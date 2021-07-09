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Новини
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Меркель і Зеленський зустрінуться 12 липня. Теми для переговорів - мінські домовленості, реформи та відносини з РФ, - уряд ФРН

Меркель і Зеленський зустрінуться 12 липня. Теми для переговорів - мінські домовленості, реформи та відносини з РФ, - уряд ФРН

Увечері 12 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар федерального уряду Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Він уточнив, що 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де в них на 19:00 (20:00 за Києвом) заплановано спільну вечерю.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання та відносини з Росією", - зазначив Зайберт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи

Автор: 

Німеччина (7390) Зеленський Володимир (23978) Меркель Ангела (1139) Донбас (22356) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+6
Второй ногой в газпроме
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09.07.2021 16:13
+3
Очень жаль,что на этой встрече украинскую сторону никто не будет представлять....
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09.07.2021 15:59
+2
Газпром то як раз у фрау посередині)))
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09.07.2021 16:19
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Интересно один на один в лицо он ей хамить будет?
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09.07.2021 15:57 Відповісти
В смысле лизать?
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09.07.2021 16:13 Відповісти
Очень жаль,что на этой встрече украинскую сторону никто не будет представлять....
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09.07.2021 15:59 Відповісти
Буде бенефіс гроссмуттер.
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09.07.2021 17:40 Відповісти
Старушка уже одной ногой на пенсии...второй в могиле...толку от этого разговора ноль...
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09.07.2021 16:00 Відповісти
Второй ногой в газпроме
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09.07.2021 16:13 Відповісти
Газпром то як раз у фрау посередині)))
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09.07.2021 16:19 Відповісти
...что ещё хуже...
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09.07.2021 16:38 Відповісти
завербованный ,рашистами немецкий агент Меркель ,получила вводную от оккупанта Украины ,как дальше прокремлевский слуга должен сливать Украину под влияние рашиста и уводить ее от Европы и США
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09.07.2021 16:00 Відповісти
сотрет наркоша о клавиши головку...
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09.07.2021 16:05 Відповісти
То означає що, шмаркля вже може збацати на роялі "was wollen wir trinken" і його запальну версію фрау наостанок захотіла почути?
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09.07.2021 16:17 Відповісти
Меркель і Зеленський зустрінуться 12 липня. Теми для переговорів - мінські домовленості, реформи та відносини з РФ, - уряд ФРН - Цензор.НЕТ 9763
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09.07.2021 17:36 Відповісти
Интересно с какими мыслями они встречаются с этим дурачком?
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09.07.2021 17:17 Відповісти
І це ж на свято Петра і Павла!
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09.07.2021 17:37 Відповісти
 
 