Меркель і Зеленський зустрінуться 12 липня. Теми для переговорів - мінські домовленості, реформи та відносини з РФ, - уряд ФРН

Увечері 12 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар федерального уряду Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Він уточнив, що 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де в них на 19:00 (20:00 за Києвом) заплановано спільну вечерю.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання та відносини з Росією", - зазначив Зайберт.

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