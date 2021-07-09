У київському супермаркеті сварка в черзі закінчилася різаниною: хлопець вдарив опонента ножем у живіт. ФОТОрепортаж
У Києві на проспекті Маршала Рокоссовського в результаті конфлікту на касі супермаркету один з відвідувачів вдарив іншого розкладним ножем у живіт. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж та вдарив опонента у живіт. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу.
Медики невідкладно госпіталізували постраждалого, а правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.
Слідчий за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Понятно что нападающий всегда имеет преимущество. Но находясь в одинаковых условиях, когда оружия еще нет в руках, на такой дистанции, нож сделает пистолет. Посмотри исследование американской полиции на ютубе про дистанции в ситуации "нож против пистолета".
крупный (от таблеток), инвалид 2 группы... По сыну не скажешь, что у него куча болячек...
Мне седьмой десяток...Я хожу в магазин за покупками, так как поход в магазин для сына тоже стресс. Потом звоню сыну и он подходит, что бы донести сумки. К великому сожалению, люди
стали ожесточенее... Я Вас, как никто, понимаю и сопереживаю... Я плохо разбираюсь, но возможно Вам положен соцработник для помощи. Узнайте в депортаменте соцзащиты.
Да хранит и защищает Вас наш Любящий Господь! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/watch?v=h2PxpBm9u_I&t=75s&ab_channel=AlexZalart