П'яні терористи двічі марно намагалися вбити "колегу" Радіка, інсценуючи самогубство, - ОТУ "Північ"

За даними розвідки стало відомо, що 9 липня поблизу населеного пункту Хрустальний (Красний Луч), що розташовується на тимчасово окупованій території, під час тривалого вживання алкогольних напоїв найманці російсько-окупаційних військ вирішили позбавити життя свого "колегу" на прізвисько 'Радік' пострілом у голову, інсценуючи самогубство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

"Але їхній алкогольний стан не дозволив найманцям здійснити спробу з першого разу, тому спроб було дві. Друга спроба виявилась також не надто вдалою - Радік вижив", - зазначено в повідомленні.

Водночас наголошується, що командування російсько-окупаційних військ без огляду на низький рівень дисципліни та системне вживання горілки найманцями НЗФ, намагається приховати цей випадок та здійснює заходи щодо запобігання поширенню зазначеної інформації.

"Збройні сили України продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України наближаючи Перемогу. Слава Україні!!!" - додали в ОТУ "Північ".

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