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У київському супермаркеті сварка в черзі закінчилася різаниною: хлопець вдарив опонента ножем у живіт. ФОТОрепортаж

У Києві на проспекті Маршала Рокоссовського в результаті конфлікту на касі супермаркету один з відвідувачів вдарив іншого розкладним ножем у живіт. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж та вдарив опонента у живіт. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу.

Медики невідкладно госпіталізували постраждалого, а правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

У київському супермаркеті сварка в черзі закінчилася різаниною: хлопець вдарив опонента ножем у живіт 01

Слідчий за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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У київському супермаркеті сварка в черзі закінчилася різаниною: хлопець вдарив опонента ножем у живіт 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19541) магазин (344) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+11
Ничего, лет 6 покукарекает на зоне, спокойнее станет )) Можно будет в общество выпускать ))
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09.07.2021 13:46
+11
выкопай себе погреб и не вылазь из него, если всего боишься. а эти уроды пострелялиб сами себя и тогда вылазь и радуйся жизни. я за короткоствол всеми пятью конечностями.
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09.07.2021 13:55
+7
А от якби у нас легалізували зброю-то ніякого ножового поранення не було б-але лише вогнепальне! Відчуйте різницю(це для палких прибічників вогнепальної зброї) А взагалі-люди стали агресивні та нетерпимі -це погана тенденція
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09.07.2021 13:50
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Вы сделали утверждение "На такой дистанции как на фото, нож выиграет у пистолета.", а когда я указал на его некорректность, Вы постфактум начали что-то дополнять. Некрасиво.
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09.07.2021 17:36 Відповісти
Некрасиво указывать другим что кому говорить.
Понятно что нападающий всегда имеет преимущество. Но находясь в одинаковых условиях, когда оружия еще нет в руках, на такой дистанции, нож сделает пистолет. Посмотри исследование американской полиции на ютубе про дистанции в ситуации "нож против пистолета".
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09.07.2021 17:58 Відповісти
Не перевирайте. Я не указывал что Вам говорить, а что нет. Я написал, что так поступать, как поступили Вы, некрасиво.
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09.07.2021 18:15 Відповісти
Это лишь твое мнение.
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09.07.2021 18:22 Відповісти
дурню, моглоб бути вогнепальне, у того дебіла з ножем. ти такий варіант не розглядаєш, а моглоо б і взагалі нічого не бути, бо з ножиком проти ствола не дуе попреш. у злочинців є вогнепальна зброя і вони її застосовують, бо вона нелегальна і мета у них інша. та й обставин за ких той ножем пирнув теж не знаємо, а може інший хотів його по глові чимось вдарити, але це не для дурнів як ти.
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09.07.2021 17:28 Відповісти
сходил за хлебушком.. теперь на сухарях посидит
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09.07.2021 13:52 Відповісти
23летнему жителю Киве надо было проломить башка. Она ему и так не нужна! Это не парень- это членистоногое!
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09.07.2021 13:53 Відповісти
Какой проспект, такие и разборки...
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09.07.2021 13:53 Відповісти
А супермаркетах везде есть камеры так почему не покажут из-за чего возник конфликт.Никому не поверю что у него не возникало желание дать в рыло или по бошке ************* наглецу который всех считает быдлом.Просто одни тупо и унизительно промолчат а кто-то даст наглецу по рылу,да вот только уже является преступлением.
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09.07.2021 13:57 Відповісти
А чому ви думаєте, що цим наглєцом не міг бути якраз гопнік з ножичком і що якраз йому зауваження робили?
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09.07.2021 14:07 Відповісти
Владимир не пишите бред откуда вы знаете кто то кого ножом пырнули может инвалид АТО или просто инвалид я по себе знаю я калека инвалид росту 188 см весу 130 кг Ноя страдаю от кучи болячек давление за 200 пульс за 200 задыхаюсь плохо вижу и слышу порой криз приступ настигает в магазине у кассы в очереди прошу волаю дать мне быстрее оплатить покупку потом вызвать 1 км такси и скорее до дому там уколы таблетки..уже более 2 лет даже поГано через 100 метров от дома ...а по виду часто слышу напился накололся и все такое симулянт...хочется мне палкой порой дать сытому и тупому рылу....и прожелать скорей ему морга.....
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09.07.2021 14:22 Відповісти
Считаю нож оружие кастет кулак это не аргумент человека это довод примата схожего на горилл и умом с табуретку
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09.07.2021 14:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/56699 Да хранит Вас Господь и дарует Вам здоровье! 🙏 У меня сын, тоже рост198см,
крупный (от таблеток), инвалид 2 группы... По сыну не скажешь, что у него куча болячек...
Мне седьмой десяток...Я хожу в магазин за покупками, так как поход в магазин для сына тоже стресс. Потом звоню сыну и он подходит, что бы донести сумки. К великому сожалению, люди
стали ожесточенее... Я Вас, как никто, понимаю и сопереживаю... Я плохо разбираюсь, но возможно Вам положен соцработник для помощи. Узнайте в депортаменте соцзащиты.
Да хранит и защищает Вас наш Любящий Господь! 🙏🙏🙏
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10.07.2021 12:29 Відповісти
спасибо ВАМ!
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10.07.2021 12:40 Відповісти
🙏😊
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10.07.2021 15:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1JnoiCp7Iuk&t=35s&ab_channel=pistonczyk ЖЕСТЬ
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09.07.2021 13:58 Відповісти
наверно что то про мамку сказал , а в 23 года еще дури много
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09.07.2021 14:00 Відповісти
Кто его вырастил такого шизоидного дебила?
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09.07.2021 14:00 Відповісти
а ось відео про голосіївського стрілка і "чесного мєнта-героя" який замість допомогти людям за гроші допомогав колекторам
https://www.youtube.com/watch?v=h2PxpBm9u_I&t=75s&ab_channel=AlexZalart
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09.07.2021 14:08 Відповісти
І Тонька Геращенко ліпила з мєнта героя-захисника! Нормальні люди не йдуть працювати а ментовку!
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09.07.2021 14:10 Відповісти
зебил!
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09.07.2021 14:11 Відповісти
Дорого ему этот поход в магазин обернеться
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09.07.2021 14:15 Відповісти
Отморозок
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09.07.2021 14:21 Відповісти
Скорійше Ідіот.
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09.07.2021 14:24 Відповісти
Психічно хворі, наркомани в стані ломки, під алкоголем придурки, просто бидло -це ті, з ким ми зустрічаємося на вулиці, на роботі, на відпочинку щодня. Лише тут і в даний момент вони ще себе не проявили в повній мірі і ви їх оминули мирно. Тому потрібно розумним людям зуміти вирішити дрібні конфлікти мирним шляхом, не відповідаючи агресією на дрібні провокації. У разі неможливості такого варіанту, постаратися своїми діями не вийти за межі закону. Якщо ситуація реально загрозлива для твого життя чи життя твоїх близький - стріляй наповал і будь що буде.
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09.07.2021 14:22 Відповісти
Искренне жаль что вам попадаются одни нехорошие люди,где вы живёте?нормальных больше.
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09.07.2021 15:53 Відповісти
вот ты вася нехороший человек, неискренний и подгниловатый.
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09.07.2021 18:04 Відповісти
а че рыла заретушированы? ты че, редактор, боишься???
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09.07.2021 14:24 Відповісти
Этот сайт, похожий на новостной, а может и не новостной, ещё надо доказать что это было на самом деле.А тебе на мокша.ру, кацапятина.
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09.07.2021 15:29 Відповісти
психиатрическая больница? ну-ну..
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09.07.2021 17:38 Відповісти
а ти не мочись, і не стрельнуть
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09.07.2021 17:40 Відповісти
ДУРАК И СЛАБАК !!!
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09.07.2021 16:38 Відповісти
а что в Киеве еще есть улица маршала рокоссовского?
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09.07.2021 19:04 Відповісти
в запоре естьпамятник маршалу чуйкову
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10.07.2021 09:51 Відповісти
Понтонулся перед телочкой.
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09.07.2021 19:20 Відповісти
Если так, то это вообще дно. Надо быть абсолютно безмозглым чтобы совершить такое ради понтов.
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09.07.2021 23:33 Відповісти
ой пля в магаз без сабли и нунчаков за хлебом уже не выйти ой вай мама..и по лестнице не пройти одни шайки террористов пачками наступают ниндзи полчищами..спасу нема(шутейка острая)..((в запорожье как то за бутылку тип зарезал охранника атб...и это даже не фронт
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10.07.2021 09:50 Відповісти
О запоре я никогда не читал ни одной хорошей новости. Только гадости. Такой народ.
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11.07.2021 10:17 Відповісти
интересно если тебя при всех назвали любителем мужских членов или намекнули шо хотят в жопу дрюкнуть и твоя жЫна шлюха и ***** - уверен -нужно просто промолчать
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10.07.2021 12:29 Відповісти
мудачье удаляет комменты падаль ущербная
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10.07.2021 12:30 Відповісти
Ти дещо зациклився на чоловічих членах. Прихований гей?
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10.07.2021 14:13 Відповісти
о , отозвался любитель членов
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10.07.2021 14:55 Відповісти
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