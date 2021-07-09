У київському супермаркеті сварка в черзі закінчилася різаниною: хлопець вдарив опонента ножем у живіт. ФОТОрепортаж

У Києві на проспекті Маршала Рокоссовського в результаті конфлікту на касі супермаркету один з відвідувачів вдарив іншого розкладним ножем у живіт. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж та вдарив опонента у живіт. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу.

Медики невідкладно госпіталізували постраждалого, а правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчий за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО



Фото: сайт поліції