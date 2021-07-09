Ректор НАУ відреагував на скандал із дрескодом: "хейт тут недоречний"
Студентські соцмережі опублікували Пам’ятку про вимоги до студентів НАУ щодо зовнішнього вигляду.
У ній йдеться про рекомендації не ходити на пари у шортах, купальниках, в панамах чи коротких спідницях. І це викликало бурхливу реакцію коментаторів у соцмережах та привернуло увагу ЗМІ.
Реагуючи на ситуацію, ректор НАУ Максим Луцький заявив, що "врегулює ситуацію".
"Це досить неочікуваний хейт Пам’ятки про зовнішній вигляд, який зовсім недоречний. Загалом, це рішення приймалося конференцією трудового колективу, і не поточного року, а з 2018-го. Ми державна установа, ми заклад вищої освіти, і мати відповідний зовнішній вигляд тут, я вважаю це нормально і для студентів, і для викладачів. Ці рекомендації жодним чином не мали на меті когось образити, а тим паче спровокувати звинувачення у сексизмі. Це взагалі нонсенс. Недотримання рекомендацій не передбачає санкцій, а є цивілізованим побажанням до учасників навчального процесу. Так чи інакше, ситуацію ми врегулюємо. Обговоримо з органами студентського самоврядування, винесемо на розгляд конференції трудового колективу, за підсумками, ініціюємо зміни до наших внутрішніх документів", - сказав він.
Луцький додав, що учора ще перебував з робочим візитом у Польщі.
"Я, до речі, поцікавився питаням зовнішнього вигляду студентів і викладачів у колег. Кажуть, що доречність відповідного стриманого дрескод, навіть, не обговорюється. Це негласна норма взаємоповаги", - додав він.
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Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого публикуют в соцсетях.
Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.
Также в нем есть упоминается макияж «у лиц женского пола» - он должен быть «сдержанным». Юбки должны быть не короче 10 см от колена.
Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.
«Одежда должна… выражать уважение хозяина к самому себе и обществу», - считают в НАУ.
Луцкий - экс-нардеп двух созывов - от «БЮТ» и «Партии регионов», а также кум бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
А наиболее громкий скандал с его фамилией СМИ связывают с банкротством "Терра Банка", из которого были украдены миллиарды гривен. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
У "України молодої" имеется документ, свидетельствующий, что 15 лет назад Луцкий Максим Георгиевич был осужден по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса УССР - "заранее не обещанный сбыт или хранение с целью сбыта, а так же приобретение с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем". Как пишет интернет-издание "Обозреватель", "по слухам, за спиной господина Луцкого есть и небольшой тюремный срок за кражу компьютеров из Киевского политехнического института, где тогда работал его отец. За содеянное Луцкому могло грозить до 5 лет лишения свободы, однако в 2000 году судимость, очевидно, была погашена. И уже в 2004-м 28-летний Луцкий стал проректором НАУ по корпоративному управлению. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
На пляже антисемит пробует осторожно воду ногой. Вода холодная. Антисемит - "Епанавротплять жыды!"
От, наприклад, він забороняє яскраві сорочки, в мене в офісі стиль одягу смарт кежуал і яскраві сорочки можна - зараз багато в них і ходять...
Він забороняє "неформальні символи"... Це взагалі що??
Ну і головне, це не та людина, яка має моральне право вчити інших хорошим манерам!
В том же году снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Партии регионов по одномандатному округу в Киеве, но проиграл.
Зато в 2013 году кум Табачника стал главой Соломенской районной государственной администрации в Киеве. Уволил "регионала" с этой должности уже после Евромайдана и.о. президента Александр Турчинов.
Имя Максима Луцкого часто упоминалось в связи с подкупом избирателей. В 2011 году https://ukranews.com/news/123726-kum-tabachnyka-razdaet-kyevlyanam-lekarstva-so-svoym-portretom СМИ и общественные активисты уличили кума Табачника в том, что он распространял на округе в Соломенском районе Киева лекарства со своим фото на упаковке и надписью "Бесплатно от Максима Луцкого".
правда это мешало бы учебному процессу... но то такое.
пускаем на самотёк либо гильотина......