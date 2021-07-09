Три українки влаштували "голу" фотосесію посеред дороги в Чорногорії

Дівчата оголилися і почали знімати фото і відео просто посеред автомобільної траси. Їх оштрафували на 450 євро кожну за порушення громадського порядку.

Про це пише чорногорське видання Vijesti, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інцидент стався поряд з містом Котор. Одна громадянка України віком 19 років і дві віком по 21 року роздяглися догола і стали знімати фото і відео.

Поліція втрутилася і доставила їх до суду. Суддя визнав дівчат винними в порушенні громадського порядку і постановив, що вони мають виплатити штраф.

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