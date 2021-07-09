Із 1 серпня запустять електронну платформу для набору іноземних студентів в українських вишах, - Міносвіти

З 1 серпня розпочалася запуск Єдиної міжвідомчої інформаційної системи з набору іноземних абітурієнтів до установ вищої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Перший крок – підключення електронних кабінетів закладів вищої освіти України до Єдиної системи. Для цього закладам вищої освіти необхідно до 1 серпня надати до державного підприємства "Український державний центр міжнародної освіти" наступні документи:

заповнений договір з ДП "УДЦМО" у двох примірниках;

підтвердні документи про наявність у закладу вищої освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку;

лист про призначення відповідального оператора Єдиної системи в закладах вищої освіти, який є співробітником ЗВО (що підтверджується наказом на призначення)", - йдеться в повідомленні.

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Підключення електронних кабінетів закладів вищої освіти України до Єдиної системи здійснюватиметься виключно за наявності в них ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку.

"За результатами підключення закладів вищої освіти до Єдиної системи іноземні вступники матимуть можливість реєстрації та подачі заяв на обрані освітні програми", - додали в Міносвіти.