УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4340 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 340 21

У пансіонаті для літніх у Кривому Розі спалах COVID-19: 14 осіб захворіли, з них 6 - загинули

У пансіонаті для літніх у Кривому Розі спалах COVID-19: 14 осіб захворіли, з них 6 - загинули

У приватному пансіонаті "Турбота любих" у Кривому Розі зафіксовано летальні випадки коронавірусної хвороби.

Через гостре респіраторне інфекційне захворювання COVID-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2, станом на 7 липня в установі зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19 серед 33 підопічних установи, пише Днепрчас, передає Цензор.НЕТ.

"З 18 червня - 10 підопічних госпіталізовані в Криворізьку інфекційну лікарню № 1 в зв'язку з погіршенням стану здоров'я і підтвердженим діагнозом захворювання COVID-19. Станом на 7 липня, при наданні стаціонарної медичної допомоги в Криворізькій інфекційній лікарні № 1 померли 6 підопічних пансіонату, 4 людини продовжують отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали

"На контролі залишається спалах коронавірусної хвороби COVID-19 серед підопічних та персоналу пансіонату для літніх людей "Турбота любих" (м. Кривий Ріг, вул.Рилєєва, 4а). Загальна кількість хворих під час спалаху становить 14 осіб, в тому числі 13 підопічних і 1 працівник. Під час спалаху зареєстровані 5 летальних випадків серед підопічних пансіонату. Протиепідемічні заходи тривають", - йдеться в звіті Дніпропетровського обласного центру з контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України за 2 липня.

Автор: 

карантин (18172) Кривий Ріг (1358) пансіонат (9) пенсіонери (889) смерть (6759) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Пацієнтів, їх відвідувачів, персонал (усіх, хто нехтував безпекою) номінувати на премію Дарвіну. В маршрутках повно бовдурів без масок, ще й дивляться на оточуючих з викликом.
показати весь коментар
09.07.2021 14:08
+2
В Челябинске в больничных "красных зонах" лежат до 80% привитых Спутником V. Они заразались коронавирусом и попали в больницу в тяжелом состоянии. Женщину, сообщившую об этом со ссылкой на врачей больницы, оштрафовали на 100 тыс. рубл.
показати весь коментар
09.07.2021 13:13
+1
мастер спорта криворог добрался до своих земляков, видно там будет победа
показати весь коментар
09.07.2021 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мастер спорта криворог добрался до своих земляков, видно там будет победа
показати весь коментар
09.07.2021 13:10 Відповісти
В Челябинске в больничных "красных зонах" лежат до 80% привитых Спутником V. Они заразались коронавирусом и попали в больницу в тяжелом состоянии. Женщину, сообщившую об этом со ссылкой на врачей больницы, оштрафовали на 100 тыс. рубл.
показати весь коментар
09.07.2021 13:13 Відповісти
Челябинск это рашка.
показати весь коментар
09.07.2021 13:24 Відповісти
надо говорить челяба
показати весь коментар
09.07.2021 14:53 Відповісти
який фізрозчин замість Pfizer їм вкололи під час вакцинації?
показати весь коментар
09.07.2021 13:26 Відповісти
Не факт, що їм взагалі щось кололи. Зе не поспішає захищати українців...
показати весь коментар
09.07.2021 13:39 Відповісти
Появились, денежные, новые клиенты, а места заняты. И тут на помощь приходит...
показати весь коментар
09.07.2021 13:48 Відповісти
Отсутствие твоих мозгов.
показати весь коментар
09.07.2021 13:57 Відповісти
В частных пансионатах как раз денежные клиенты и находятся, за них всех платят.
Но эта вспышка тянет на преступление власти, которую выбрал наш мудрый нарид.
Дело в том, что Минздрав сообщал, что всех пациентов гериартрических заведений всех типов, а также их сотрудников вакцинировали Пфайзером.
Если бы это было так, вспышки быть не должно.
Вопрос:кого там вакцинировали, чем и вакцинировали ли вообще.
Мудрый нарид не хотел бы получить ответ на этот вопрос?
показати весь коментар
09.07.2021 18:54 Відповісти
Саме такі спалахи якраз і тут були у старечих будинках після =чарівного= щеплення.
показати весь коментар
09.07.2021 20:56 Відповісти
Ну так питання когота чим в тіх будинках вакцінували, чи вакцінували взагалі все одно лишається.
показати весь коментар
09.07.2021 21:42 Відповісти
От тіки спалах чого? Бо, кажуть, шо корони завжди викликали небезпечні спалахи серед літніх, а тут ше вакцинка, яка невідомо як впливає на імунну систему.
показати весь коментар
09.07.2021 22:07 Відповісти
Пацієнтів, їх відвідувачів, персонал (усіх, хто нехтував безпекою) номінувати на премію Дарвіну. В маршрутках повно бовдурів без масок, ще й дивляться на оточуючих з викликом.
показати весь коментар
09.07.2021 14:08 Відповісти
во Франции первыми профайзерили стариков в домах престарелых. тех. кто хотел
показати весь коментар
09.07.2021 14:54 Відповісти
И они все были уколоты!?
показати весь коментар
09.07.2021 15:12 Відповісти
 
 