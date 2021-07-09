У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченка, - "слуга народу" Фролов
Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має "інструментів" покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, який напередодні, за повідомленнями ЗМІ, скоїв ДТП у Львові.
Про це в коментарі "Укрінформу" сказав голова підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо звернення щодо дій пана Юрченка до Комітету надійде - Комітет його може розглянути, проте інструментів "покарання" у Комітету немає", - сказав Фролов.
Він зауважив, що Закон "Про статус народного депутата України" вимагає від народних депутатів дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду. Проте, за словами Фролова, законодавчий акт не встановлює, яким чином за невиконання цих вимог депутата можна притягнути до відповідальності.
Як повідомляли ЗМІ, 8 липня в центрі Львова позафракційний народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП, а потім намагався завдати тілесні ушкодження потерпілому водієві.
Будь ласка, зачекайте...
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як то нєту інструмєнтов? Арматурина, ключка для гольфу батіг ніжка від табуретки....Ремінь з штанів з металевою пряжкою накрайняк теж підійде...
У тебе з'явилася можливість понюхати і спробувати все те лайно, що ти наголосував....
P.S.Московська кондитерська фабрика клоуна працює на усю потужність. Хей, зедібіл, це вже торгівля на крові, чи ще почекаємо 100 днів?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.266638017111790/1303723433403238/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ab2vD0FK856lC5hkjI1-Z77WS8S37Wpwt3qL_sY5XQbk1ITj3AW1dFhszy8C_1nFjhwHEFQTsYyB1ehO30AOl6e6h2fnCxpjTG7Z-Ze6VL0fXEh43RJNfRJYWwhXu1RRLyAfi78dJLqkQ4yDQvY0B4wq-ORCw7tf3fxt_yzDmgWjcwGENlwE-FHy9Q3wmrxsnZCsZNIAtCOjWRJRicf1DmKq7tQMbGP0JJksnFr2EGEN4tUumtcBjnYEhUl0rWq6xDyVmieMq_kwudqiL7rbHzW85M2aWj1ToxxrOpmCU3EhbQN5Vw&__tn__=-R Вчора о 00:41
Тепер точно відомо, зелені https://censor.net/ru/user/487202 - це недозрілі червоні. Нічого нового, я давно пишу, що основна ненависть прибічників ЗЕ до Порошенка - класова. Типова ненависть хлопа до пана - за Марксом. Більшовизм головного мозку лікується довго.
Тож думаю, доречно називати тепер прибічників Зеленського відповідно: "ЗЕмуністи"
За невыполнение норм Закона точно не следует ответственность? Или надо прям в законе прописать кому именно и за нарушение какой конкретно нормы?
Божья роса и только
291 - "за": депутати остаточно скасували депутатську недоторканність - 18.12.2019 р.
За популяризацию образа преЗедента......
Как на пианино играть, так есть инструмент. А как наказать ближнего своего, так сразу нет))