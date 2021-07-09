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Новини Репресії в Білорусі
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МЗС України засуджує тортури українця Рабешка, якого затримували в Білорусі, - Ніколенко

МЗС України засуджує тортури українця Рабешка, якого затримували в Білорусі, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує тортури білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Століні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати були на постійному зв'язку з Павлом після його звільнення і надали йому сприяння безпечно залишити територію Білорусі", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Ніколенко додав, що МЗС України закликає владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити всіх політичних в'язнів і гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини.

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"Рекомендуємо також українцям зважувати ризики під час планування поїздок до Білорусі", - зазначив спікер.

3 липня українець, який має посвідку на проживання в Білорусі, Павло Рабешко, був затриманий в Століні, в Білорусі. Його звільнили того ж дня. Після цього він повідомив, що його катували співробітники КДБ.

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2656) МЗС (4141) репресії (1622) Ніколенко Олег (365)


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Инересное сообщение. Может есть такие наивные люди, которые думают, что к Роману Протасевичу в Белорусси не применяли в застенках пыток.
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09.07.2021 18:26 Відповісти
білорасєянам не завадять деякі тортури аби вони зрозуміли що одна людина майже тридцять років при владі ниє файно...))
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09.07.2021 20:26 Відповісти
Осуждают?! Ого! Это круче ноты МИДа послу?
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09.07.2021 21:08 Відповісти
 
 