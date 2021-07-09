Від управління активами ексміністра доходів і зборів Клименка перераховано до бюджету понад 25 млн грн, - заступник голови АРМА Павленко

З активів ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, які були передані в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, знімаються арешти, і вони повертаються власнику. Прибуток, який надійшов до держбюджету від управління цими активами, становив 25 млн грн.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови АРМА Володимир Павленко.

"Зараз майже всі активи передано власнику, оскільки арешти зняті. Найбільше коштів до бюджету приносили 1000 залізничних напіввагонів", - зазначив він.

Він також розповів, що 44 автомобілі, що належали ексміністру часів Януковича, передали в управління, а 12 було реалізовано на торгах. Зокрема, Mercedes-benz GL500 4Matic. "Кошти від реалізації - це 1,4 млн грн - покладено на депозитний рахунок АРМА в банку. За час дії арешту на ці кошти нараховано понад 500 тис. грн, що разом із засобами від продажу дозволяє власнику купити новий автомобіль відповідної марки. Тобто АРМА повністю виконала завдання арешту - зберегла і збільшила економічну вартість активу", - пояснив Павленко.

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Також серед активів, з яких знято арешти: мисливська база, 47 квартир і 17 паркінгів, кілька поверхів у столичному бізнес-центрі "Гулівер" та інша нерухомість.

Як раніше повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, кримінальне провадження проти колишнього чиновника закрито.

З повним текстом інтерв'ю Володимира Павленка Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.