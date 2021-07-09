На накопичувальну пенсію переведуть також людей у декреті і вихователів дитячих будинків сімейного типу, - Лазебна
Другий рівень пенсійної системи буде обов'язковим, але не для всіх. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, які категорії українців обов'язково будуть переведені на накопичувальну пенсію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що таке обов’язкова накопичувальна пенсійна система? Всі офіційно працевлаштовані люди - застраховані особи - будуть учасниками цієї системи, тобто вони будуть мати свої пенсійні накопичувальні рахунки, куди будуть відраховуватися кошти з їх зарплати", - сказала міністр.
Міністерство, за словами Лазебної, пропонувало дозволити людям старше 50 років самостійно вирішувати, чи переходити на накопичувальну систему, але поки що ця пропозиція залишається неврахованою.
"За пропозицією нашого міністерства включили до участі у накопичувальній системі людей, які виконують важливі соціальні функції та отримують у зв’язку з цим різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи у декреті або доглядають непрацездатних родичів, вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші)", - зазначила вона.
Міністр пояснила, що ці особи мають низькі доходи і, як наслідок, низькі пенсії із солідарної системи, тому їх переведуть на накопичувальну систему.
"ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства братимуть участь на добровільній основі", - сказала Лазебна.
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Не з тим порівнюєте.
У нас тоді трикімнатна хата коштувала $1500, а зараз в десятки разів більше...
1) "в началє 90х" долар 1,8 не коштував. Тоді взагалі гривні не було. Тільки в КІНЦІ 90х.
2) окорочки я взагалі не їв, та й до чого тут вони. Я кажу, що за часів долара по 1,8 на ЗАРПЛАТУ можна було купити більше їжі, ніж зараз, за часів долара по 27. Бо їжа стала дорога.
говорите нет вечных ценностей