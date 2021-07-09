Меркель і Зеленський зустрінуться 12 липня. Теми для переговорів - мінські домовленості, реформи та відносини з РФ, - уряд ФРН
Увечері 12 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявив прессекретар федерального уряду Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу німецького уряду.
Він уточнив, що 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де в них на 19:00 (20:00 за Києвом) заплановано спільну вечерю.
"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання та відносини з Росією", - зазначив Зайберт.
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