Три українки влаштували "голу" фотосесію посеред дороги в Чорногорії
Дівчата оголилися і почали знімати фото і відео просто посеред автомобільної траси. Їх оштрафували на 450 євро кожну за порушення громадського порядку.
Про це пише чорногорське видання Vijesti, повідомляє Цензор.НЕТ.
Інцидент стався поряд з містом Котор. Одна громадянка України віком 19 років і дві віком по 21 року роздяглися догола і стали знімати фото і відео.
Поліція втрутилася і доставила їх до суду. Суддя визнав дівчат винними в порушенні громадського порядку і постановив, що вони мають виплатити штраф.
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