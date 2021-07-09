В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води

В ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму", передає Цензор.НЕТ.

Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть незважаючи на встановлені окупантами дамби.

Окупанти також повідомляють про замулені і засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.

Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив у Ялті і в східному Криму підтоплені 426 прибудинкових територій, з них - 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Всього евакуйовано майже 1800 осіб.

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