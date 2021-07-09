Мешканців окупованих територій з російськими паспортами змусять голосувати за "Єдину Росію" на виборах до Держдуми через платформу "Дистанційне електронне голосування", - правозахисник Лисянський

Вчителів місцевих шкіл в окупованій російськими терористами Горлівці викликають з відпусток для оформлення документів у світлі підготовки до майбутніх виборів до російської Держдуми.

Про це повідомив правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що завданням співробітників шкіл є надання допомоги т.зв. "Міграційним центрам НЗФ "ДНР" у зборі та підготовці документів для оформлення Страхового Номеру Індивідуального Особового Рахунку (СНІОР) для жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ. СНІОР необхідний, для того, щоб зареєструватися на порталі "Державні послуги". Далі обліковий запис, створений на порталі "Державні послуги", використовуватиметься на платформі "Дистанційне електронне голосування". У РФ та ОРДЛО навіть проводили всеросійське тренування голосування, тобто тестували цю систему.

За його словами, кілька місяців російські куратори в ОРДЛО вирішували, яким чином забезпечити процес голосування в ОРДЛО. Важливим моментом було поєднання двох цілей - не відкривати офіційного виборчої дільниці на окупованому Донбасі, щоб не накликати на себе додаткові санкції з боку Заходу, і забезпечити масовість "голосування". Лисянський пояснює, що в підсумку була обрана гібридна модель, за якої будуть створені тимчасові офлайн-центри для надання допомоги в голосуванні, щоб люди, особливо літні, приходили в певні місця, наприклад, школи або міграційні центри, а їм допомагали проголосувати через офіційну російську платформу "Дистанційне електронне голосування".

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Також подібні "виборчі дільниці" буде відкрито в безлічі інших міст ОРДЛО, наприклад, у відділі "МВС" Первомайська, яке розташовується на окупованій РФ частині Луганської області.

Станом на початок липня 2021 року в ОРДЛО роздали 705 тис. російських паспортів, з яких 304 тис. паспортів у НЗФ "ЛНР" та 401 тис. роспаспортів у НЗФ "ДНР". За оцінкою експертів "Східної правозахисної групи" на окупованій території Донбасу проживає приблизно 2,7 млн. осіб, але Кремль ставить перед собою мету роздати майже 4 млн паспортів Росії з урахуванням областей України, контрольованих Києвом. Черга на отримання російського паспорта розписана до 2025 року.

"В ОРДЛО запустять інтернет-голосування через створені офлайн-центри, для забезпечення безперебійної роботи виборчого процесу і дня голосування. Кремлівські куратори створюють модель, яка в подальшому може бути випробувана і на решті частини України. Тому до цих новин не можна ставитися неналежно і недооцінювати такі методи", - упевнений Лисянський.

Він додає, що провладна партія "Єдина Росія" отримала монополію на проведення "виборчої кампанії" в НЗФ "ЛНР" і "ДНР", відтіснивши всі інші партії і пропагандистів з інших політичних сил. Так, наприклад, член центральної ради партії "Справедлива Росія", письменник і публіцист Микола Стариков, раніше неодноразово відвідував окупований Донбас із пропагандистськими акціями, був відсунутий в анексований Крим, де і очолив список цієї прокремлівської організації.

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"Завдання, яке ставлять російські куратори в ОРДЛО, таке - 90% тих, хто голосував в ОРДЛО, мають віддати свої голоси "Єдиній Росії". Тим самим підкріпити тезу про "легальну перемогу" партії влади в РФ. Навіть якщо за фактом проголосують тільки 100 тис. із 700 тис. розданих паспортів - ніхто в подробиці вдаватися не буде. Цей процес демонструє, що повзуча анексія українських територій з боку Кремля не сповільнюється, а набирає обертів", - завершує Лисянський.