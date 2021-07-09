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Новини Боротьба з коронавірусом
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Людям з онкологією необхідно вакцинуватися, бо дуже важко можуть перенести COVID-19, - МОЗ

Людям з онкологією необхідно вакцинуватися, бо дуже важко можуть перенести COVID-19, - МОЗ

Національна група експертів з імунопрофілактики дійшла висновку, що для щеплення онкохворих можна використовувати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції. Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з ними або доглядають за ними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому Національна група експертів з імунопрофілактики розробила такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ України

Також читайте: Поки що недостатньо даних про необхідність додаткової дози COVID-вакцини, - ВООЗ

Людям з онкологією необхідно вакцинуватися, бо дуже важко можуть перенести COVID-19, - МОЗ 01

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раковые клетки жрут все без разбору ,они ложили и на вакцину и на вирус
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09.07.2021 16:04 Відповісти
Непонятно, почему молчит Гордон. Когда-то от рака умирал его близкий друг, и Пирамида Ю-шинсе со слов Дмитрия полностью излечила бедолагу. Хотелось бы услышать от видного журналиста и эксперта, как Ю-шинсе влияет на аутоиммунные реакции в организме при коронавирусной инфекции.
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09.07.2021 17:13 Відповісти
Хто вже має таку біду як онкологія .тому вже глибоко до лампочки коронавірусний цирк .та шмурдяк .який не пройшовши жодних випробувань колють всім без розбору .та за який ніхто не несе жодної відповідальності
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09.07.2021 17:29 Відповісти
нехай влада курвяча вакцінується , може громаді від цього легше буде
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09.07.2021 18:37 Відповісти
Онкология гробит имунку или конкретные органы... Вакцинация только ускорит процесс...
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09.07.2021 23:33 Відповісти
Від онкології в світі щороку вмирає близько 10 млн. людей. Від ковіду з початку пандемії померло 4,032,030. Дійсно, вакцинувати онкохворих має сенс, щоб прискорити кінець їх страждань.
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10.07.2021 00:19 Відповісти
 
 