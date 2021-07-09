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В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води
В ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.
Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму", передає Цензор.НЕТ.
Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть незважаючи на встановлені окупантами дамби.
Окупанти також повідомляють про замулені і засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.
Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив у Ялті і в східному Криму підтоплені 426 прибудинкових територій, з них - 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Всього евакуйовано майже 1800 осіб.
Топ коментарі
+15 Александр #422688
показати весь коментар09.07.2021 15:49
+9 Ned Stark
показати весь коментар09.07.2021 15:54
+8 Александр Александр #482640
показати весь коментар09.07.2021 15:51
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Інакше там би вже стояли солдати НАТО!😆
Москва спаленная пожаром...
В мособлпожспас сокращения!
В 2021 году в связи с оптимизацией ГКУ «Мособлпожспас» планирует сокращения 445 человек в том числе пожарных, диспетчеров пожарных частей и водителей пожарных автомобилей. На одном из интернет-ресурсов размещен крик о помощи пожарных..
Ну что ж начнем немного о том что творится. Диспетчеров больше нет но на замену выделили вакансии бойцов, вроде как плюс но по факту убрали 4 нанимают 1. Ах да и на оклад 10300 не кто не хочет. Так что граждане закупайтесь огнетушителями и верёвками может быть вам повезет и вы сами спасёте себя. Всё-таки нагрузка выросла и многие сейчас думают уходить с работы в том числе и начкары у которых помимо нехватки личного состава прибавилась работа диспетчера. Просто задумайтесь люди сокращение в пожарной охране ведет только к будущим трагедиям когда на пожар приезжает начальник караула и пожарный спасти они вряд ли кого-то смогут. Даже на тушения небольшого дома нужно минимум 4 человека
...учитесь плавать суки продажные.