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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі війська РФ 6 разів порушили режим "тиші", українські воїни відкривали у відповідь вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі війська РФ 6 разів порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

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Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовими.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більше одного гектара території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (28717) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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С начала суток на Донбассе войска РФ 6 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7210
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09.07.2021 18:05 Відповісти
At least something good happened!
One terrorist POS less.
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09.07.2021 19:14 Відповісти
Кацапня стріляла по наших захисниках з
" ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм."
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь."

З чого?
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09.07.2021 18:06 Відповісти
Каждый день убитые и раненные, а в сводках без потерь. Это как вообще бл???
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09.07.2021 18:25 Відповісти
 
 