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На накопичувальну пенсію переведуть також людей у декреті і вихователів дитячих будинків сімейного типу, - Лазебна

На накопичувальну пенсію переведуть також людей у декреті і вихователів дитячих будинків сімейного типу, - Лазебна

Другий рівень пенсійної системи буде обов'язковим, але не для всіх. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, які категорії українців обов'язково будуть переведені на накопичувальну пенсію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що таке обов’язкова накопичувальна пенсійна система? Всі офіційно працевлаштовані люди - застраховані особи - будуть учасниками цієї системи, тобто вони будуть мати свої пенсійні накопичувальні рахунки, куди будуть відраховуватися кошти з їх зарплати", - сказала міністр.

Міністерство, за словами Лазебної, пропонувало дозволити людям старше 50 років самостійно вирішувати, чи переходити на накопичувальну систему, але поки що ця пропозиція залишається неврахованою.

"За пропозицією нашого міністерства включили до участі у накопичувальній системі людей, які виконують важливі соціальні функції та отримують у зв’язку з цим різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи у декреті або доглядають непрацездатних родичів, вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші)", - зазначила вона.

Міністр пояснила, що ці особи мають низькі доходи і, як наслідок, низькі пенсії із солідарної системи, тому їх переведуть на накопичувальну систему.

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"ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства братимуть участь на добровільній основі", - сказала Лазебна.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1587) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+6
Головне для влади, щоб нинішні пенсіонери поскоріше повиздихували. Просто їм порібно трішки зачекати . При пенсії в 2,5 тис і нинішніх цінах на ліки - ПЕРЕМОГА буде за ними.
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09.07.2021 16:12
+4
сначала переведут,а потом отберут...роССияне уже попробовали)))))))))))
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09.07.2021 16:13
+4
сколько стоить? тут вопрос в другом: где эти деньги будут через тридцать лет?
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09.07.2021 16:30
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накопительная система в реалиях министерства это способ не платить пнсии вообще.
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09.07.2021 16:06 Відповісти
Головне для влади, щоб нинішні пенсіонери поскоріше повиздихували. Просто їм порібно трішки зачекати . При пенсії в 2,5 тис і нинішніх цінах на ліки - ПЕРЕМОГА буде за ними.
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09.07.2021 16:12 Відповісти
Вся интрига в средней продолжительности жизни Украинцев...
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09.07.2021 16:13 Відповісти
Да здравствует стабильная национальная валюта! С 1.8 гривни за доллар в 1996 до 27 гривень в 2021. Так говорите 27 гривень за доллар (кстати инфляция есть и в долларах) будет через 20 лет?
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09.07.2021 16:56 Відповісти
А это тут при чем? Инфляция, как ты верно заметил, есть и в долларах. Дело не в наличии инфляции, которая неизбежна, т.к. так работает финансовая система. А в доходе, который может обеспечить тот, или иной уровень жизни. А сколько при этом оборачивается бумажек - дело десятое. Пример - та же Украина. Когда доллар стоил 1.8 грн, чтоб купить, к примеру, нормальный телевизор, обычной рабочей семье нужно было копить год, а при долларе по 27 это можно купить за одну зарплату.
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09.07.2021 17:53 Відповісти
Бо тоді "нормальний телевізор" - був дорогим чудом техніки, а зараз це просто ширпотреб.

Не з тим порівнюєте.
У нас тоді трикімнатна хата коштувала $1500, а зараз в десятки разів більше...
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09.07.2021 18:29 Відповісти
Тогда средненормальный телевизор стоил те же 500-1000 долларов, что и сейчас. Так что сравниваю именно "с тем". Просто тогда доход в 50-100 долларов был "за счастье" большинству работяг, а сейчас на такое предложение оплаты будет только один вопрос - "это в день или за час?"
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09.07.2021 18:32 Відповісти
50 -100 то ты загнул, 30 баксов был потолок (на бумаге) зарплату не платили 10 лет, всё давали бартером на заводах по двойной цене, свет включали два часа утром и два часа вечером, при этом вся электроэнергия шла за бугор, бардак был полный, так что 1.8 за доллар это не показатель.
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10.07.2021 08:39 Відповісти
Да. Было и по 10. И было, что и вообще не было.
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10.07.2021 09:03 Відповісти
До чого тут телевізор?.. Да, тепер на зарплату можна купити купу телевізорів, бо вони вже нікому не потрібні, але їжї навіть менше, ніж за часів долара 1,8. Пр окомуналку я взагалі мовчу.
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12.07.2021 20:15 Відповісти
Где это меньше еды, чем в начале 90-х? Ты забыл, как народ морожеными окорочками и Рамой перебивался? Или ты позже родился и тебе совкодр@черы напели?
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12.07.2021 20:18 Відповісти
От же дебіл.
1) "в началє 90х" долар 1,8 не коштував. Тоді взагалі гривні не було. Тільки в КІНЦІ 90х.
2) окорочки я взагалі не їв, та й до чого тут вони. Я кажу, що за часів долара по 1,8 на ЗАРПЛАТУ можна було купити більше їжі, ніж зараз, за часів долара по 27. Бо їжа стала дорога.
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16.07.2021 23:28 Відповісти
А ну давай конкретные выкладки. А то ты только д@рьм@цом себе в монитор плюнул и растёр, а доказать ничего не можешь
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17.07.2021 08:16 Відповісти
сначала переведут,а потом отберут...роССияне уже попробовали)))))))))))
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09.07.2021 16:13 Відповісти
В гривне накапливать? И сколько она будет стоить через 30 лет?
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09.07.2021 16:22 Відповісти
сколько стоить? тут вопрос в другом: где эти деньги будут через тридцать лет?
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09.07.2021 16:30 Відповісти
Какие деньги? Сегодня деньги, а через тридцать лет фантики.
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09.07.2021 16:58 Відповісти
лохотрон, пирамиды, игры, зрелища / лохотрон, пирамиды, игры, зрелища / лохотрон, пирамиды, игры, зрелища .............
говорите нет вечных ценностей
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09.07.2021 17:25 Відповісти
Я в такой системе уже лет 10... Один раз наши денюжки в нем уже ТЮ...Тю... И никому до этого не было дела...
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09.07.2021 18:27 Відповісти
 
 