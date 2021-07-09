Людям з онкологією необхідно вакцинуватися, бо дуже важко можуть перенести COVID-19, - МОЗ

Національна група експертів з імунопрофілактики дійшла висновку, що для щеплення онкохворих можна використовувати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції. Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з ними або доглядають за ними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому Національна група експертів з імунопрофілактики розробила такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ України

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