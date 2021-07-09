Ректор НАУ відреагував на скандал із дрескодом: "хейт тут недоречний"

Студентські соцмережі опублікували Пам’ятку про вимоги до студентів НАУ щодо зовнішнього вигляду.

У ній йдеться про рекомендації не ходити на пари у шортах, купальниках, в панамах чи коротких спідницях. І це викликало бурхливу реакцію коментаторів у соцмережах та привернуло увагу ЗМІ.

Реагуючи на ситуацію, ректор НАУ Максим Луцький заявив, що "врегулює ситуацію".

"Це досить неочікуваний хейт Пам’ятки про зовнішній вигляд, який зовсім недоречний. Загалом, це рішення приймалося конференцією трудового колективу, і не поточного року, а з 2018-го. Ми державна установа, ми заклад вищої освіти, і мати відповідний зовнішній вигляд тут, я вважаю це нормально і для студентів, і для викладачів. Ці рекомендації жодним чином не мали на меті когось образити, а тим паче спровокувати звинувачення у сексизмі. Це взагалі нонсенс. Недотримання рекомендацій не передбачає санкцій, а є цивілізованим побажанням до учасників навчального процесу. Так чи інакше, ситуацію ми врегулюємо. Обговоримо з органами студентського самоврядування, винесемо на розгляд конференції трудового колективу, за підсумками, ініціюємо зміни до наших внутрішніх документів", - сказав він.

Луцький додав, що учора ще перебував з робочим візитом у Польщі.

"Я, до речі, поцікавився питаням зовнішнього вигляду студентів і викладачів у колег. Кажуть, що доречність відповідного стриманого дрескод, навіть, не обговорюється. Це негласна норма взаємоповаги", - додав він.