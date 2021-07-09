В ООН вимагають "припинити порушення" у в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку
Катування і знущання з людей на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку "тривають щодня і систематично".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила в доповіді про ситуацію в Україні заступниця верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф.
Так, вона розповіла, що в ООН "серйозно стурбовані кричущими порушеннями з тортурами і жорстоким поводженням" в місці, яке доповідачка назвала "об'єктом Ізоляція", і інших "місцях утримання під вартою" на непідконтрольній уряду території Донбасу.
"Ці порушення потрібно припинити", – додала Аль-Нашиф, але як це зробити, в ООН не уточнюють.
Доповідачка сказала, що співробітникам УВКПЛ та інших незалежних міжнародних спостерігачів "пріоритетно має бути наданий конфіденційний і безперешкодний доступ" у такі місця і до заручників/полонених.
Вона також повідомила, що, за оцінкою УВКПЛ, з 2014 року в Україні приблизно 4000 "затриманих у зв'язку з конфліктом піддані тортурам або жорстокому поводженню як на території, контрольованій урядом, так і на території, контрольованій збройними групами". В її доповіді причетність РФ до подій відзначається тільки в розділі про Крим, але не про ОРДЛО.
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https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw&t=210s
Т.е. самое существование подобной "изоляции" совсем не напрягает ?
А как-же весь этот шум вокруг Гуантанама ?
Ну и конечно "сливные бачки" , в этом случае , то-же молчат.
плану???