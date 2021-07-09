Рейтинг партій: СН - 24,8%, "ЄС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 8,3%, - опитування "СОЦИСу". ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.
Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то за партію "Слуга народу" проголосували 18,9% серед усіх опитаних респондентів, або 24,8% - серед тих, хто визначилися, і готових брати участь у голосуванні, за "Європейську Солідарність" - 13,8% або 18,1%, за ОПЗЖ - 10,1% або 13,3%, за "Батьківщину" - 8,3% або 10,8%, за партію "Сила і честь" - 6, 3% або 8,3%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 3,7% або 4,9%, за "Свободу" - 2,8% або 3,6%, за "Партію Шарія" - 2,2% або 2,9%, за "Голос" - 2,2% або 2,9%.
Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.
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Даже сраная кпсс...в который люди платили взносы ...интересы народа не отражала..
У мене інтереси такі: Українізація, мілітаризація, євроатлантична інтеграція. На ці запроси повністю відповідає ЄС, яку я і підтримую.
А це означає, рейтинги ЄС і опзжа занижені; вони, можливо, так і становлять, відповідно 29,5% та 24,8%... Тобто, слуги уродів - нижче з процентами, ніж вищеназвані..
Нічого, з осені підвищиться комуналка на 40-50% та курс долара, і зовсім рейтинги зрівняються
Очевидно из-за отсутствия такой вообще.
"ЕС" - 18,1% - не верю, за счет чего вырос не понятно! лишних 5-6 пунктов явно!
ОПЗЖ - 13,3% - странно долго держится, но может быть
"Батькивщина" - 10,8% - явно занижен, пиар на земельном вопросе должен добавить как минимум пару пунктов
"Сила и честь" - 8,3%, - полный хлам и непонятно что. каждый раз они считают эту якобы партию чисто по приколу. ни на одних выборах они не набрали даже минимум, хотя участвовали почти во всех
PS: А где "зЕрейтинг", "Центр зЕзумкова" и т. л.?
При всій неповазі до Тимошенко, важко повірити, що невідомо хто невідомо чому її випередив.
Але проблема рижої мразі в тому, що він не може за всіх зразу заплатити...