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Новини
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ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв

ТСК у справі

Нардепам "Слуги народу", що перебувають у ТСК у справі "вагнерівців", дають вказівки з Офісу Президента.

Про це заявив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ Справа "вагнерівців": Чи зможе ТСК назвати винних у зриві спецоперації?.

За словами парламентарія, він не брав участі в засіданні ТСК через те, що питання "вагнерівців" не внесли в предмет ведення комісії.

"Ми про це домовлялися. Але вони ("слуги народу". – О.М.) потім просто "з’їхали" з цієї історії. Тоді ми відкликали своїх представників. Тому що якщо у предметі відання комісії чітко не зафіксована певна тематика, то вона не зобов’язана потім з цього приводу звітувати. ТСК може просто розглядати питання. А якби фіксація відбулася, тоді комісія просто не може уникнути такого звіту. Якщо більшість у ТСК становлять "слуги народу", то усе ж зрозуміло. Чому вони так діють? Я вважаю, їм дають відповідні вказівки з Офісу президента", - пояснив Ар'єв.

Крім того, нардеп вважає логічною заяву Петра Порошенка про те, що Зеленський також повинен прийти на комісію і дати свідчення.

"Президент за собою зберігає статус довічно (якщо немає іншого відповідного рішення суду). Порошенко так само, як і Зеленський, має статус президента. Просто Зеленський – чинний президент. Але, повторюся, цей статус є у обох. До речі, Зеленський обіцяв, що більше не буде недоторканності, але порушив цю свою обіцянку. Однак звертаю увагу: недоторканність не означає вседозволеність. Тому президент зобов’язаний діяти згідно з законами України. Якщо його викликати, він має прийти. Якщо не прийде, значить, висловить неповагу до парламенту загалом, а не тільки до ТСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла

"Мені важко зараз сказати, як працюватиме комісія. ТСК, як і її голова, повністю керовані з Офісу президента. Як і фракція "Слуга народу". Якщо вони відмовилися вносити у предмет відання справу "вагнерівців", значить або взагалі не будуть цієї теми торкатися, або робитимуть усе, щоб приховати реальний стан речей", - підсумував Ар'єв.

Про роботу ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2026)


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Топ коментарі
+10
мечта любого жулика - самому себя "расследовать".
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09.07.2021 11:50
+7
наверняка устроят как всегда дешевое шоу, для адептов 95 квартала, только следующая проукраинская власть займется серьезно расследованием, судами и посадками.
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09.07.2021 11:56
+6
Ненавиджу цю потвору, але воно почало рити під Зелю...
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев - Цензор.НЕТ 4552
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09.07.2021 12:01
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ВР -друга нарівні преза гілка влади, комісії з розслідування - це спосіб опозиції в ВР контролювати владу... А ці сучі імітатори демократії йдуть до методів Китаю дуже швидко...
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09.07.2021 11:49 Відповісти
й що дивно, те що у Єрмака з головним рашофашистом на умі - у бібізянки Арахамії на язиці...
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09.07.2021 11:51 Відповісти
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев - Цензор.НЕТ 8920
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09.07.2021 11:49 Відповісти
Игорь Валерич расследует кто обокрал Приват,
зеленский кто слил вагнеров.
Ну а мудрый нарид - кто насрал ему на голову.
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09.07.2021 11:59 Відповісти
мечта любого жулика - самому себя "расследовать".
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09.07.2021 11:50 Відповісти
подозреваю что всякими комиссиями, судами, разоблачениями в СМИ "слуг" во главе с Зеленским уже не испугаешь.... и из власти не выковыряешь.

"Кот Васька слушает, да ест..."

Я даже не уверен, будут ли в Украине следующие выборы демократическими (а не фейковыми), во все ветви власти...
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09.07.2021 11:53 Відповісти
Ар"єв вчора це казав на ПРЯМОМУ. Хто ж буде розслідувати сам себе? Чудак-чілавєк.
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09.07.2021 11:54 Відповісти
наверняка устроят как всегда дешевое шоу, для адептов 95 квартала, только следующая проукраинская власть займется серьезно расследованием, судами и посадками.
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09.07.2021 11:56 Відповісти
ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3651
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09.07.2021 13:27 Відповісти
В цьому нема жодного сумніву.
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09.07.2021 11:56 Відповісти
Ненавиджу цю потвору, але воно почало рити під Зелю...
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев - Цензор.НЕТ 4552
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09.07.2021 12:01 Відповісти
потвора є потворою. Хоч проти кого би не рила.
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09.07.2021 12:46 Відповісти
Вестимо
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09.07.2021 12:13 Відповісти
От тільки не Ар'єву про це *******. Я вже не кажу, що воно разом з Порошенком забуло про Конституцію. Хоча, про її дотримання давно не здогадувались.
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09.07.2021 12:31 Відповісти
ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9859
Слуга кремля ... резидент ЗЕбіл -капітулянт на всіх парах мчить в свою
улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він
"легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди, який втік ще раніше.
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09.07.2021 13:12 Відповісти
 
 