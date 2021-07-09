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Новини Агресія Росії проти України
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В ОБСЄ заявили про триразове зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі: Виклики тільки загострюються

В ОБСЄ заявили про триразове зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі: Виклики тільки загострюються

Розширилася географія бойових дій вздовж лінії зіткнення на Донбасі, зросла кількість і масштаб пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це заявив у своєму зверненні до постійної ради ОБСЄ Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) посол Яшар Халіт Чевік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОБСЄ.

"Ситуація з безпекою на сході України не покращується, а виклики тільки загострюються", - заявив Чевік.

Він підкреслив, що порушення режиму припинення вогню, труднощі, з якими стикається мирне населення, а також обмеження свободи пересування Місії, в тому числі інтенсивне і тривале глушіння сигналу її безпілотних літальних апаратів, посилилися.

"З моменту мого минулого звіту СММ зафіксувала триразове збільшення кількості порушень режиму припинення вогню", - повідомив посол Чевік.

За його словами, розширилася географія бойових дій вздовж лінії зіткнення, випадків більш широкого застосування смертельного і руйнівної зброї стало помітно більше, а разом з тим зросла кількість і масштаб пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури.

Глава Місії також підкреслив, що особливо неприємним є погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення сил і засобів, які свого роду символізували прихильність сторін мирного врегулювання.

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Крім того, пан Чевік звернув увагу Ради на той факт, що за звітний період з 21 березня по 6 червня 2021 року СММ зафіксувала 25 жертв серед цивільного населення. Він додав, що близько 75% з них були жертвами спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, підкресливши "необхідність негайного прогресу у виконанні сторонами зобов'язань з протимінної діяльності".

Глава Місії нагадав, що свобода пересування мирного населення через лінію зіткнення як і раніше істотно обмежується, і закликав відкрити всі відповідні блокпости, в тому числі нові пункти пропуску в Золотому і Щасті.

Посол Чевік заявив, що безпілотники СММ дальнього радіусу дії піддавалися глушінню сигналу під час приблизно 80% польотів, що призвело до недавньої аварії ще одного літального апарату.

"На закінчення Глава СММ закликав сторони повернуться до застосування конструктивного підходу як на місцях, так і в Робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань безпеки, підкресливши, що прогрес можливий тільки тоді, коли сторони візьмуть на себе відповідальність і будуть відповідально ставитися до виконання своїх зобов'язань", - резюмували в ОБСЄ.

Автор: 

ОБСЄ (3507) Донбас (22356) Чевік Ясар Халіт (20)


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Бубочка,бегом отводи войска.
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09.07.2021 15:12 Відповісти
До Днепра.(река)
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09.07.2021 15:17 Відповісти
Это ж надо. Какое смелое заявление! Шоб ваших так родычив вбивали та калічили, тварюки продажні! Чи бабло від фуйла не смердить?!
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09.07.2021 15:12 Відповісти
Смердить, ще й як! Але ж, жеруть не давляться.
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09.07.2021 15:19 Відповісти
А Зе-нарик как обычно пукает о ЧЕМ УГОДНО... только не о ВОЙНЕ!
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09.07.2021 15:21 Відповісти
 
 