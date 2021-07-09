Від початку доби на Донбасі війська РФ 6 разів порушили режим "тиші", українські воїни відкривали у відповідь вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовими.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більше одного гектара території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
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One terrorist POS less.
" ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм."
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь."
З чого?