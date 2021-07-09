Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування "СОЦИСу". ІНФОГРАФІКА
62,4% громадян України вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку.
Про це свідчать результати опитування "СОЦИСу", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, 62,4% респондентів вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку, 26,4% - в правильному.
Відповідаючи, на запитання, які емоції або почуття ви переважно відчуваєте зараз до чинної влади, респонденти відповіли:
42,3% - розчарування
22,3% - надію
16,7% - тривогу
9,3% - байдужість
8,8% - відчай
7,6% - оптимізм.
Загалом, 88,6% громадян заявили, що відчувають до нинішньої влади негативні емоції.
Крім того, 58,8% респондентів вважають, що при президенті Зеленському рівень життя погіршився, 32,2% - не змінився, 7,2% - покращився. 52,2% респондентів вважають, що при президенті Зеленському ситуація в економіці країни погіршилася, 35,8% - не змінилася, 9% - покращилася.
Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.
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Якби вибори відбувалися найближчої неділі, то за Зеленського проголосували 28,8 тих, хто визначився і піде голосувати, за Порошенка - відповідно 18,4%. Інші кандидати: І.Смешко - 10,3%, Ю.Тимошенко - 8,5%, Ю.Бойко - 7,9%, В.Гройсман - 4,2%, Д.Разумков - 4,1%, Є.Мураєв - 3,9%, В.Медведчук - 3,4%, О.Ляшко - 1,9%, В.Кличко - 1,9%, О.Тягнибок - 1,2%, К.Рудик - 0,7%.
У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка - 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.
У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО "Батьківщина" 10,8%, "Сила і честь" 8,3%, "Українська стратегія Гройсмана" 4,9%, ВО "Свобода" 3,6%, Партія Шарія 2,9%, "Голос" 2,9%, "Наші" 2,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" 2,0%, "За майбутнє" 1,6%, "Опозиційний блок" 1,5%, ПроПозиція 0,7%.
Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%. Опитування проведене 25 -30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Он навіть прес-секретутка мемуари публікує.
это те "порохо-боты", которые боялись, что под правлением Зе-наркомана, Украина не просуществует и года.
вот теперь есть слабый оптимизм дотянуть до смены власти.
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Это те "порохо-боты", которые боялись, что Клоун сдаст Украину в первый же год своего правления.
Теперь у них появилась слабая надежда, что Украина сможет дожить до смены власти.
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ну, разочарование могут испытывать только зе-тыпилы, что голосовали за Зе-нарика в надежде, что оно "закончит войну" и "весной сажать будем".