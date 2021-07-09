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У столичному мікрорайоні "Жуляни" через аварію знеструмлено 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних будинків

У столичному мікрорайоні

У мікрорайоні "Жуляни" сталася аварія на одній із секцій електропідстанції. В результаті знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".

"Сьогодні, о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишилися знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків в мікрорайоні "Жуляни". Зараз фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення. Про відновлення електропостачання будемо інформувати додатково", - йдеться в повідомленні.

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аварія (561) Київ (19541) Електрика (2042)


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