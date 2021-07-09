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Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування "СОЦИСу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування

62,4% громадян України вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування "СОЦИСу", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 62,4% респондентів вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку, 26,4% - в правильному.

Відповідаючи, на запитання, які емоції або почуття ви переважно відчуваєте зараз до чинної влади, респонденти відповіли:

42,3% - розчарування

22,3% - надію

16,7% - тривогу

9,3% - байдужість

8,8% - відчай

7,6% - оптимізм.

Загалом, 88,6% громадян заявили, що відчувають до нинішньої влади негативні емоції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Крім того, 58,8% респондентів вважають, що при президенті Зеленському рівень життя погіршився, 32,2% - не змінився, 7,2% - покращився. 52,2% респондентів вважають, що при президенті Зеленському ситуація в економіці країни погіршилася, 35,8% - не змінилася, 9% - покращилася.

Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування СОЦИСу 01
Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування СОЦИСу 02
Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування СОЦИСу 03

Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) опитування (1947) СОЦИС (68)


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Топ коментарі
+15
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 7735
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09.07.2021 11:09
+14
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8730
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09.07.2021 11:19
+11
попрошу еще учесть тот факт, что многие от этого позорища изначально ничего хорошего не ждали, так что и разочаровываться не пришлось. ну это для корректировки цифр.
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09.07.2021 11:11
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Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 7735
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09.07.2021 11:09 Відповісти
попрошу еще учесть тот факт, что многие от этого позорища изначально ничего хорошего не ждали, так что и разочаровываться не пришлось. ну это для корректировки цифр.
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09.07.2021 11:11 Відповісти
https://socis.kiev.ua/ua/2021-07-09/ Відповідно до сьогодні опублікованого результатів опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS (на замовлення, видать, однієї із зацікавлених осіб) В.Зеленський та П.Порошенко лідирують у президентському рейтингу.
Якби вибори відбувалися найближчої неділі, то за Зеленського проголосували 28,8 тих, хто визначився і піде голосувати, за Порошенка - відповідно 18,4%. Інші кандидати: І.Смешко - 10,3%, Ю.Тимошенко - 8,5%, Ю.Бойко - 7,9%, В.Гройсман - 4,2%, Д.Разумков - 4,1%, Є.Мураєв - 3,9%, В.Медведчук - 3,4%, О.Ляшко - 1,9%, В.Кличко - 1,9%, О.Тягнибок - 1,2%, К.Рудик - 0,7%.
У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка - 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.
У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО "Батьківщина" 10,8%, "Сила і честь" 8,3%, "Українська стратегія Гройсмана" 4,9%, ВО "Свобода" 3,6%, Партія Шарія 2,9%, "Голос" 2,9%, "Наші" 2,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" 2,0%, "За майбутнє" 1,6%, "Опозиційний блок" 1,5%, ПроПозиція 0,7%.
Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%. Опитування проведене 25 -30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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09.07.2021 11:12 Відповісти
То, что вiслючье шобло полностью оправдало все ожидания "тех самых" 25%, это очевидно.
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09.07.2021 11:13 Відповісти
А як корелюються негативне відношення до ЗЕй команди з рейтинами вище! Знову в перших рядах з відривом?
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09.07.2021 12:15 Відповісти
А что, ещё остались те, кто испытывает положительные эмоции?
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09.07.2021 11:13 Відповісти
зелешобло видать...замаранные одним говном )))))
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09.07.2021 11:19 Відповісти
Велике цехове братство українських клоунів, елітних кухарок, стилістів і імпессаріо.
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09.07.2021 11:46 Відповісти
А ********* думає, що вони обожнґвані народом видатні політичні діячі.
Он навіть прес-секретутка мемуари публікує.
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09.07.2021 11:13 Відповісти
Косоворотько обосрался.
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09.07.2021 11:15 Відповісти
разочарование слишком размытое слово , злоба и ненависть больше подойдёт
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09.07.2021 11:16 Відповісти
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8730
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09.07.2021 11:19 Відповісти
7,6% - оптимизм ...7,6% клінічних ідіотів у країні .!! Жах .. .
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09.07.2021 11:17 Відповісти
нет.
это те "порохо-боты", которые боялись, что под правлением Зе-наркомана, Украина не просуществует и года.
вот теперь есть слабый оптимизм дотянуть до смены власти.
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09.07.2021 11:31 Відповісти
Ні, це клоуни, візажисти, імпресаріо клоунів і елітні кухарки. А також численні корабельні сосни і китаєзнавці. Загалом - не так багато.
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09.07.2021 11:48 Відповісти


Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1435
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09.07.2021 11:17 Відповісти
дуже повільно до людей доходить.
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09.07.2021 11:17 Відповісти
зебилоиды разочарованы? не хочу зебилов огорчать, хотя и придется: вы еще не знаете, что такое настоящее разочарование. Но осенью и вам это станет известно. Войдем в Новый год без зебилов
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09.07.2021 11:18 Відповісти
тю а социологи Разумкова совсем другое ********* ))) счего бы это???
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09.07.2021 11:18 Відповісти
через кількість та $якість замовлень.
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09.07.2021 11:20 Відповісти
Кто платит тот и заказывает музыку...
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09.07.2021 14:54 Відповісти
а дать по *балу ой как хочется...
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09.07.2021 11:18 Відповісти
Похоже, ты из числа испытывающих негативные эмоции...
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09.07.2021 14:58 Відповісти
Неприкасаемый ложил с прибором на все ваши опросы.
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09.07.2021 11:19 Відповісти
"неприкосаемый" не имеет хороших смыслов -это или прокаженный ,или "Катя" у параши...
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09.07.2021 11:25 Відповісти
спитайте за кого вони голосували і хто вінават в цьому
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09.07.2021 11:20 Відповісти
)))))это да...
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09.07.2021 11:22 Відповісти
Есть один "барыга" который "вавсём винават"...
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09.07.2021 15:01 Відповісти
И именно из-за разочарования, Зе-нарику и "Слугам" рисуют РЕКОРДНЫЕ РЕЙТИНГИ?!
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09.07.2021 11:22 Відповісти
Зелену владу обрало 73%. Звідки взялось 63% порохоботів? Странна, аднака.
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09.07.2021 11:23 Відповісти
7,6% - оптимизм.

---------
Это те "порохо-боты", которые боялись, что Клоун сдаст Украину в первый же год своего правления.
Теперь у них появилась слабая надежда, что Украина сможет дожить до смены власти.
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09.07.2021 11:26 Відповісти
42,3% - разочарование

-----------
ну, разочарование могут испытывать только зе-тыпилы, что голосовали за Зе-нарика в надежде, что оно "закончит войну" и "весной сажать будем".
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09.07.2021 11:28 Відповісти
Очень интересная статистика и логика украинцев. Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти. То есть вроде украинцы желают что-то изменить и не хотят так жить, но большинство все равно поддерживает существующую власть. Но существующая власть не может управлять по-другому, может только так и будет и дальше вызывать негативные эмоции от своего управления. Тогда зачем поддерживать эту власть, может следует поменять эту власть.
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09.07.2021 11:34 Відповісти
ДАААА, вати у нас ще, хоть греблю гати.
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09.07.2021 11:52 Відповісти
Удивительно но 25% ни в чем и ни в ком не разочаровывались.. трудно найти черную кошку в темной комнате..также и в клоуне который сам по себе есть ничтожество..
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09.07.2021 12:55 Відповісти
 
 