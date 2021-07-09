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Щеплення мРНК-вакцинами від COVID-19 в окремих випадках може призвести до запалення серця, - ЕМА

Щеплення мРНК-вакцинами від COVID-19 в окремих випадках може призвести до запалення серця, - ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів заявило про можливий зв'язок між окремими випадками запалення серця і вакцинами проти ковіда від Pfizer і Moderna, а також порадило людям із захворюванням капілярів уникати вакцинації препаратом J&J.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Комітет з безпеки EMA заявив, що серцеві захворювання, міокардит і перикардит, повинні бути вказані як можливі побічні ефекти двох мРНК-вакцин. За даними агентства, такі випадки в основному виникали впродовж 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози у більш молодих чоловіків. Це узгоджується з висновками представників охорони здоров'я США, оприлюдненими минулого місяця.

В EMA також рекомендують людям із хворобою Кларксона, яка вражає капіляри, не вакцинуватися препаратом Johnson&Johnson.

Раніше повідомлялося, що органи охорони здоров'я США планують оновити офіційну інструкцію до застосування м-РНК вакцин від коронавірусу Moderna і Pfizer для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.

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Автор: 

вакцина (4419) Євросоюз (13472) коронавірус (19923)


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Иллюстрация к выражению "одно лечим, другое калечим"
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09.07.2021 16:40 Відповісти
многие советуют с болезнями сосудов подходить к вопросу вакцинации предельно осторожно
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09.07.2021 16:47 Відповісти
Каждый врач должен помнить: если болезнь не начать вовремя лечить, она может пройти сама (с)
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09.07.2021 17:31 Відповісти
через годик еще какая нибудь фигня выплывет...
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09.07.2021 17:01 Відповісти
А ждуны ждут Файзер))))))
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09.07.2021 17:17 Відповісти
... редкими случаями ... хай не брешуть. Рідкісні випадки ніхто не буде коментувати. Таких випадків. набагато більше.
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09.07.2021 20:44 Відповісти
"...в отдельных случаях...", - эка загнули хитрожопые уроды. Спайковый S-белок, который продуцирует мРНК отрава, почему-то называемая вакциной, просто убивает сердце. И это произойдёт рано или поздно. И это уже никак не лечится... Дебилам, которые выстраиваются в очередь на вакцинацию, стоит об этом знать.
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10.07.2021 13:20 Відповісти
 
 