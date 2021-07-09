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Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що особи, які пройшли повний курс щеплень вакциною CoronaVac, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telеgram-канал "Коронавірус.Інфо".
"Цей документ відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, а отримати його можна у вашого сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.
Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися і зазначив, що наші політики і дипломати роблять все можливе, щоб громадяни, щеплені вакциною CoronaVac, могли подорожувати світом.
Топ коментарі
+7 Diogen Gdl
показати весь коментар09.07.2021 16:20
+3 No48
показати весь коментар09.07.2021 16:22
+2 Александр #422688
показати весь коментар09.07.2021 16:20
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И эффективность самой вакцины, сколько процентов?
"07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов."
Вакцины завезено 5млн. доз.
Вся инфа есть на гос.сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/
Нехер брать информацию с потолка!
О том что завезено 5 миллионов там нет ни слова..
№2. Скільки вакцини зараз доставили в Україну?
23 лютого 2021 року в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield).
25 березня 2021 року - було доставлено 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
16 квітня 2021 року - 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку країна отримала в межах механізму COVAX
23 квітня 2021 року - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
30 квітня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
09 травня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
18-21 травня 2021 року - 473 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку країна отримала в межах механізму COVAX.
24-28 травня 2021 року - 167 310 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty).Q&A щодо вакцинації від COVID-19
26 травня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
2 червня 2021 року - 66 690 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) за державний кошт.
3 червня 2021 року - 705 600 доз вакцини AstraZeneca, в межах механізму COVAX
8-14 червня 2021 року - 473 850 доз Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в межах механізму COVAX..
9 червня 2021 року - 66 690 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) за державний кошт
12 червня 2021 року - остання партія у 200 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
15 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
23 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
30 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
А враховучи те, що зевлада постiйно бреше, то чомусь вiри їм не має
Китайською бурдою чи Пфайзером?!
И вполне возможно что скоро выяснится что эта с позволения сказать вакцина предназначена для использования за пределами Китая....и права на вьезд в Китай не дает...