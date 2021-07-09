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Ректор НАУ відреагував на скандал із дрескодом: "хейт тут недоречний"

Ректор НАУ відреагував на скандал із дрескодом:

Студентські соцмережі опублікували Пам’ятку про вимоги до студентів НАУ щодо зовнішнього вигляду.

У ній йдеться про рекомендації не ходити на пари у шортах, купальниках, в панамах чи коротких спідницях. І це викликало бурхливу реакцію коментаторів у соцмережах та привернуло увагу ЗМІ.

Реагуючи на ситуацію, ректор НАУ Максим Луцький заявив, що "врегулює ситуацію".

"Це досить неочікуваний хейт Пам’ятки про зовнішній вигляд, який зовсім недоречний. Загалом, це рішення приймалося конференцією трудового колективу, і не поточного року, а з 2018-го. Ми державна установа, ми заклад вищої освіти, і мати відповідний зовнішній вигляд тут, я вважаю це нормально і для студентів, і для викладачів. Ці рекомендації жодним чином не мали на меті когось образити, а тим паче спровокувати звинувачення у сексизмі. Це взагалі нонсенс. Недотримання рекомендацій не передбачає санкцій, а є цивілізованим побажанням до учасників навчального процесу. Так чи інакше, ситуацію ми врегулюємо. Обговоримо з органами студентського  самоврядування, винесемо на розгляд конференції трудового колективу, за підсумками, ініціюємо зміни до наших внутрішніх документів", - сказав він.

Луцький додав, що учора ще перебував з робочим візитом у Польщі.

"Я, до речі, поцікавився питаням зовнішнього вигляду студентів і викладачів у колег. Кажуть, що доречність відповідного стриманого дрескод, навіть, не обговорюється. Це негласна норма взаємоповаги", - додав він.

Автор: 

Луцький Максим (10) студенти (436)


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Топ коментарі
+20
Відсутність "Совка" - не є вседозволеність. Дресскод є в усіх розвинутих країнах.
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09.07.2021 12:41
+11
не понимаю из за чего "скандал", по моему обоснованные требования к учебному заведению никак не ограничивают права учащихся, а внешний вид должен соответствовать уровню учебного заведения, не надо до маразмов доходить. Вы же не ходите в шлепках и топиках у себя на рабочем месте, чем вуз отличается от производства и офиса в плане дресс кода
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09.07.2021 12:45
+7
Так принимать демократию за вседозволенность - и есть дремучий совок.
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09.07.2021 13:06
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конченный совок))
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09.07.2021 12:35 Відповісти
Відсутність "Совка" - не є вседозволеність. Дресскод є в усіх розвинутих країнах.
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09.07.2021 12:41 Відповісти
сначала наводят порядок вокруг и в головах а потом дресс-код. а вообще вводится форма
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09.07.2021 12:46 Відповісти
Одно другому не мешает.
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09.07.2021 12:47 Відповісти
Луцький напевне "жалкує", як відомий ПеРдун, що не отримав свого по повній програмі після втечі хряка януковича. , ще не вечір- у всьому свій час.
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09.07.2021 13:09 Відповісти
Я так розумію, що ви не знаєте, що таке дресскод.
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09.07.2021 12:49 Відповісти
очень плохо разумеете))) если что то требовать то нужно как минимум соответствовать самому какой то морали
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09.07.2021 13:09 Відповісти
Так принимать демократию за вседозволенность - и есть дремучий совок.
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09.07.2021 13:06 Відповісти
Ну так почему не ввести удобную и эксклюзивную форму для занятий? И тем самым поднимая имидж учебного заведения.
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09.07.2021 13:14 Відповісти
Якщо це, якимось чином, допоможе цьому вишу ввійти в ТОП світових навчальних закладів, тоді це, справді, на часі і дуже важливо. От же чекаємо світових рейтингів!
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09.07.2021 13:34 Відповісти
а в усіх розвинених країнаї здають екзамени за хабар?
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09.07.2021 14:19 Відповісти
А це питання ні як не стосується дресс коду. Зміна теми - не аргумент.
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09.07.2021 15:21 Відповісти
Чтоб ты знал:США тоже конченый совок-там тоже требования к внешнему виду.И довольно строгие
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09.07.2021 12:46 Відповісти
вот когда ты в голове станешь хотя бы прибалтом, вот тогда и требуй))
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09.07.2021 13:10 Відповісти
Что ТРЕБОВАТЬ,недоумок?Что я требовал?Я просто написал о том,как обстоят дела в США.А ты,абсолютно не зная фактов,просто тупо решил повыделываться знаниями о совке)Так вот:ляпать языком несусветную чушь,а потом еще и пробовать выкручиваться-это как раз в стиле совка
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09.07.2021 13:20 Відповісти
мнение животных мне не интересны)) вот такие засранцы как ты не могут постирать свои штаны а требуют что бы вокруг было все правильно и все блестело))))
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09.07.2021 16:03 Відповісти
Да ЧТО требовать,тупое ты недоразумение? Напомню хрогологию:ты начал умничать про совок и требования к одежде.Я тебе сказал,что в США тоже есть такие требования.Ты обкакался и начал нести еще больший понос)КТО ЧТО ТРЕБУЕТ?
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09.07.2021 16:43 Відповісти
для зеленых ослов разжовываю что приказ директора это то же самое требование)) в сша требуют одежду соответствующую той организации в которой требуют, а не в наших мусарниках
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09.07.2021 20:25 Відповісти
"Требуют одежду соответствующую той организации в которой требуют"?Что за набор слов?что ты там кому разжевывать собралось,полоумное? Ты писать хоть научись,а потом будешь о "мусорниках" разглагольствовать
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09.07.2021 21:57 Відповісти
ну если ты дебил читаешь по слогам и не можешь понять одного предложения то ты соответствуешь зебилам))) тест на зебила прошел
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10.07.2021 07:03 Відповісти
В Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов и преподавателей. Под запретом - яркий макияж, короткие топы, шорты и неформальская атрибутика.
Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого публикуют в соцсетях.
Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.
Также в нем есть упоминается макияж «у лиц женского пола» - он должен быть «сдержанным». Юбки должны быть не короче 10 см от колена.
Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.
«Одежда должна… выражать уважение хозяина к самому себе и обществу», - считают в НАУ.
Луцкий - экс-нардеп двух созывов - от «БЮТ» и «Партии регионов», а также кум бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
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09.07.2021 12:37 Відповісти
Помимо прочего, Луцкий известен как депутат, голосовавший вместе с другими "регионалами" за Харьковские соглашения.
А наиболее громкий скандал с его фамилией СМИ связывают с банкротством "Терра Банка", из которого были украдены миллиарды гривен. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
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09.07.2021 12:39 Відповісти
Луцкий наверное считает неуместным напоминать ему, что он голосовал за Харьковские соглашения.
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09.07.2021 12:44 Відповісти
це прохвост з веееликим стажем - від крадіжки компів до будівельних афер і "гречкосійства"

У "України молодої" имеется документ, свидетельствующий, что 15 лет назад Луцкий Максим Георгиевич был осужден по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса УССР - "заранее не обещанный сбыт или хранение с целью сбыта, а так же приобретение с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем". Как пишет интернет-издание "Обозреватель", "по слухам, за спиной господина Луцкого есть и небольшой тюремный срок за кражу компьютеров из Киевского политехнического института, где тогда работал его отец. За содеянное Луцкому могло грозить до 5 лет лишения свободы, однако в 2000 году судимость, очевидно, была погашена. И уже в 2004-м 28-летний Луцкий стал проректором НАУ по корпоративному управлению. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
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09.07.2021 12:51 Відповісти
а шо мальчіки на каблуках як юрист вова?
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09.07.2021 12:39 Відповісти
Это вам не компьютеры закупать за 300% цены!!! а дрес-код!!!
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09.07.2021 12:42 Відповісти
как задрал за два года этот чертов, зеленый цырк
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09.07.2021 12:43 Відповісти
Цирк задрал , конечно. Но с учетом темы статьи, я после вашего поста вспомнил старый анекдот.
На пляже антисемит пробует осторожно воду ногой. Вода холодная. Антисемит - "Епанавротплять жыды!"
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09.07.2021 12:51 Відповісти
У даному випадку не дуже порівняння, бо прикол в тому, що Луцького вигнали в 2014 - студенти страйкували, бо не хотіли ректором кума Табачніка... При зелених воно знову всплило!
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09.07.2021 13:42 Відповісти
не понимаю из за чего "скандал", по моему обоснованные требования к учебному заведению никак не ограничивают права учащихся, а внешний вид должен соответствовать уровню учебного заведения, не надо до маразмов доходить. Вы же не ходите в шлепках и топиках у себя на рабочем месте, чем вуз отличается от производства и офиса в плане дресс кода
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09.07.2021 12:45 Відповісти
А ви почитайте повний список його вимог...
От, наприклад, він забороняє яскраві сорочки, в мене в офісі стиль одягу смарт кежуал і яскраві сорочки можна - зараз багато в них і ходять...

Він забороняє "неформальні символи"... Це взагалі що??

Ну і головне, це не та людина, яка має моральне право вчити інших хорошим манерам!
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09.07.2021 12:58 Відповісти
А что теперь можно в шапке в помещении ходить? Кому-то помешали голые ляжки на парах демонстрировать? Из-за чего сыр бор? С солнце защитными очками перегнули конечно - как определить навскидку, может они с диоптриями. А так ничего криминального я в этих правилах не вижу. Некоторым баранам, как показывает опыт, приходится напоминать о правилах приличия. В ООН все сотрудники перед началом работы проходят проверку дресс-кода, могут отправить домой переодеться - никто не умер. Пусть попробуют на собеседование прийти в трусах и майке - я посмотрю на результат приема на работу.
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09.07.2021 12:46 Відповісти
В 2012-м Луцкий поработал советником Николая Азарова по вопросам образования.
В том же году снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Партии регионов по одномандатному округу в Киеве, но проиграл.
Зато в 2013 году кум Табачника стал главой Соломенской районной государственной администрации в Киеве. Уволил "регионала" с этой должности уже после Евромайдана и.о. президента Александр Турчинов.
Имя Максима Луцкого часто упоминалось в связи с подкупом избирателей. В 2011 году https://ukranews.com/news/123726-kum-tabachnyka-razdaet-kyevlyanam-lekarstva-so-svoym-portretom СМИ и общественные активисты уличили кума Табачника в том, что он распространял на округе в Соломенском районе Киева лекарства со своим фото на упаковке и надписью "Бесплатно от Максима Луцкого".
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09.07.2021 12:52 Відповісти
Ось так, спокійно і зважено вирішуються проблеми розумною людиною.
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09.07.2021 12:58 Відповісти
Максимуму знаю с детства,редкое чмо и ублюдок.
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09.07.2021 13:02 Відповісти
І чим ригіанал Луцький розумний? За які-такі досягнення у аерокосмічній науці він ректором НАУ став?
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09.07.2021 13:38 Відповісти
хм... а студенты были-бы не против, если бы студентки ходили на пары в купальниках...
правда это мешало бы учебному процессу... но то такое.
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09.07.2021 13:04 Відповісти
Ми всі в дитинстві були маленькими злими ублюдками
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09.07.2021 13:04 Відповісти
Питання дресс коду підтримую! На жаль, серед викладачів і студентів чим далі ,тим більше зустрічаються люди які цього дресс коду не підтримують і не вважають , що недоречним є ходити на пляж у вечірній сукні , а в навчальний заклад в купальному костюмі чи в шортах.
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09.07.2021 13:06 Відповісти
А ви почитайте весь список вимог там... Це не дрес-код, а дурістіка! От якщо сорочка яскрава, то це вже на пари не можна. Тобто, в сорочці не пускають!
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09.07.2021 13:41 Відповісти
В одесский оперный уже, кажется, запретили приходить, как на пляж... Ценители оперы в шлепках и майках-алкоголичках!
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09.07.2021 16:30 Відповісти
Це є питанням естетичного виховання населення, яке в Україні повністю відсутнє !
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09.07.2021 13:08 Відповісти
та й на вулицях треба навести лад, бо напівголі дурепи зі звисаючими хвилями жиру та гопники у майках і трусах зі смердючими піхвами не додають колориту місту чи селу
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09.07.2021 13:19 Відповісти
Може й так, але хай би це вирішували моральні авторитети нації, а не кум Табачніка Луцький...
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09.07.2021 13:43 Відповісти
хватить про моральних авторитетів, шароварна Україна, слава Богу відходить...
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09.07.2021 14:23 Відповісти
і приходить риго-вата?
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09.07.2021 14:26 Відповісти
Ну, может в купальниках и плавках действительно не совсем уместно /не знаю как там в кондиционированием воздуха в помещениях/, но вот, кто будет измерять длину юбок и шорт /длинные шорты - это укороченные брюки/!???
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09.07.2021 13:33 Відповісти
Вже науково доведено, що краватка перешкоджає живленню мозку. У них же мозги висохли. Люди в костюмах выглядят успешными пока не узнаешь, что они работают на людей в майках и джинсах.
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09.07.2021 16:24 Відповісти
+ 40 этот типа ректор есть жулик и попализ Табачника который щас волает из Мордора. Все прихлебатели Табачника дрыснули за паребрик а это чучело тут остался да ещё ректором устроился!
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09.07.2021 16:35 Відповісти
А что ему не нравится? Какие ректоры - такие и студенты. Все справедливо. Стыдно и за ун-т Шевченко, стыдно и за НАУ.
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09.07.2021 17:27 Відповісти
ПРИДУРОК на должности.....
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09.07.2021 18:55 Відповісти
выбрали идиота - теперь жрите сами....
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09.07.2021 18:56 Відповісти
Нормальный дресс-код!
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09.07.2021 20:07 Відповісти
ТАК ОН ЕЩЕ И ХЕЙТ !?)
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09.07.2021 20:22 Відповісти
вопрос- а что было зимой в 2013-2014 и было ли вообще? варианта всеголишь 2 - либо всё
пускаем на самотёк либо гильотина......
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09.07.2021 20:37 Відповісти
 
 