УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11596 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
1 129 4

"Чорний четвер незалежної преси триває": У Білорусі проводять обшуки у журналістів

"Силовики режиму Лукашенка прийшли з обшуками в редакції деяких ЗМІ, а також до деяких журналістів.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорний четвер незалежної преси триває. Крім обшуку у журналістки Onliner Анастасії Занько, силовики також прийшли до редакції газети "Ганцавiцкi час" і лунинецького видання "Информ-прогулка", до адміністратора порталу "Виртуальный Брест" Андрію Кухарчику, брестському журналісту Максиму Хлєбцю, журналістці Тетяні Смоткіної із Глибокого. Обшук відбувається у редактора "Первого Региона" Павла Дайліда, ще один редактор видання Олег Супрунюк не виходить на зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Nexta, вчора обшуки відбулися в офісі та у співробітників регіонального видання "Медіа-Полісся".

Нагадаємо, 8 липня силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції декількох опозиційних видань Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КДБ Білорусі оголосило операцію "із зачистки від радикалів"

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2655) обшук (1974) репресії (1622) ЗМІ (1363)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот честно - никакого сочувствия не вызывает, пусть цветочки в ответ подарят мусорам
показати весь коментар
09.07.2021 14:19 Відповісти
У Таракана "чистый" четверг, но скоро это перейдёт на чёрный четверг, если Таракан не успеет сдёрнуть до Яныка, или к гармонистам кретлёвским, и хором будут петь вместе с Кабздоном.
показати весь коментар
09.07.2021 14:23 Відповісти
Дал команду зачистить экстремистское подполье.
показати весь коментар
09.07.2021 14:45 Відповісти
 
 