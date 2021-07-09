Від початку доби війська РФ вже шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 122-мм артилерію та заборонені міномети
Від початку поточної доби, 9 липня, станом на 12:00 зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів.
А в напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріли з мінометів 120-мм калібру.
Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України надали адекватну відповідь.
"Про факти порушень з боку ворожих військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в Міноборони.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресслужбі відомства.
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фото прилагаются.
нарушили тишину и покой в ночное время жителей дома и т.д.
А здесь стреляют куда попало (по защитникам, по жилому сектору, больницам) применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы.
Для справки. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 Калибр 122 мм (более точно 121,92 мм - 4,8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC дюйма или 48 линий) является традиционным калибром русской, советской и российской полевой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерии . Предназначен для разрушения полевых фортификационных сооружений противника, для поражения жилой силы противника, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Масса осколочно-фугасного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряда калибра 121,92 мм составляет от 22 до 25 кг.
То есть на лицо вооруженная агрессия, война, где гибнут мирные жители, защитники Украины и не следует замалчивать этот факт, а необходимо давать отпор агрессору всеми доступными средствами. Слава Украине!