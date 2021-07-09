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Новини Окуповані території
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В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води

В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води

В ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму", передає Цензор.НЕТ.

Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть незважаючи на встановлені окупантами дамби.

Окупанти також повідомляють про замулені і засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.

Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив у Ялті і в східному Криму підтоплені 426 прибудинкових територій, з них - 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Всього евакуйовано майже 1800 осіб.

Також дивіться: Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14176) потоп (85) Ялта (103)


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Топ коментарі
+15
От! А ви кажете, що попи рупеце погано дідьку моляться - он як з водою крисчянам підфартило!
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09.07.2021 15:49
+9
А після води прийде мабуть холєра!
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09.07.2021 15:54
+8
В Ялте этим летом так весело, что им и отдыхающие не нужны.... С водой, похоже, вопрос решился.... Особенно, для утонувших...
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09.07.2021 15:51
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От! А ви кажете, що попи рупеце погано дідьку моляться - он як з водою крисчянам підфартило!
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09.07.2021 15:49 Відповісти
Хорошая новость. Крым так долго просил воды и угрожал Украине, что Бог его услышал.
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09.07.2021 15:55 Відповісти
Крым не угрожал. Крым отжал тупин при власти рыгоаналов. А зеледент пытается этот захват легализировать.
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09.07.2021 16:03 Відповісти
Бог? Что-то мне подсказывает, что не совсем... Хотя для рупецов - таки да, то их божество. Со скрепными рожками и копытками.
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09.07.2021 16:09 Відповісти
Гімно не тоне! ПОХ!
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09.07.2021 16:09 Відповісти
В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды - Цензор.НЕТ 4501
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09.07.2021 16:02 Відповісти
ай я яй .. никогда такого не было и вот опять
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09.07.2021 18:09 Відповісти
В Ялте этим летом так весело, что им и отдыхающие не нужны.... С водой, похоже, вопрос решился.... Особенно, для утонувших...
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09.07.2021 15:51 Відповісти
А після води прийде мабуть холєра!
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09.07.2021 15:54 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Но болеть холерой некому - у них там повальный мор от ковида...
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09.07.2021 16:04 Відповісти
Хіба одно іншому заважає?)))
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09.07.2021 16:10 Відповісти
Крокодилы хоть дали потомство?
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09.07.2021 15:53 Відповісти
Дать може і не дали, але кажуть, кой-кому повідкусювали)))
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09.07.2021 16:11 Відповісти
Крокодили отимели ялтинскую вату но из-за мутантних генов недорассеян-потомства не будет!
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09.07.2021 16:11 Відповісти
Ну тепер хоч кацапи перестануть *******, що в Криму води мало?)))
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09.07.2021 15:56 Відповісти
С детства знаю по природоведенью, что в Волге много воды, а московиты попёрлись на чужие земли
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09.07.2021 16:01 Відповісти
Ну шо природа не даёт спокойствие московитам на чужой им земле?
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09.07.2021 15:59 Відповісти
Радіти повинні!!!
Інакше там би вже стояли солдати НАТО!😆
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09.07.2021 16:19 Відповісти
Эх раз, да еще раз...
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09.07.2021 16:32 Відповісти
скажите, братцы, ведь не даром
Москва спаленная пожаром...

В мособлпожспас сокращения!
В 2021 году в связи с оптимизацией ГКУ «Мособлпожспас» планирует сокращения 445 человек в том числе пожарных, диспетчеров пожарных частей и водителей пожарных автомобилей. На одном из интернет-ресурсов размещен крик о помощи пожарных..
Ну что ж начнем немного о том что творится. Диспетчеров больше нет но на замену выделили вакансии бойцов, вроде как плюс но по факту убрали 4 нанимают 1. Ах да и на оклад 10300 не кто не хочет. Так что граждане закупайтесь огнетушителями и верёвками может быть вам повезет и вы сами спасёте себя. Всё-таки нагрузка выросла и многие сейчас думают уходить с работы в том числе и начкары у которых помимо нехватки личного состава прибавилась работа диспетчера. Просто задумайтесь люди сокращение в пожарной охране ведет только к будущим трагедиям когда на пожар приезжает начальник караула и пожарный спасти они вряд ли кого-то смогут. Даже на тушения небольшого дома нужно минимум 4 человека
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09.07.2021 17:00 Відповісти
РОССИЯНЕ ПЬЯВКИ, А ПУТИН ДУРЕМАР )))
В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води - Цензор.НЕТ 3956
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09.07.2021 17:07 Відповісти
Кажись у нашого ЗЕ там квартирка є, хоч би не затопило, бо за наш кошт відновлюватимуть.
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09.07.2021 17:45 Відповісти
Мабуть ЗЄ таємно відвідував Ялту і Сочі.
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09.07.2021 18:02 Відповісти
С начала июля на водоемах Украины погибли 65 человек, из которых 10 - дети.Источник: https://censor.net/ru/n3276147
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09.07.2021 20:14 Відповісти
Крымчаки выбираются из затопленн-ОЙ Ялты:

...учитесь плавать суки продажные.
В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води - Цензор.НЕТ 5928

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10.07.2021 00:46 Відповісти
 
 