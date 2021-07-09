За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смешка - 10,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (28,8% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (18,4%).

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то за Володимира Зеленського проголосували б 22,2% серед усіх опитаних респондентів, або 28,8% - серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні, за Петра Порошенка - 14,2%, або 18,4%, за Ігоря Смешка - 7,9%, або 10,3%, за Юлію Тимошенко - 6,5%, або 8,5%, за Юрія Бойка - 6,1%, або 7,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: СН - 24,8%, "ЄС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 8,3%, - опитування "СОЦИСу". ІНФОГРАФІКА

Якщо до другого туру виходять Зеленський і Порошенко, то за Зеленського проголосували б 60% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні респондентів, за Порошенка - 40%. У парі Зеленський-Бойко, за Зеленського проголосували б 76% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні респондентів, за Бойка - 24%. У парі Порошенко-Бойко, за Порошенка проголосували б 60% серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні респондентів, за Бойка - 40%.







Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.