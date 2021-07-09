За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смешка - 10,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (28,8% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (18,4%).
Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то за Володимира Зеленського проголосували б 22,2% серед усіх опитаних респондентів, або 28,8% - серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні, за Петра Порошенка - 14,2%, або 18,4%, за Ігоря Смешка - 7,9%, або 10,3%, за Юлію Тимошенко - 6,5%, або 8,5%, за Юрія Бойка - 6,1%, або 7,9%.
Якщо до другого туру виходять Зеленський і Порошенко, то за Зеленського проголосували б 60% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні респондентів, за Порошенка - 40%. У парі Зеленський-Бойко, за Зеленського проголосували б 76% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні респондентів, за Бойка - 24%. У парі Порошенко-Бойко, за Порошенка проголосували б 60% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні респондентів, за Бойка - 40%.
Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Єхануров (який у 2006 р. був прем'єр-міністром)
розповідав восени 2007 року, що в 2006 році з самого початку був націлений на
коаліцію з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 «Партією регіонів» і вів про це переговори - за
дорученням президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ющенка :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
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Это какой то развод
Зе клоун здох як політик, як порядна людина, як популярна людина, він просто став зомбі.
За зомбі не голосують на виборах, це так до слова
«спасибо» зрителям «квартала» за то, что вата правит балом,
за то, что быдло нынче в тренде,
за то, что книгу пишет Мендель,
за то, что сепары кругом, а в экономике - дурдом,
за Арахамию-китайца,
за то, что Кива чешет яйца,
и за Андрюшу дЕрьмака,
что за 4 пятака кацапам продал Украину и был за то вознагражден ЗЕленым клоуном потом
высокой должностью в ОПУ, на радость "вате" и ху@лу...
«спасибо» за ЗЕленый кал, который "вагнеровцев" сдал ху@лу кремлевскому-ублюдку,
а это, братцы вам не шутка - пред Украиной преступленье! Вердикт - башки усекновенье ... Перед народом, на Майдане, чтобы отвадить быдло впредь о все, что свято украинцам, копыта грязные тереть…
Знамениту пісню «Наркомани на городі» групи «Брати Гадюкіни» можуть заборонити в Україні.
Бо вона містить заклики до повалення чинної влади ЗЕлених наркоманів 🧐🤪
рейтинг Смєшка смєшон
СМЕШНО.
Але було вже пізно
но на деньги охметова рейтинги покупает
Водночас тільки зараз преЗЕдент своїм указом звільнив із посади прессекретаря Юлію Мендель. Вона залишиться працювати в Офісі президента, скоріше за все, на посаді радника.
О нем можно много рассказать. Но самое главное о нем уже сказал Блинкен. Потери Украины от коррупции 40 млрд $ в год.