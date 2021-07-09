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Новини Агресія Росії проти України
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П'яні терористи двічі марно намагалися вбити "колегу" Радіка, інсценуючи самогубство, - ОТУ "Північ"

П'яні терористи двічі марно намагалися вбити

За даними розвідки стало відомо, що 9 липня поблизу населеного пункту Хрустальний (Красний Луч), що розташовується на тимчасово окупованій території, під час тривалого вживання алкогольних напоїв найманці російсько-окупаційних військ вирішили позбавити життя свого "колегу" на прізвисько 'Радік' пострілом у голову, інсценуючи самогубство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

"Але їхній алкогольний стан не дозволив найманцям здійснити спробу з першого разу, тому спроб було дві. Друга спроба виявилась також не надто вдалою - Радік вижив", - зазначено в повідомленні.

Водночас наголошується, що командування російсько-окупаційних військ без огляду на низький рівень дисципліни та системне вживання горілки найманцями НЗФ, намагається приховати цей випадок та здійснює заходи щодо запобігання поширенню зазначеної інформації.

"Збройні сили України продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України наближаючи Перемогу. Слава Україні!!!" - додали в ОТУ "Північ".

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Автор: 

агресія (1194) бойовик (3414) пияцтво (580) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+14
Да что же вы такие бестолковые. Пробуйте еще. Попытка не пытка
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09.07.2021 11:38
+10
Задеть мозг представляется невозможным ввиду отсутствия такового.
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09.07.2021 11:41
+4
А генерал Ю. Кравченко за другою спробою таки застрелився
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09.07.2021 11:43
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Да что же вы такие бестолковые. Пробуйте еще. Попытка не пытка
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09.07.2021 11:38 Відповісти
Мозг не задели
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09.07.2021 11:39 Відповісти
Задеть мозг представляется невозможным ввиду отсутствия такового.
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09.07.2021 11:41 Відповісти
Та нехай видадуть його Україні, Зелнський його швидко амінстує і відпустить. І на волю з чистою совістю, ділов то.
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09.07.2021 11:42 Відповісти
и назначит командующим!
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09.07.2021 11:46 Відповісти
А генерал Ю. Кравченко за другою спробою таки застрелився
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09.07.2021 11:43 Відповісти
Могу привести реальные примеры из официальных заключений судмедэкспертиз.Кирпа застрелился двумя выстрелами в затылок при первом неудачном.Ректор УЖНУ п.Сливка покончил жизнь самобийством пятьмя ударами ножом себе в спину.
Это не юмор а вполне реальные и официальные заявления наших ментов.
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09.07.2021 13:51 Відповісти
Это просто передел влияния в бандах,нечто похожее творится и в офисе Перезидента Украины.
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09.07.2021 11:49 Відповісти
Герасим, за что?
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09.07.2021 11:55 Відповісти
Не треба зупинятись.
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09.07.2021 12:05 Відповісти
Пожелаем им удачи
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09.07.2021 12:17 Відповісти
насколько упырь выжил? с возвратом в ряды террористов и оккупантов? или в инвалидную коляску?
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09.07.2021 12:18 Відповісти
В голову стрелять бесполезно ,там мозга нет
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09.07.2021 14:28 Відповісти
 
 