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У червні заблоковано понад 70 кібератак на українські органи влади, - СБУ

У червні заблоковано понад 70 кібератак на українські органи влади, - СБУ

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України в червні поточного року припинили і нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це відбулося через аналіз понад 65 тис. критичних подій інформаційної безпеки, які трапилися за звітний місяць (виявлена кібератака є результатом аналізу критичних подій інформаційної безпеки)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що основними типами виявлених хакерських атак були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server) - 30 випадків;
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack) - 19 випадків;
  • атаки на вебдодатки (Web App Attack) - 13 випадків;
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware) - 8 випадків.

Також читайте: Сайти президента, СБУ, НАБУ та інших держорганів учора не працювали через атаку на провайдерів, - Держспецзв'язок

У червні заблоковано понад 70 кібератак на українські органи влади, - СБУ 01

Автор: 

кіберзлочин (810) СБУ (12857) кібербезпека (1166)


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сегодня здохла известная украинофобка, пропагандонка "РашаТудей" Катя Катина, настоящая фамилия Василенко. Она же - "Рыжая с камерой"... недавно у неё был инсульт..
Эта гнида распространяла ненависть к Украине и украинцам, призывала к уничтожению Украины.. теперь черти жарят её зад на сковородке в Аду..
земля стекловатой Кате Катиной!..
пропагандонам Коцу, Котенку, Соловьеву приготовиться!..
В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ - Цензор.НЕТ 4068
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09.07.2021 13:51 Відповісти
Браво! Всех поздравляю! Путин, присоединяйся к Катюхе...
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09.07.2021 14:09 Відповісти
СБУ, не треба розповідати скільки було заблоковано. Розкажіть краще, як ваш, та й декілька інших державних, сайтів "поклали"...
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09.07.2021 14:29 Відповісти
Украине нужно создавать хакерские войска с 10 тысяч сотрудников! Хакеры - это самое сильное оружие в 21 веке! Можно любую информацию добыть из любой компании и любой спецслужбы и вообще с любого существующего места. Можно страны уничтожить и обесточить. Можно деньги вывести всей страны. Можно взорвать реакторы. Мощнее хакеров нету ничего в мире!
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09.07.2021 14:47 Відповісти
Расскажите лучше, сколько биткоинов спасли пока безопасность Украины защищали, служаки
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09.07.2021 16:40 Відповісти
 
 