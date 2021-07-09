У пансіонаті для літніх у Кривому Розі спалах COVID-19: 14 осіб захворіли, з них 6 - загинули

У приватному пансіонаті "Турбота любих" у Кривому Розі зафіксовано летальні випадки коронавірусної хвороби.

Через гостре респіраторне інфекційне захворювання COVID-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2, станом на 7 липня в установі зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19 серед 33 підопічних установи, пише Днепрчас, передає Цензор.НЕТ.

"З 18 червня - 10 підопічних госпіталізовані в Криворізьку інфекційну лікарню № 1 в зв'язку з погіршенням стану здоров'я і підтвердженим діагнозом захворювання COVID-19. Станом на 7 липня, при наданні стаціонарної медичної допомоги в Криворізькій інфекційній лікарні № 1 померли 6 підопічних пансіонату, 4 людини продовжують отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

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"На контролі залишається спалах коронавірусної хвороби COVID-19 серед підопічних та персоналу пансіонату для літніх людей "Турбота любих" (м. Кривий Ріг, вул.Рилєєва, 4а). Загальна кількість хворих під час спалаху становить 14 осіб, в тому числі 13 підопічних і 1 працівник. Під час спалаху зареєстровані 5 летальних випадків серед підопічних пансіонату. Протиепідемічні заходи тривають", - йдеться в звіті Дніпропетровського обласного центру з контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України за 2 липня.