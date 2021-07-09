ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв

Нардепам "Слуги народу", що перебувають у ТСК у справі "вагнерівців", дають вказівки з Офісу Президента.

Про це заявив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ Справа "вагнерівців": Чи зможе ТСК назвати винних у зриві спецоперації?.

За словами парламентарія, він не брав участі в засіданні ТСК через те, що питання "вагнерівців" не внесли в предмет ведення комісії.

"Ми про це домовлялися. Але вони ("слуги народу". – О.М.) потім просто "з’їхали" з цієї історії. Тоді ми відкликали своїх представників. Тому що якщо у предметі відання комісії чітко не зафіксована певна тематика, то вона не зобов’язана потім з цього приводу звітувати. ТСК може просто розглядати питання. А якби фіксація відбулася, тоді комісія просто не може уникнути такого звіту. Якщо більшість у ТСК становлять "слуги народу", то усе ж зрозуміло. Чому вони так діють? Я вважаю, їм дають відповідні вказівки з Офісу президента", - пояснив Ар'єв.

Крім того, нардеп вважає логічною заяву Петра Порошенка про те, що Зеленський також повинен прийти на комісію і дати свідчення.

"Президент за собою зберігає статус довічно (якщо немає іншого відповідного рішення суду). Порошенко так само, як і Зеленський, має статус президента. Просто Зеленський – чинний президент. Але, повторюся, цей статус є у обох. До речі, Зеленський обіцяв, що більше не буде недоторканності, але порушив цю свою обіцянку. Однак звертаю увагу: недоторканність не означає вседозволеність. Тому президент зобов’язаний діяти згідно з законами України. Якщо його викликати, він має прийти. Якщо не прийде, значить, висловить неповагу до парламенту загалом, а не тільки до ТСК.

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"Мені важко зараз сказати, як працюватиме комісія. ТСК, як і її голова, повністю керовані з Офісу президента. Як і фракція "Слуга народу". Якщо вони відмовилися вносити у предмет відання справу "вагнерівців", значить або взагалі не будуть цієї теми торкатися, або робитимуть усе, щоб приховати реальний стан речей", - підсумував Ар'єв.

Про роботу ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.