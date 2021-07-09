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Три українки влаштували "голу" фотосесію посеред дороги в Чорногорії

Три українки влаштували

Дівчата оголилися і почали знімати фото і відео просто посеред автомобільної траси. Їх оштрафували на 450 євро кожну за порушення громадського порядку.

Про це пише чорногорське видання Vijesti, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інцидент стався поряд з містом Котор. Одна громадянка України віком 19 років і дві віком по 21 року роздяглися догола і стали знімати фото і відео.

Поліція втрутилася і доставила їх до суду. Суддя визнав дівчат винними в порушенні громадського порядку і постановив, що вони мають виплатити штраф.

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Автор: 

українці (2540) Чорногорія (201)


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Топ коментарі
+68
Цензор, кому нафиг нужна такая новость без фото?! )))
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09.07.2021 16:36
+37
И без видео
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09.07.2021 16:44
+23
тема сисек не раскрыта )))
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09.07.2021 16:37
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Подивіться відео з фестивалю Шипіт 2021.У тутешніх форумчан буде інфаркт. Відео навіть на youtube є.
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09.07.2021 23:42 Відповісти
Ти тут ,тойво ,- вільних людей із ********* не плутай .
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10.07.2021 02:27 Відповісти
А,ну тоді так.
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10.07.2021 02:30 Відповісти
Вільних -- це яких, без порядності, людської гідності, честі і совісті? Від поведінки жінок залежить поведінка суспільства. Таких треба тримати в клітці.
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10.07.2021 07:41 Відповісти
Ви про тих, що з Шипіту?
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10.07.2021 14:17 Відповісти
Пишуть, що це були бл*ді, пардон, екскортниці.
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10.07.2021 09:01 Відповісти
Дураками Украина неистощимо богата....
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10.07.2021 14:42 Відповісти
А шо дальнобой просто так не подбирал?
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10.07.2021 15:13 Відповісти
где ФОТОРЕПОРТАЖ ?
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10.07.2021 16:01 Відповісти
тема не раскрыта
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10.07.2021 16:15 Відповісти
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