В ООН вимагають "припинити порушення" у в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку

Катування і знущання з людей на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку "тривають щодня і систематично".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила в доповіді про ситуацію в Україні заступниця верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф.

Так, вона розповіла, що в ООН "серйозно стурбовані кричущими порушеннями з тортурами і жорстоким поводженням" в місці, яке доповідачка назвала "об'єктом Ізоляція", і інших "місцях утримання під вартою" на непідконтрольній уряду території Донбасу.

"Ці порушення потрібно припинити", – додала Аль-Нашиф, але як це зробити, в ООН не уточнюють.

Доповідачка сказала, що співробітникам УВКПЛ та інших незалежних міжнародних спостерігачів "пріоритетно має бути наданий конфіденційний і безперешкодний доступ" у такі місця і до заручників/полонених.

Вона також повідомила, що, за оцінкою УВКПЛ, з 2014 року в Україні приблизно 4000 "затриманих у зв'язку з конфліктом піддані тортурам або жорстокому поводженню як на території, контрольованій урядом, так і на території, контрольованій збройними групами". В її доповіді причетність РФ до подій відзначається тільки в розділі про Крим, але не про ОРДЛО.

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