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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби війська РФ вже шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 122-мм артилерію та заборонені міномети

Від початку доби війська РФ вже шість разів порушили режим

Від початку поточної доби, 9 липня, станом на 12:00 зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів.

А в напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріли з мінометів 120-мм калібру.

Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України надали адекватну відповідь.

Читайте: Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу"

"Про факти порушень з боку ворожих військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в Міноборони.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресслужбі відомства.

Автор: 

Міноборони (7413) обстріл (28700) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
что тебя удивляет? уже последнии 8 лет мрази лаптеногии убивают украинцев.
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09.07.2021 14:29
+5
а що на це скаже баран лабутен?
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09.07.2021 14:29
+3
А Буба шо?! Чи ще відтягаєтся під крапельницею, мразина наркоманська?!
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09.07.2021 14:34
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*войска РФ?*
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09.07.2021 14:26 Відповісти
что тебя удивляет? уже последнии 8 лет мрази лаптеногии убивают украинцев.
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09.07.2021 14:29 Відповісти
Удивляет то что дипломатические отношения не разорваны, торговля на миллиарды долларов идет, границы открыты еще и за транзит газа торгуются а тут тебе на- войска РФ?! Так с кем мы там воюем или не воюем я хз.
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09.07.2021 14:34 Відповісти
ну это да, многих удивляет. Я как бы не против, что бы пользовать кацапов там где выгодно Украине, но то, что нынешняя власть пускает кацапов в Украину не лезет уже ни в какие ворота..
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09.07.2021 14:42 Відповісти
Кстати во втором пункте минских соглашений другая сторона обозначена как * вооруженные формирования ОРДЛО Украины.
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09.07.2021 14:35 Відповісти
Т А К! Саме війська *уйлофюрера з фашистської фєдєрашкі! Харэ изумляться, парашник!
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09.07.2021 14:39 Відповісти
а що на це скаже баран лабутен?
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09.07.2021 14:29 Відповісти
А Буба шо?! Чи ще відтягаєтся під крапельницею, мразина наркоманська?!
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09.07.2021 14:34 Відповісти
Это было вчера. Я искренне желал ей 100 лет жизни ...
полностью парализованной...
С начала суток войска РФ уже шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы - Цензор.НЕТ 4446
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09.07.2021 14:48 Відповісти
Но чуда не случилось. Зато она получила билет на концерт кобзона.
https://myrotvorets.center/criminal/vasilenko-ekaterina-anatolevna/

фото прилагаются.
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09.07.2021 14:52 Відповісти
Странная формулировка - нарушили режим "тишины" . Нарушили режим "тишины" это когда громко говорят, например нарушили послеобеденный сон в больнице,
нарушили тишину и покой в ночное время жителей дома и т.д.
А здесь стреляют куда попало (по защитникам, по жилому сектору, больницам) применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы.
Для справки. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 Калибр 122 мм (более точно 121,92 мм - 4,8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC дюйма или 48 линий) является традиционным калибром русской, советской и российской полевой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерии . Предназначен для разрушения полевых фортификационных сооружений противника, для поражения жилой силы противника, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Масса осколочно-фугасного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряда калибра 121,92 мм составляет от 22 до 25 кг.
То есть на лицо вооруженная агрессия, война, где гибнут мирные жители, защитники Украины и не следует замалчивать этот факт, а необходимо давать отпор агрессору всеми доступными средствами. Слава Украине!
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09.07.2021 14:52 Відповісти
А Зеленский знает, что творится на фронте? Он уже сделал заявления для Совбеза ООН, для ОБСЕ ? Он общается по поводу постоянных обстрелов с Евросоюзом, с Америкой? Или он сидит и подписывает разрешения на свободный въезд в Украину киркоровых и другой шоу - швали?
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09.07.2021 14:56 Відповісти
 
 