МЗС України засуджує тортури українця Рабешка, якого затримували в Білорусі, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує тортури білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Століні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати були на постійному зв'язку з Павлом після його звільнення і надали йому сприяння безпечно залишити територію Білорусі", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Ніколенко додав, що МЗС України закликає владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити всіх політичних в'язнів і гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини.

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"Рекомендуємо також українцям зважувати ризики під час планування поїздок до Білорусі", - зазначив спікер.

3 липня українець, який має посвідку на проживання в Білорусі, Павло Рабешко, був затриманий в Століні, в Білорусі. Його звільнили того ж дня. Після цього він повідомив, що його катували співробітники КДБ.