Как отличить ужа от гадюки
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09.07.2021 11:14 Відповісти
Не обязательно их отличать - лучше держаться подальше от любой змеи.
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09.07.2021 11:23 Відповісти
Не получится...они под ногами ползают...и в сети попадают...
В Одесской области проще...гадюки аж на севере...все остальное ужи
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09.07.2021 11:25 Відповісти
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 8990 Уж

Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 6589 гадюка
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09.07.2021 11:15 Відповісти
На сколько я знаю в западных регионах Украины единственная ядовитая змея это гадюка и в летний период сывороткой должны быть обеспечены даже сельские амбулатории.
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09.07.2021 11:16 Відповісти
P.S.В такую жару все гады прячутся возле жилых помещений и даже заползают в дома.Только у нас в селе почти ежедневно слышу что кто-то обнаружил в доме змею правда как правило не ядовитых ужей и полозов.
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09.07.2021 11:19 Відповісти
кстати о полозе...он жрет гадость и укус чреват инфекционным заражением...причем довольно серьезным
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09.07.2021 11:27 Відповісти
Гады кусают все даже ужи,да вот только укус укусу рознь.Полоз никогда первым не бросится даже если на него наступишь в отличии от гадюки.
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09.07.2021 11:31 Відповісти
мне приходилось как-то перед войной работать в детском летнем лагере в Украине, в местах большого скопления змей /инциндеты со змеями были чуть ли не ежедневно, не говоря, что азовское море ими просто кишит/, я точно знаю, что сыворотки не было как в самом медпунке лагеря, так и ближайших медучреждениях /меня это, мягко говоря, "удивило"/!
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09.07.2021 11:57 Відповісти
про море только в этом году услышал..прикол...змеи редкость это ужи....медянки в воде...
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09.07.2021 12:00 Відповісти
все змеи умеют плавать, но как правило в воде они не аргессивны /кроме морских, полностью живущих в морен/, характерных желтых пятен у змей плавающих в азовсклм море нет, поэтому нет времени раздирать, что это: морской уж или гадюка
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09.07.2021 12:46 Відповісти
я думал шутка какие в море змеи ахахах ты на приколе))
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09.07.2021 22:11 Відповісти
нет не шутка, два лета провел на поборежье азовского море и на змей в море и незапные грязевые вулканы /вытотой от 50 до 75 м/ наспотрелся вдоволь, и какая-то "рыбеха" меня "бортанула", что отлетел я на метр /в воде/, а я крупного телосложения, расказал местным, они не удивились и сказали, что пару лет до этого там выловили белуга весом полтонны!
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10.07.2021 10:26 Відповісти
какая белуга) в луже там кроме бычка не че нет ..пеленгас фон фейковый выловили в лимане вроде...грязевые вулканы в море со змеями..ты шо куришь))
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10.07.2021 12:37 Відповісти
Незнаю,незнаю.В сельськой местности обыватели на подсознательном уровне смотрят под ноги а вот городские из-за не ведания или ради интереса сами напрашиваются на неприятности.И меня просто удивляет что при прогнозе синоптиков о жаре никто не предупреждает народ об активации змей возле жилых домов и водоемов,а также о первой помощи при укусе змей.Так что уже тут говорить об сыворотках когда они возможно и есть но до них часами добираться и то если они есть.
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09.07.2021 13:30 Відповісти
P.S.Где-то читал что на пляже восточной Украины уже обнаружили и скорпиона что нетипично для нашего климатического пояса.
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09.07.2021 13:33 Відповісти
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 7030 Уж

Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 6289 гадюка
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09.07.2021 11:17 Відповісти
вопрос тока от куда там змеи там всегда снег дождьи холод и леса..похоже на выдумки..змеи тут итут редкость а там откуда на западе..хз
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09.07.2021 11:59 Відповісти
Ложь. В любом лиственном лесу полно.
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09.07.2021 14:20 Відповісти
В Карпатах гадюк полно. Я тут живу, знаю и вижу иногда.
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09.07.2021 14:54 Відповісти
так там не степь и не днепр а вечный снег
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09.07.2021 22:12 Відповісти
Протиотрути від гадюки(місцевої) нема. Використовується загальна терапія.
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09.07.2021 12:05 Відповісти
А чего фото черной гадюки обыкновенной, она тонкая и до метра длиной. Самая ядовитая гадюка у нас.
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09.07.2021 12:18 Відповісти
Сыворотка стоит дорого....
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09.07.2021 13:05 Відповісти
А сколько человек может выплатить налогов если останется жив?У нас все сводится к деньгам но не здоровье и безопасности человека.
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09.07.2021 13:35 Відповісти
У нас ни от змей ни о каракуртов сывороток нет. Надо спички с собой носить.
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09.07.2021 14:19 Відповісти
Последние гораздо опаснее и встречаются уже даже севернее Днепра.
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09.07.2021 14:21 Відповісти
 
 