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Новини Агресія Росії проти України
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В ООН вимагають "припинити порушення" у в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку

В ООН вимагають

Катування і знущання з людей на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку "тривають щодня і систематично".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила в доповіді про ситуацію в Україні заступниця верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф.

Так, вона розповіла, що в ООН "серйозно стурбовані кричущими порушеннями з тортурами і жорстоким поводженням" в місці, яке доповідачка назвала "об'єктом Ізоляція", і інших "місцях утримання під вартою" на непідконтрольній уряду території Донбасу.

"Ці порушення потрібно припинити", – додала Аль-Нашиф, але як це зробити, в ООН не уточнюють.

Доповідачка сказала, що співробітникам УВКПЛ та інших незалежних міжнародних спостерігачів "пріоритетно має бути наданий конфіденційний і безперешкодний доступ" у такі місця і до заручників/полонених.

Вона також повідомила, що, за оцінкою УВКПЛ, з 2014 року в Україні приблизно 4000 "затриманих у зв'язку з конфліктом піддані тортурам або жорстокому поводженню як на території, контрольованій урядом, так і на території, контрольованій збройними групами". В її доповіді причетність РФ до подій відзначається тільки в розділі про Крим, але не про ОРДЛО.

Також читайте: Україні необхідно провести перепис населення, - ООН

Автор: 

окупація (6718) ООН (3361) катування (604) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+9
Нужно применить эти нарушения ко всем подобным спикерам ООН, тогда дело пойдет.
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09.07.2021 13:54
+8
цікаво, а чому в ООН не вимагають припинти саме існування терористичної організації "динири"?
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09.07.2021 13:55
+6
озабоченные и обеспокоенные седьмой год, начали что то требовать? еще одну трубу протяните........
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09.07.2021 13:57
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Нужно применить эти нарушения ко всем подобным спикерам ООН, тогда дело пойдет.
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09.07.2021 13:54 Відповісти
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw&t=210s
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09.07.2021 14:50 Відповісти
цікаво, а чому в ООН не вимагають припинти саме існування терористичної організації "динири"?
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09.07.2021 13:55 Відповісти
Вони озабочені.
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09.07.2021 14:14 Відповісти
озабоченные и обеспокоенные седьмой год, начали что то требовать? еще одну трубу протяните........
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09.07.2021 13:57 Відповісти
Докатились... Они уже ОРДЛО признали и теперь "жестко" требуют прекратить нарушения в концлагере "Изоляция"... Интересно - от кого они это требуют? Кто субъект?
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09.07.2021 13:58 Відповісти
И шо? Подействует? Придурки озабоченные. Закономерно возникает вопрос: нахрена нужна эта ООН?
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09.07.2021 13:59 Відповісти
Неосяжне занепокоєння та глибока стурбованність !!!)))
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09.07.2021 13:59 Відповісти
А ещё дебильнее аналогий нет?
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09.07.2021 14:07 Відповісти
То есть, само существование *уйловских пыточных, этих идиотов за бабло *уйла устраивает. А вот нарушения в виде пыток - не очень! Шоб вас, мрази так пытали!
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09.07.2021 14:01 Відповісти
"Очень-очень-очень сексуально озобочен..." !!!)))
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09.07.2021 14:02 Відповісти
Они там в ООН ( хто он? ) совсем кукухой поехали! Там законы не писаны! там один закон - ПЛЕШИВЫЙ
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09.07.2021 14:03 Відповісти
Требование поставлено, правда неизвестно кому... Дальше, а то что? Снова санкции? Какие и к кому? Кому адресован этот "грозный" посыл и что произойдет в случае игнора этого очередного пука в воду?
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09.07.2021 14:04 Відповісти
Забавные ребята в той ООН.
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09.07.2021 14:06 Відповісти
Ну так поїдьте усі разом туди і "трєбуйте". В чому проблема? Чи, може, страшно стало?
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09.07.2021 14:12 Відповісти
Чудні якісь вони там в цьому своєму ООН...
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09.07.2021 14:19 Відповісти
Импотентная международная организация, анология Лиги Наций в предверии Второй мировой.
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09.07.2021 14:26 Відповісти
ООН - тошнотворное никчемное, импотентное, пассивное , лицемерное, зажравшееся злокачественное образование , прожирающее сотни миллионов взносов на бесполезные посиделки и говорильню.... Никому никакой защиты от агрессии, никому никакого наказания за преступления против человечности.
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09.07.2021 14:31 Відповісти
Вот это фраза - "Эти нарушения нужно прекратить". (с)
Т.е. самое существование подобной "изоляции" совсем не напрягает ?
А как-же весь этот шум вокруг Гуантанама ?
Ну и конечно "сливные бачки" , в этом случае , то-же молчат.
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09.07.2021 14:33 Відповісти
хм.... а дыру оонцы не требуют прекратить??? только "незаконную тюрьму"??? а так всё по
плану???
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09.07.2021 14:46 Відповісти
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХОЧЕТ ЧТОБЫ ВОЙСКА ООН, КРОМЕ РОССИЙСКИХ, НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ДОНЕЦКЕ И ЛУГАНСКЕ !!!
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09.07.2021 16:23 Відповісти
так хоть з плакатами бiгайтe iм до одного мiсця
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09.07.2021 16:49 Відповісти
импотенты вновь обеспокоины.....
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09.07.2021 19:00 Відповісти
 
 