Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що особи, які пройшли повний курс щеплень вакциною CoronaVac, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telеgram-канал "Коронавірус.Інфо".

"Цей документ відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, а отримати його можна у вашого сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.

Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися і зазначив, що наші політики і дипломати роблять все можливе, щоб громадяни, щеплені вакциною CoronaVac, могли подорожувати світом.

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