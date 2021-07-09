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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що особи, які пройшли повний курс щеплень вакциною CoronaVac, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telеgram-канал "Коронавірус.Інфо".

"Цей документ відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, а отримати його можна у вашого сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.

Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися і зазначив, що наші політики і дипломати роблять все можливе, щоб громадяни, щеплені вакциною CoronaVac, могли подорожувати світом.

Читайте також: Усі вакцини, якими роблять щеплення проти коронавірусу, є ефективними, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
Которое не действительно в ЕС, не так ли?
И эффективность самой вакцины, сколько процентов?
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09.07.2021 16:20
+3
Клава з гурту клованiв, краще прокоменту ось це:

"07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов."
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09.07.2021 16:22
+2
Тепер заживемо!
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09.07.2021 16:20
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Тепер заживемо!
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09.07.2021 16:20 Відповісти
Которое не действительно в ЕС, не так ли?
И эффективность самой вакцины, сколько процентов?
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09.07.2021 16:20 Відповісти
А возможность выжить после этого шмурдяка дает возможность?
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09.07.2021 16:22 Відповісти
Клава з гурту клованiв, краще прокоменту ось це:

"07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов."
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09.07.2021 16:22 Відповісти
Физраствора в Украине много...на всех хватит..😀
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09.07.2021 16:27 Відповісти
Это от куда такая инфа? Всего получило первую дозу - 2,2млн, вторую дозу - 1млн.
Вакцины завезено 5млн. доз.
Вся инфа есть на гос.сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/
Нехер брать информацию с потолка!
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09.07.2021 16:53 Відповісти
а гавнеца на вентилятор?)))
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09.07.2021 17:06 Відповісти
Гавнєцо - то ваша їжа вiд зевлади
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09.07.2021 18:40 Відповісти
Итого по ссылке...использовано 4 300 000 доз вакцины...
О том что завезено 5 миллионов там нет ни слова..
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09.07.2021 17:06 Відповісти
Вся информация там есть, и кто хочет найти - найдет.
№2. Скільки вакцини зараз доставили в Україну?
23 лютого 2021 року в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield).
25 березня 2021 року - було доставлено 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
16 квітня 2021 року - 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку країна отримала в межах механізму COVAX
23 квітня 2021 року - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
30 квітня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
09 травня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
18-21 травня 2021 року - 473 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку країна отримала в межах механізму COVAX.
24-28 травня 2021 року - 167 310 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty).Q&A щодо вакцинації від COVID-19
26 травня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
2 червня 2021 року - 66 690 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) за державний кошт.
3 червня 2021 року - 705 600 доз вакцини AstraZeneca, в межах механізму COVAX
8-14 червня 2021 року - 473 850 доз Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в межах механізму COVAX..
9 червня 2021 року - 66 690 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) за державний кошт
12 червня 2021 року - остання партія у 200 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
15 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
23 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
30 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
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19.07.2021 08:34 Відповісти
Сколько доз пошло в утиль там тоже не говорят...😀
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09.07.2021 17:08 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Info вiд iнсайдера

А враховучи те, що зевлада постiйно бреше, то чомусь вiри їм не має
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09.07.2021 18:37 Відповісти
неа
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09.07.2021 16:22 Відповісти
Ти, ссук@, розкажи, чим сам привився?!!
Китайською бурдою чи Пфайзером?!
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09.07.2021 16:26 Відповісти
интересно вообще что с его прививками. По офф.версии он заболел на 13 день после прививки Ковишилдом. Отсюда возникает вопрос делал ли он вторую? Через сколько? Если нет как быть с ЕГО сертификатом который дают после второй. Все эти вопросы, заданные на его странице в ФБ, остаются без ответа)))
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09.07.2021 17:08 Відповісти
Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6298
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09.07.2021 16:27 Відповісти
Может получить. А может и не получить.
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09.07.2021 17:13 Відповісти
На работе начали вакцинировать файзером. Но я чет очкую. Привился коронаваком от греха подальше 😂
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09.07.2021 17:14 Відповісти
Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9116
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09.07.2021 22:12 Відповісти
Перед цим Ляшко казав, що, те, що українські сертифікати не визнають в ЕС, це проблема ЕС! Поверніть назад в жопу цього ді6іла, поверніть нормального Ляшка, той хоч прикольний!
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09.07.2021 17:28 Відповісти
Ага. И по нему можно будет ездить в Узбекистан и Китай.
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09.07.2021 17:47 Відповісти
В Китай это еще под вопросом...вчера в списке Китая не было..
И вполне возможно что скоро выяснится что эта с позволения сказать вакцина предназначена для использования за пределами Китая....и права на вьезд в Китай не дает...
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09.07.2021 18:01 Відповісти
Примитивная реклама китайской бодяги.
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09.07.2021 20:16 Відповісти
 
 