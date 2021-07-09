Україна втратить 2 млрд грн податкових надходжень, якщо запровадить акциз на енергію з ВДЕ - Укрпромзовнішекспертиза
Україна на 1,9 млрд грн скоротить надходження до державного бюджету через необдуману ідею Кабінету міністрів України з підвищення податку на викиди вуглецю (СО2) та запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це заявив Сергій Поважнюк, заступник директора з питань розвитку ДП "Укрпромзовнішекспертиза". "Пропонується підвищення податку на викиди СО2 і акциз на ВДЕ. Тобто з одного боку він збільшить надходження до бюджету, ми бачимо 3-4 млрд грн на рік, водночас, за рахунок того, що у нас буде скорочення обсягів виробництва, обсягів економіки, у нас знизяться податки на виробництво".
За його словами, це стосується податків на зарплату, податків на прибуток і інших подактів, що сплачуються при виробництві продуктів. "Буде скорочення на 5,3 млрд грн. Тобто сумарне сальдо для бюджету буде мінус 1,9 млрд. Тобто одним ми підвищуємо в короткотерміновій перспективі, але в перспективі ми бачимо скорочення виробничих податків. Ну і відповідно негативне сальдо для бюджету", - зазначив експерт.
Також він повідомив, що запровадження акцизу для виробників ВДЕ може заблокувати розвиток сектора і зупинити ту позитивну динаміку, яка спостерігалася впродовж останніх років.
Експерт пояснив, що запровадження акцизного збору зробить економічно невигідними проєкти "зеленої" енергетики для іноземних інвесторів і тому ніхто не захоче будувати нові "зелені" електростанції.
"Ми на грані і це знижує інвестиційну привабливість. Фактично акциз – це зниження на 3,2% доходів виручки проєктів ВДЕ".
Експерт нагадав, що впродовж останніх трьох років у розвиток ВДЕ було залучено майже 8 млрд доларів інвестицій, це більше 70% всіх інвестицій в енергетику. "І це дозволило компенсувати виведення потужностей теплової генерації. Тобто ми бачимо, що зменшення теплової генерації було компенсовано альтернативною енергетикою. "Збільшення виробництва енергії ВДЕ знизить викиди в енергетиці на 10,2 млн.тонн СО2. Тобто ми бачимо позитивну динаміку стосовно викидів за рахунок розвитку ВДЕ", - додав експерт.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт було підтримано в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкту №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.
Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута. За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії: Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
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Так нужно немедленно вводить этот налог!
Пускай забирают свои панели и ищут других лохов, готовых платить за зеленку тройную цену.
Землю нужно обрабатывать, растить пшеницу а не запускать бурьяны под солнечными панелями.
".... 20 из 23 энергоблоков ТЭС госкомпании "Центрэнерго" отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию, по состоянию на утро 9 июля.
Об этом свидетельствуют https://ua.energy/blocks/ данные национальной компании "Укрэнерго". К сети подключены только 3 блока - по одному на каждой из ТЭС:Трипольской, Углегорской и Змиевской. Два блока на Трипольской ТЭС (Киевская область) не работают из-за отсутствия топлива . Еще 12 энергоблоков "Центрэнерго" находятся в резерве. Также по данным НЭК "Укрэнерго", полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго", которая 6 июля получила статус "дефолтный" из-за неспособности оплатить услуги системного оператора передачи. Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива. Всего по состоянию на утро пятницы, в работе находилось только две третьих блоков ТЭС - 26 из 78. Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час, что в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час). "Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 дол./т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", - https://de.com.ua/news/nocategory/view/*********************************************************************%c2%abdefoltnyj%c2%bb_energogenerirujuschej_kompanii_s_90-letnej_istoriej%20 пояснили в компании "Донбассэнерго" . Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке Источник: https://censor.net/ru/n3276064..."
Простил ему его "даУнбасс не слышат", разжигание сепаратизма, когда он выводил своих рабов требовать "особый статус" для его феодальной вотчины, спонсирование террористических батальонов "Восток", "Кальмиус".
Все простили, да еще сделали партнером для дерибана по формуле Ротердам+++++++++
Создали условия по "зеленой генерации" с грабительскими тарифами, отменили ему ввозную пошлину и НДС на ввозимые из Китая панели.
Все удовольствия для рыжего друга Петра.
Меморандума? так меморандумы ничего не обязывают
Энергетической хартии? так никого не дискременировали и ни у кого не национализировали инвестиции
"...Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня, крупнейший https://www.rbc.ua/rus/news/skandinavskiy-fond-ostanavlivaet-investitsii-1622793348.html скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.
Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против государства готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику...."
Законы в Украине должны выполнять все
Украина подписала Энергетическую хартию и там нету ничего чего было нарушено,
если не нравится Украина с 12,5 евроцентов пускай валят где платят 1,5 цента
"....По информации "Главкома", иск в международный трибунал против Украины подала компания Modus Energy, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.
Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки...."
Такие как ты комментаторы - это реальная ошибка родителей по пьяни.
70% от дохода нету таких налогов в Украине
как может быть уплачено 3,53 грн налога с 1 кВт*часа ?
Асоциация звездунов может что угодно звездеть
ті т.з. інвестори в зеленку нііга не інвестори, одні збитки для країни, нехай продають по звичайній ціні, платять податки і ніяких їм дотацій, тоді будуть інвесторами
Який ідіот буде вкладати гроші в звичайну енергетику де мізерний дохід, якщо за зелену енергетику бабло тече рікою.