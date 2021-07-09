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Рівень співпраці та інтеграції учасників Sea Breeze-2021 був найвищим. Українці дуже спроможні, - капітан ВМС США Бауман

Рівень співпраці та інтеграції учасників Sea Breeze-2021 був найвищим. Українці дуже спроможні, - капітан ВМС США Бауман

Рівень співпраці та інтеграції учасників багатонаціональних військових навчань Sea Breeze 2021 був найвищим.

Про це повідомив керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Брали участь до 30 націй, у нас було понад 5 тис. моряків, солдатів і льотчиків. У нас було 30 кораблів і великий рівень співпраці та партнерства між усіма націями, що брали участь. Рівень співпраці та інтеграції був найвищим, який ми могли собі уявити. Українці дуже спроможні, як і всі партнери, які приєдналися", - сказав він під час телефонного брифінгу в п'ятницю.

За його словами, це були найбільші навчання "Сі Бриз-2021" з того часу, як їх почали проводити понад 20 років тому.

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"Ми охопили все: від морського компонента до повітря, до суші, спеціальних операцій. Ми зробили чудову роботу, були дуже вражені і не можемо бути більш раді результату навчань", - зазначив Боуман.

Зазначимо, навчання "Сі Бриз-2021" відбуваються із 28 червня до 10 липня в регіоні Чорного моря. Україна та США спільно проводять навчання за участю та підтримки 32 країн.

Автор: 

корабель (1613) Сі-Бриз (87) США (23065) військові навчання (2777) Чорне море (1674)


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Топ коментарі
+4
тикать 4 раза от повестки - чем не показатель таланта
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09.07.2021 16:28
+2
Если заниматься делом, постоянно тренироваться и обучаться, конечно будут высокие результаты и заметное приближение к ведущим армиям мира. Это к вопросу, как вчера опять заявил "всезнающий" и "либеральный" проФФесор Соловей : "украинцы плохо обучаемы и им не доверят серьёзную технику"...
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09.07.2021 16:28
+1
Способны или способные? Интересно очень.
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09.07.2021 16:25
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Шта? Патирялси?
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09.07.2021 16:24 Відповісти
Дык по другому никак
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09.07.2021 16:28 Відповісти
Способны или способные? Интересно очень.
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09.07.2021 16:25 Відповісти
тикать 4 раза от повестки - чем не показатель таланта
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09.07.2021 16:28 Відповісти
Если заниматься делом, постоянно тренироваться и обучаться, конечно будут высокие результаты и заметное приближение к ведущим армиям мира. Это к вопросу, как вчера опять заявил "всезнающий" и "либеральный" проФФесор Соловей : "украинцы плохо обучаемы и им не доверят серьёзную технику"...
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09.07.2021 16:28 Відповісти
От якщо канапи такі "обучаємі", то розумні, як вони самі себе вважають, то чого ж вони тоді бідніші, аніж жителі самої бідної країни ЄС Румунії?
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09.07.2021 16:37 Відповісти
За себе говори, злидарю.
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09.07.2021 17:08 Відповісти
а повторите эти учения... плиззззззззз
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09.07.2021 19:18 Відповісти
 
 