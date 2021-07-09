Щеплення мРНК-вакцинами від COVID-19 в окремих випадках може призвести до запалення серця, - ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів заявило про можливий зв'язок між окремими випадками запалення серця і вакцинами проти ковіда від Pfizer і Moderna, а також порадило людям із захворюванням капілярів уникати вакцинації препаратом J&J.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Комітет з безпеки EMA заявив, що серцеві захворювання, міокардит і перикардит, повинні бути вказані як можливі побічні ефекти двох мРНК-вакцин. За даними агентства, такі випадки в основному виникали впродовж 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози у більш молодих чоловіків. Це узгоджується з висновками представників охорони здоров'я США, оприлюдненими минулого місяця.

В EMA також рекомендують людям із хворобою Кларксона, яка вражає капіляри, не вакцинуватися препаратом Johnson&Johnson.

Раніше повідомлялося, що органи охорони здоров'я США планують оновити офіційну інструкцію до застосування м-РНК вакцин від коронавірусу Moderna і Pfizer для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.

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