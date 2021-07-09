За добу в Києві виявили 203 нові випадки захворювання на COVID-19, летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявлено 203 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"203 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 215 423) - 116 жінок віком від 19 до 80 років, 75 чоловіків віком від 18 до 93 років, 6 дівчаток від 4 до 13 років та 6 хлопчиків від 1 до 15 років", - написав він.

Разом з тим, Кличко зазначив, що летальних випадків не зареєстровано.

За добу було госпіталізовано 19 хворих на коронавірус і 23 людини з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

202 людини подолали коронавірус (всього 206368).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (51), Дніпровському (31) і в Солом'янському (25).