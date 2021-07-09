Від початку доби війська РФ вже шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 122-мм артилерію та заборонені міномети

Від початку поточної доби, 9 липня, станом на 12:00 зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів.

А в напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріли з мінометів 120-мм калібру.

Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України надали адекватну відповідь.

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"Про факти порушень з боку ворожих військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в Міноборони.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресслужбі відомства.