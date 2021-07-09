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У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченка, - "слуга народу" Фролов

У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченка, -

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має "інструментів" покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, який напередодні, за повідомленнями ЗМІ, скоїв ДТП у Львові.

Про це в коментарі "Укрінформу" сказав голова підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо звернення щодо дій пана Юрченка до Комітету надійде - Комітет його може розглянути, проте інструментів "покарання" у Комітету немає", - сказав Фролов.

Також читайте: Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком: "Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд". ВІДЕО+ФОТО

Він зауважив, що Закон "Про статус народного депутата України" вимагає від народних депутатів дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду. Проте, за словами Фролова, законодавчий акт не встановлює, яким чином за невиконання цих вимог депутата можна притягнути до відповідальності.

Як повідомляли ЗМІ, 8 липня в центрі Львова позафракційний народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП, а потім намагався завдати тілесні ушкодження потерпілому водієві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (15004) Фролов (11) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+24
зєкодло це діагноз.
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09.07.2021 16:05
+20
Ну верим, что нет инструментов. Тем более у вас там все наркоманы, за 2 дня поймали двоих слуг под наркотой, да еще за рулем. Это ли не доказательство обнаркошеной Рады? Да и законы ваши написаны все под кайфом.)
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09.07.2021 16:05
+17
Предсавники депутатської коксобільшості.
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09.07.2021 16:05
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зєкодло це діагноз.
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09.07.2021 16:05 Відповісти
Це просто хрестоматійно. усі ці брагарі та юрченки, куніцькі та корнієнки, усі ці слуги - вони ж як з обкладинки енциклопедії про опущених обсосів, куколдів та алкоголиків. негативна селекція as is.
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09.07.2021 16:09 Відповісти
Це обранці наріду - більшості населення України. В країні. де 3/4 активного населення мають таку відсутність клепки в голові, не може бути нормального життя.
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09.07.2021 16:25 Відповісти
У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов

======================
як то нєту інструмєнтов? Арматурина, ключка для гольфу батіг ніжка від табуретки....Ремінь з штанів з металевою пряжкою накрайняк теж підійде...
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09.07.2021 17:24 Відповісти
Предсавники депутатської коксобільшості.
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09.07.2021 16:05 Відповісти
Ну верим, что нет инструментов. Тем более у вас там все наркоманы, за 2 дня поймали двоих слуг под наркотой, да еще за рулем. Это ли не доказательство обнаркошеной Рады? Да и законы ваши написаны все под кайфом.)
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09.07.2021 16:05 Відповісти
А те що 21.04.2019 - 73% обдовбаних та обйобаних баранів обрала собі ішака наркомана ************ не дивує?
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09.07.2021 16:07 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/487202 згадай, який дєрзкій був ваш пєтушиний угол за узурпатора Порошенка і як жалюгідно вони вскукарєкують при зєлупі.
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09.07.2021 16:14 Відповісти
Зедібіл https://censor.net/ru/user/487202, мені здається клоун тобі зіграв на губах як на піаніно...

У тебе з'явилася можливість понюхати і спробувати все те лайно, що ти наголосував....

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3503
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09.07.2021 16:22 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/487202 Порошенко передав ЗЕшмарклі країну, яка рухалась шляхом реформ, в якій росла економіка та яка мала скоро вступити в ЄС та НАТО. але клята ЗЕлупа все це перекреслила і менше чим за рік перетворила Україну в бідний, корумпований європейський пакістан...
P.S.Московська кондитерська фабрика клоуна працює на усю потужність. Хей, зедібіл, це вже торгівля на крові, чи ще почекаємо 100 днів?

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 8078
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09.07.2021 16:34 Відповісти
Знову тобі в штани насрав, чи таки сам обісрався?
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09.07.2021 16:16 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?hc_ref=ART34_wyGWHmXk4dKu4G_No3F6sKabHpwMeg5QTJtc8hiuWKSPsL3M4uJu7BRe4zqh4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ab2vD0FK856lC5hkjI1-Z77WS8S37Wpwt3qL_sY5XQbk1ITj3AW1dFhszy8C_1nFjhwHEFQTsYyB1ehO30AOl6e6h2fnCxpjTG7Z-Ze6VL0fXEh43RJNfRJYWwhXu1RRLyAfi78dJLqkQ4yDQvY0B4wq-ORCw7tf3fxt_yzDmgWjcwGENlwE-FHy9Q3wmrxsnZCsZNIAtCOjWRJRicf1DmKq7tQMbGP0JJksnFr2EGEN4tUumtcBjnYEhUl0rWq6xDyVmieMq_kwudqiL7rbHzW85M2aWj1ToxxrOpmCU3EhbQN5Vw&__tn__=kC-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.266638017111790/1303723433403238/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ab2vD0FK856lC5hkjI1-Z77WS8S37Wpwt3qL_sY5XQbk1ITj3AW1dFhszy8C_1nFjhwHEFQTsYyB1ehO30AOl6e6h2fnCxpjTG7Z-Ze6VL0fXEh43RJNfRJYWwhXu1RRLyAfi78dJLqkQ4yDQvY0B4wq-ORCw7tf3fxt_yzDmgWjcwGENlwE-FHy9Q3wmrxsnZCsZNIAtCOjWRJRicf1DmKq7tQMbGP0JJksnFr2EGEN4tUumtcBjnYEhUl0rWq6xDyVmieMq_kwudqiL7rbHzW85M2aWj1ToxxrOpmCU3EhbQN5Vw&__tn__=-R Вчора о 00:41

Тепер точно відомо, зелені https://censor.net/ru/user/487202 - це недозрілі червоні. Нічого нового, я давно пишу, що основна ненависть прибічників ЗЕ до Порошенка - класова. Типова ненависть хлопа до пана - за Марксом. Більшовизм головного мозку лікується довго.
Тож думаю, доречно називати тепер прибічників Зеленського відповідно: "ЗЕмуністи"
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09.07.2021 16:19 Відповісти
То невиліковно. На жаль, ні Голодомор, ні ГУЛАГи ні навіть медикаментозно то не виліковується. Це генетичне захворювання, передається по спадку. Хіба стерилізація, щоб не плодились.
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09.07.2021 16:22 Відповісти
а тут - хоча би в спам таких
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09.07.2021 16:24 Відповісти
земудісти, як на мене
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09.07.2021 16:27 Відповісти
За идиотизмом - 73%
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09.07.2021 16:59 Відповісти
Не, то шо вас стало 8%, не оправдание
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09.07.2021 17:04 Відповісти
Любиш "щіколад" ? В очке *****?
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09.07.2021 17:14 Відповісти
Не понял? Валенок, ты должен смеяться, хочешь хохму от ***********? Держи, "хоть поржём"
У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченко, - "слуга народу" Фролов - Цензор.НЕТ 7158
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09.07.2021 17:25 Відповісти
Уголовный кодекс на хрена?
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09.07.2021 16:05 Відповісти
Неприкасаемые, ненаказуемые, неубиваемые...
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09.07.2021 16:06 Відповісти
"Професіонали" почитайте коментарі до статті 309 КК України, де написано, що людина, яка лише вживає наркотичну речовину, несе також юридичну відповідальність.
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09.07.2021 16:06 Відповісти
Придурку, управління транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Чи ти з нього й не виходиш?
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09.07.2021 16:19 Відповісти
Цікаво, якби той ***** переїхав когось з близьких цього васі, він теж би так пукав ротом?
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09.07.2021 16:29 Відповісти
Нє, ну хай не насмерть, тільки до повного паралічу. Ті б по шмарклє_звичаю так само топив би за цю мерзоту? Чи трошки язика в жопу затягло б?
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09.07.2021 16:39 Відповісти
А от якби там дитина твоя стояла на тому місці, куди ця шлюха наріду в'їхала? Невже теж би виправдовував?
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09.07.2021 16:40 Відповісти
І таки ніяк, ага? То значить, як своє постраждає - ох як бидлота зеленошмаркля нігадує! а як не своє - так наркомани. вбивці. гвалтівники, крадії, інша наволоч - хай буде. бо свої! От якби то хтось з Юулькиної команди або з команди ПОПо вулицю не там перейшов - о! справєлівий рівалюционний гнєв був би аж до небес. ****, жЫвотное ты, и не бабак, а просто жЫвотное.
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09.07.2021 16:49 Відповісти
Сурок, у коментарі до статті 309 КК України зазначено, дослівно:" зазначена стаття КК України не використовує термін "вживання" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Однак це не означає, що особа яка вживає наркотичні речовини не підпадає під цю статтью. Адже процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання, перевезення таких засобів. Не виключено випадки, коли винна особа вчиняє дії щодо зберігання таких речовин. А тому це потрібно розслідувати в рамках кримінального провадження. І ще тобі байбак на останок хочу сказати, перш чим перднути вивчи матчастину. І мені, заступнику начальника слідчого відділу Генпрокуратури України, який пішов з посади за власним бажанням, коли в контору прийшли твої кореша в 2010 році з домбабве, не треба втирати про що таке КПК та КК України. Так, я порохобот, але від вас, ватно-зеленого бидла мене відрізняє те, що я спочатку думаю, а потім роблю. А у вас все навпаки.
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09.07.2021 16:32 Відповісти
Бидло ватне, давай, своїй мамки скажеш. Хай тобі твої слуги наріду допоможуть набрати норму закону, а я тебе просто посилаю від усіх порохоботів, тут у мене ділема - на .... чи в п.... Обтікай дибіл. А краще сурок, пригорнися своєю прищавою пикою до грудей мамці і пожалійся як тебе тут на форумі чмирять
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09.07.2021 16:52 Відповісти
Задрот, ти мені заважаєш. Я якраз сиджу і куштую суші, а приправа до неї Евразія з поміткою соєва. До речі дибіл, лікарі (ні не наші) довели, що чорний шоколад позитивно впливає на роботу серця, а соя знижує холестирін. І оскільки мої покійні батьки казали, що якщо мені по життю зустріниться придурок (це я про таке бидло як ти), не вступай з ним у диспут. Бо зі сторони може показатися, що розмовляють два недоумки. А тому поскільки у мого кота інтелекту більше, ніж у тебе, я припиняю спілкування з сурком, не цікаво. І на останок жалкую тільки про одне, що у свій час твій батько не витер тебе в штору.
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09.07.2021 17:10 Відповісти
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму 17.09.20./ Кто зону не топтал тот жизни не знает. А статьи у Юрченко хорошие, правильные. Взятка, наркота -не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся. Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко.
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09.07.2021 16:08 Відповісти
Працював колись в одній конторі з командиром загону зони, де сидів рабіновіч. Поросказував про нього - ****, як таке лайно самі його сокамерники не грохнули - для мене велика загадка. Мабуть і цю потвору, як і гєпу сдохлого, сатана кришував.
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09.07.2021 16:32 Відповісти
А наркотики уже разрешили употреблять?
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09.07.2021 16:09 Відповісти
Так и не запрещали
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09.07.2021 16:23 Відповісти
"Закон "О статусе народного депутата Украины" требует от народных депутатовИсточник: https://censor.net/ru/n3276162"
За невыполнение норм Закона точно не следует ответственность? Или надо прям в законе прописать кому именно и за нарушение какой конкретно нормы?
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09.07.2021 16:09 Відповісти
У одного повноваження нет уволить, у других инструментов наказать...
Божья роса и только
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09.07.2021 16:12 Відповісти
До речі, депутатська недоторканість (яку насправді не відмінили) НІКОЛИ не поширювалася на порушення ПДР, тому позбавить його прав аваковські цілком можуть, аби бажання було!
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09.07.2021 16:12 Відповісти
інструмент завжди є -дайте йому дозу
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09.07.2021 16:12 Відповісти
"...Так что нету у вас методов на Костю Сапрыкина!.."
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09.07.2021 16:13 Відповісти
А от дідусь Лінч знайшов би дуже дієвий метод. Агов, дідусь Лінч. тебе в Україні вже років 35 чекають!
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09.07.2021 16:14 Відповісти
це той самий https://censor.net/ru/user/475047, який регулярно https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/475047/sortby/date
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09.07.2021 16:14 Відповісти
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!! ЖЕСТОКИЙ НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !)
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09.07.2021 16:14 Відповісти
на первом майдане пришел жаба -ющ, на втором потеряли территорию, началась война, боюсь предполжить, что принесет третий, ведь к власти плывет только говно
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09.07.2021 16:32 Відповісти
ПРИЙДУТ ВОЕННЫЕ И НАВЕДУТ ПОРЯДОК !!!
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09.07.2021 17:11 Відповісти
Ну прічьом тут якийсь крадій пива Юрченко?! Треба ж Пороха посадити! Ну хочаб за щось! Чекати вже нестерпно! Треба щось робити!)))
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09.07.2021 16:14 Відповісти
Расстреляйте его по закону Военного времени, а семью сошлите на поселение в Запорожские степи.
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09.07.2021 16:16 Відповісти
И что делать с депутатами- ублюдками? Если депутаты не хотят ограничивать свою неприкосновенность, то депутатский беспредел будет только нарастать.
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09.07.2021 16:18 Відповісти
конечно они не хотят, представляете, какой простор для беспредела и тебе ничего, никогда не будет...
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09.07.2021 16:28 Відповісти
Всё очень просто,надо прекратить выбирать за пакет прелой крупы и "по приколу" и самое главное принять закон запрещающий голосовать пенсионерам,бомжам,антисоциальным элементам,студентам и зэкам на время отсидки..Право голоса должны иметь лишь активные члены общества ,плательщики налогов а не иждивенцы.
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09.07.2021 16:19 Відповісти
что вы такое говорите? эти категории, которые вы перечислили, на выборы только и ходят, если им запретить, то кто будет выбирать в следующий раз, вместо активных членов общества?
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09.07.2021 16:24 Відповісти
Не думаю, що це вирішить питання. а ось хунта, справжня, націоналістична, яка років на 20-30 похерить всі вибори в Україні - це єдине, що може врятувати Україну. Іншого не бачу...
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09.07.2021 16:35 Відповісти
на гілці чергує один з подлякових ботів https://censor.net/ru/user/487202. В спам цю скотину!
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09.07.2021 16:23 Відповісти
ДУРЫНДА ТЫ ОГРАНИЧЕННАЯ !!!
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09.07.2021 17:14 Відповісти
Ну на нет и суда нет...))))
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09.07.2021 16:26 Відповісти
просто нагадаю для зелених підарів та їх тупиого зелекторату
291 - "за": депутати остаточно скасували депутатську недоторканність - 18.12.2019 р.

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 1560
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09.07.2021 16:27 Відповісти
трошки не так скасували, это для народу, а для себя- так все равно не торкнутые, вот такой он закон, ими для себя написан
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09.07.2021 16:34 Відповісти
Гуляй, рванина, от рубля и выше.
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09.07.2021 16:30 Відповісти
нет у вас методов против кости сопрыкина
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09.07.2021 16:30 Відповісти
Ну, тогда хоть премируйте этого нарика !
За популяризацию образа преЗедента......
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09.07.2021 16:35 Відповісти
Як там з законом про недоторканість, а зебня?
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09.07.2021 17:10 Відповісти
Якщо Порох тебе до смерті не об'їв то ZEлупа до шкури достриже своїх баранів а потім і облупить.
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09.07.2021 17:40 Відповісти
А поліція відповідний адмінпротокол склала? Бо Регламентний комітет видно "чекає" поки він їм поступить щоб ще раз заявити, що немає інструменту покарання. От якби він як колись попав в витверезник, тоді б осудили би за місцем роботи. А наркотики для "слуг" видно звична справа.
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09.07.2021 17:34 Відповісти
У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "

Как на пианино играть, так есть инструмент. А как наказать ближнего своего, так сразу нет))
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09.07.2021 17:44 Відповісти
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"!(с)
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09.07.2021 18:15 Відповісти
действительно - ПАЧАМУМЫНЕВНАТА?????????
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09.07.2021 19:17 Відповісти
Серьезно?Так нахiба такая власть?
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09.07.2021 20:25 Відповісти
Всі інструменти пішли на покарання патріотів.
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09.07.2021 21:20 Відповісти
 
 