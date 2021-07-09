У червні заблоковано понад 70 кібератак на українські органи влади, - СБУ

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України в червні поточного року припинили і нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це відбулося через аналіз понад 65 тис. критичних подій інформаційної безпеки, які трапилися за звітний місяць (виявлена кібератака є результатом аналізу критичних подій інформаційної безпеки)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що основними типами виявлених хакерських атак були:

з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server) - 30 випадків;

спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack) - 19 випадків;

атаки на вебдодатки (Web App Attack) - 13 випадків;

шкідливе програмне забезпечення (Malware) - 8 випадків.

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