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Новини
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Закон про підвищення податків №5600 призведе до втрати робочих місць. У влади є інші джерела надходжень до бюджету, – експерт

Закон про підвищення податків №5600 призведе до втрати робочих місць. У влади є інші джерела надходжень до бюджету, – експерт

Податкові ініціативи уряду (законопроєкт 5600) спричинять скорочення робочих місць в галузі будівництва нерухомості та зроблять купівлю житла ще більш недоступною для українців. Про це заявила заступник комерційного директора компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська, коментуючи намір влади запровадити ПДВ при продажі нерухомості.

"Обкладання ПДВ житла неминуче призведе до зростання ціни на це житло. І це дійсно буде не 20%, а більша цифра, що зменшує інвестиційну привабливість нового житла. І відповідно вдаряє по ринку мікроінвестицій. Тобто наше населення на сьогоднішній момент не має альтернативи, не має інших дієвих інструментів для вкладання своїх коштів, окрім як ринок нового житла. А вводячи податки, НДС і обкладання третього продажу 18% як було запропоновано на загальну суму - це вдаряє саме по мікроінвестиціям", - пояснила Лаєвська.

Експерт наголосила: такими податковими новаціями влада фактично спровокує кризу в сфері будівництва, адже наслідком стане скорочення обсягів будівництва нового житла, скорочення робочих місць і, відповідно, зменшення надходжень до бюджету. Окрім того, для багатьох українців купівля житла стане ще більш недоступною через значне його здорожчання, так само не працюватимуть і ініційовані владою іпотечні програми.

"Державні програми та ж сама президентська доступна іпотека має обмеження щодо вартості об’єкту нерухомості, який може взяти участь в такій програмі. На поточний момент – це до 2,5 мільйонів гривень. Ріст ціни, який буде спричинений додатковими податками призведе до того, що всі програми, які фактично не працюють і на сьогоднішній момент, будуть нереалізовані", - зазначила Лаєвська.

За її словами, влада має можливість задіяти інші інструменти для наповнення державного бюджету, не вбиваючи будівельний бізнес.

"На сьогоднішній момент є податок на нерухомість, який не реєструється. За підрахунками Міністерства фінансів, станом на 2019 рік, якби була база об’єктів нерухомості, які підпадають під цей податок, і він адмініструвався, - наш бюджет щорічно отримував би 6-7 млрд грн. Тож можливості збільшити надходження є", - підсумувала Лаєвська.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць. Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку пального.

Автор: 

закон (2833) податки (3856)


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Топ коментарі
+6
Статки Ахметова, Коломойського і Пінчука за 2 роки президенства Зеленського зросли вдвічі. Але доїти будуть середній клас, середній і дрібний бізнес.
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09.07.2021 14:29
+3
Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 700
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09.07.2021 14:48
+2
займут в Китае,откатят и разворуют 50%,потом рассчитаются с Китаем землёй государственной.
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09.07.2021 14:27
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займут в Китае,откатят и разворуют 50%,потом рассчитаются с Китаем землёй государственной.
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09.07.2021 14:27 Відповісти
Позвіздять про податки на алігархів, а потім здеруть три шкури з пейзан. По їх законодавству селяни повинні платити 20% податку з доходу земель більших за 0,5 га. Раніше було більше ніж 2 га. А з податку на алігархів внесуть правки, проголосують з голосу, оподаткування Рижого навіть зменшиться. Таке життя в УКраїні.
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09.07.2021 14:46 Відповісти
Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 700
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09.07.2021 14:48 Відповісти
Статки Ахметова, Коломойського і Пінчука за 2 роки президенства Зеленського зросли вдвічі. Але доїти будуть середній клас, середній і дрібний бізнес.
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09.07.2021 14:29 Відповісти
То все Порошенко
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09.07.2021 14:45 Відповісти
да.
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09.07.2021 15:17 Відповісти
Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 7233
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09.07.2021 14:45 Відповісти
Зебильё просрало в экономике всё что можно,теперь и до налога на воздух недалеко.
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09.07.2021 14:59 Відповісти
Хочу скасування податкового кодексу, як ворожого для громадян України!
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09.07.2021 15:16 Відповісти
тут все прекрасно. и "ассоциация" и "ыкзперды", и "ввп" и "инвесторы" и "экономика". полный жаргонный набор катал с ближайшего рынка.
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09.07.2021 15:19 Відповісти
У тебе в дурдомі вихідний? Чи санітари заснули?
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09.07.2021 17:12 Відповісти
 
 