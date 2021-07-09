Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування "СОЦИСу". ІНФОГРАФІКА

62,4% громадян України вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування "СОЦИСу", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 62,4% респондентів вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку, 26,4% - в правильному.

Відповідаючи, на запитання, які емоції або почуття ви переважно відчуваєте зараз до чинної влади, респонденти відповіли:

42,3% - розчарування

22,3% - надію

16,7% - тривогу

9,3% - байдужість

8,8% - відчай

7,6% - оптимізм.

Загалом, 88,6% громадян заявили, що відчувають до нинішньої влади негативні емоції.

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Крім того, 58,8% респондентів вважають, що при президенті Зеленському рівень життя погіршився, 32,2% - не змінився, 7,2% - покращився. 52,2% респондентів вважають, що при президенті Зеленському ситуація в економіці країни погіршилася, 35,8% - не змінилася, 9% - покращилася.







Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.



