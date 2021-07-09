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Вимога обов'язкової вакцинації учнів не порушує права на освіту, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимога обов'язкової вакцинації учнів не порушує права на освіту, - освітній омбудсмен Горбачов

Якщо дитина чи вчитель захворіють на інфекційне захворювання, то мова про освіту вже не йде.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"До мене дуже багато запитань, звернень, і до мене як до освітнього омбудсмена дуже багато претензій, що я рішуче і беззаперечно вважаю, що вакцинація рятує нас від інфекційних хвороб. І коли я чую звинувачення, що обмеження, які пов’язані з вакцинацією, насамперед заборона очно відвідувати заклади освіти, порушує право на освіту, то я змушений артикулювати дві важливі тези. Перше, це не обмежує права на освіту, бо закон "Про повну загальну середню освіту" передбачає різноманітні форми здобуття освіти. Можна знайти різні варіанти, якщо з різних причин дитина не вакцинована без медичних показань, що важливо. По друге, ми маємо розуміти, що будь-які права мають рівень пріоритету. Найголовнішим правом людини, в тому числі і в освіті, є право на життя і здоров’я", - сказав Горбачов.

У цьому контексті він зауважив, що якщо дитина чи вчитель захворіють на інфекційне захворювання, то мова про освіту вже не йде.

Освітній омбудсмен нагадав, що Верховний суд чітко визначив, що недопуск до очного навчання учнів, які не пройшли необхідні щеплення від інфекційних хвороб відповідно до календаря щеплень, є законним, посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав адміністративні обмеження щодо вакцинації законними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет

Автор: 

вакцина (4419) діти (5099) освіта (1308) школа (2217) Горбачов Сергій (29)


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Топ коментарі
+6
Я просто офигиваю от дебелизма людей и чиновников !? Если ТЫ провакцинирован - какого ХЕРОА ты боишься тех, кто не вакцинировал !: Выходит, что ТЫ ЗНАЕШЬ, что тебе или другим укололи НЕ ВАКЦИНУ, а какую то нерабочую херню - раз ты так сцишься от соседа !!!!
наверно и эта обдусцменка ЗНАЕТ, что у на НИКОГО НЕ ВАКЦИНИРОВАЛИ ВАКЦИНОЙ , а укололи какой то коммерческой жижей - раз она сцытся....!
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09.07.2021 18:03
+6
Потому, что вакцина не предотвращает заражение, а учит организм бороться с вирусом в данном конкретном организме. Если при этом большинство организмов вокруг не способны эффективно бороться с вирусом, то эпидемия будет продолжаться, а вирус совершенствоваться в результате мутаций, в результате чего потребуется новая версия вакцин и так до бесконечности. Есть прекрасный пример - оспа. Никто не спрашивал - хотите вакцинироваться, или нет. Вакцинировали всех. И где сейчас оспа?
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09.07.2021 18:15
+5
По конституции и по решению ВООЗ никто не обязан вакцинироваться.Только добровольно, особо ссікливіе и омерзительніе со стада!
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09.07.2021 19:17
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С обрыва нахер сбросят.
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09.07.2021 17:58 Відповісти
Как в Спарте.
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09.07.2021 18:31 Відповісти
А якщо дитина не дай Бог помре в наслідок вакцинації .або отримає важкі каліцтва .хто за це понесе відповідальність?
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09.07.2021 18:01 Відповісти
А если, не дай Бог, помрет вследствие НЕ вакцинации? Или получит тяжелые увечия? Кто за это ответит?
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09.07.2021 18:07 Відповісти
А ніхто,в цій країні відповідальних нема.
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09.07.2021 18:14 Відповісти
Дибіли...
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09.07.2021 18:02 Відповісти
Я просто офигиваю от дебелизма людей и чиновников !? Если ТЫ провакцинирован - какого ХЕРОА ты боишься тех, кто не вакцинировал !: Выходит, что ТЫ ЗНАЕШЬ, что тебе или другим укололи НЕ ВАКЦИНУ, а какую то нерабочую херню - раз ты так сцишься от соседа !!!!
наверно и эта обдусцменка ЗНАЕТ, что у на НИКОГО НЕ ВАКЦИНИРОВАЛИ ВАКЦИНОЙ , а укололи какой то коммерческой жижей - раз она сцытся....!
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09.07.2021 18:03 Відповісти
Потому, что вакцина не предотвращает заражение, а учит организм бороться с вирусом в данном конкретном организме. Если при этом большинство организмов вокруг не способны эффективно бороться с вирусом, то эпидемия будет продолжаться, а вирус совершенствоваться в результате мутаций, в результате чего потребуется новая версия вакцин и так до бесконечности. Есть прекрасный пример - оспа. Никто не спрашивал - хотите вакцинироваться, или нет. Вакцинировали всех. И где сейчас оспа?
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09.07.2021 18:15 Відповісти
вдалий приклад віспи наводять бо інших просто не існує. до речі, вакцина від цієї недуги є єдиною природнєю, мабуть саме тому вона дійсно спрацювала дуже ефективно.
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09.07.2021 23:40 Відповісти
Есть примеры и другие, просто про оспу знают все. Полиомиелит, чума... продолжать?
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10.07.2021 09:09 Відповісти
від чуми є вакцина? поліомієліт не здолано.
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10.07.2021 12:02 Відповісти
Где чума? Когда была последняя пандемия полиомиелита?
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10.07.2021 13:55 Відповісти
Ви схоже плутаєте м'яке з круглим. Вакцинація ніяк не могла вплинути на чуму, а пандемій поліомієліту ніколи не було. Не бачу сенсу продовжувати розмову.
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10.07.2021 14:00 Відповісти
Тебе её не было смысла и начинать. От КОВИДа есть в том числе "естественные" вакцины, которые ты так любишь.
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10.07.2021 14:19 Відповісти
Ви не маєте базових знань по цій тематиці. На все добре.
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10.07.2021 14:23 Відповісти
Если б ты не плёл про "единственную естественную вакцину", мог бы еще поговорить, а так ты облажался, так что сиди и не чирикай.
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10.07.2021 14:25 Відповісти
ну якщо зараження віспою корів для запобігання зараженню або важкому перебігу натуральної віспи є не природньою вакцинацією...
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10.07.2021 14:29 Відповісти
И она единственная?
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10.07.2021 14:33 Відповісти
якщо розглядати природність процесу то так.
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10.07.2021 14:37 Відповісти
И больше никто и никогда в мире не использует оригиналные штаммы вируса для производства вакцины?
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10.07.2021 14:39 Відповісти
Ви наче не чуєте...
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10.07.2021 14:42 Відповісти
Так ты ничего и не говоришь
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10.07.2021 14:43 Відповісти
добре...які ще є приклади навмисного зараження однією хворобою для запобігання іншої?
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10.07.2021 14:45 Відповісти
Суть вакцинации заключается в чем? Какой механизм действия?
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10.07.2021 15:02 Відповісти
відповідь на моє запитання буде, чи гугло з вікі не впорались?
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10.07.2021 15:09 Відповісти
Так в чём суть вакцинации? Зачем она?
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10.07.2021 15:42 Відповісти
вчіть матчастину.
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10.07.2021 15:46 Відповісти
Не знаешь? Так чего вообще влез что-то доказывать?
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10.07.2021 16:20 Відповісти
Буде розмова коли дасте відповідь на моє питання 14.45.
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10.07.2021 16:24 Відповісти
Ты ж не знаешь принцип действия вакцин, так о чем с тобой говорить?
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10.07.2021 17:25 Відповісти
Наші батьки чомусь отримували 100% прививок і нічо їм не сталося... Мене в дитинстві теж 100% прививали, бо в 80-х і 90-х питання взагалі не стояло - всі йшли і прививалися. Інша справа, що тоді індійських вакцин не було, але і зараз можна будь-яку вакцину від кору чи дифтерії купить...
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09.07.2021 18:19 Відповісти
твої батьки без зубів ходили, а зараз усі ідіоти імпланти бажають...Раніше лікували, а зараз медичний бізнес
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09.07.2021 19:14 Відповісти
Той бідолага з Вінниці також так думав і зранку ширнувся .а перед вечером врізав дуба.
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09.07.2021 22:13 Відповісти
Именно от вакцины умер? Ты можешь это доказать?
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09.07.2021 23:29 Відповісти
а ти можеш доказати .що не від вакцини? і ти ще так і не відповів-Чий Крим?
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09.07.2021 23:50 Відповісти
Ну так докажи, что от вакцины. Уделай всех
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10.07.2021 09:06 Відповісти
идиоты
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09.07.2021 18:06 Відповісти
Явное и нескрываемое нарушение прав ребенка и их родителей, противоречит Конституции Украины. Можно коллективно обжаловать в суде.
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09.07.2021 18:13 Відповісти
Є рішення Європейського суду з прав людини, що це не порушення прав... ЄСПЛ вищий за всі українські суди!
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09.07.2021 18:17 Відповісти
В тому рішенні ЄСПЛ зовсім інша суть.
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09.07.2021 20:13 Відповісти
а щодо того, що ти, невколотий-за-хотєлкою, порушуєш право неуколотого-за-показаннями на безпечне середовище?
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09.07.2021 19:34 Відповісти
"право неуколотого-за-показаннями на безпечне середовище"

і де це таке право прописано? чи сам вигадав?
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09.07.2021 20:12 Відповісти
маю право бажати, що б ти до мене не підходило ближче прописаних 2 метрів
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09.07.2021 22:22 Відповісти
і лічинок своїх там же тримай
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09.07.2021 22:23 Відповісти
Ти ж ширнувся і на 100 % захищений .Поясни .якого милого ти боїшся тих хто не захохітів колоти собі шмурдяк .який гордо називають вакциною?
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09.07.2021 22:14 Відповісти
у тебе проблема із розумінням слів у реченні? співчуваю
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09.07.2021 22:24 Відповісти
собі поспівчувай .чудо ...)
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09.07.2021 22:26 Відповісти
схоже слабкий ти на голову ну буває
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09.07.2021 22:35 Відповісти
Требование граждан подвесить Серёжу Горбачева за яйца в принципе не нарушает прав обмудсмена.
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09.07.2021 18:19 Відповісти
73% граждан? )
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09.07.2021 18:27 Відповісти
Про які 73% наразі може йти мова? Та й на виборах то були 73% при явці 61%.
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09.07.2021 18:43 Відповісти
Про них и речь. Ума палата.
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09.07.2021 19:06 Відповісти
горбачев,где консенсус?.ля...
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09.07.2021 18:22 Відповісти
А у этого Горбачева с головой все в порядке и логикой? Невакцинированный ученик не может получать образование - но права на его получение он лишается. Беда в том, что этот дол-б говорит праве, а не об образовании. Идиот конченый! Или он нас за таких держит?
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09.07.2021 18:24 Відповісти
Не вакцинируясь, этот источник заразы нарушает права других граждан, которые им гарантирует Конституция. Так что, хочешь жить в согласии - соглашайся.
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09.07.2021 18:29 Відповісти
какие, например? конкретные статьи приведи, фантазер
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09.07.2021 20:15 Відповісти
Одну из основных - право на жизнь.
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09.07.2021 20:17 Відповісти
Так сдайся прямо сейчас полиции. Ты же можешь быть убийцей. Не сдашься - нарушаешь права окружающих людей на жизнь.
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09.07.2021 20:21 Відповісти
Ты совсем не понимаешь, как работает конституция. А разбираться в твоей шизофрении нет никакого смысла.
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09.07.2021 20:25 Відповісти
Объясни, в чем же разница:
1) Некто МОЖЕТ БЫТЬ заразным и, заразив, убьет другого человека.
2) Некто МОЖЕТ БЫТЬ маньяком-убийцей и, напав, убьет другого человека.
У тебя есть справка, что ты - не убийца?

Подскажу. В обоих случаях работает принцип презумпции невиновности. Но тебе он, видимо, не известен.
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09.07.2021 20:28 Відповісти
Это как раз относится ко второму предложению моего поста, а именно: разбираться в твоей шизофрении нет никакого смысла.
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09.07.2021 20:31 Відповісти
воно видно спутніком широнуте
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09.07.2021 22:30 Відповісти
у тебе логіка як у совка, прапорець цього не замаскує
хоча такі як ти із усих сил намагаються її зберегти за кодоном
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09.07.2021 22:33 Відповісти
Несколько месяцев назад, когда не было вакцин, большинство ныло, что это - зрада. Теперь вакцины есть, но то же большинство ноет, что это - шмурдяк и вакцинироваться они не будут. А некоторые вдруг заняли позицию, что вакцинация вообще не нужна.
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09.07.2021 18:24 Відповісти
Мудрый нарiд,
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09.07.2021 18:28 Відповісти
Как по мне, то пусть не вакцинируются. Нормальным людям больше достанется. Только что-то мне подсказывает, что во время следующего лок-дануна (он ведь будет) опять потекут сопли, что государство их не обеспечило вакцинами.
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09.07.2021 18:31 Відповісти
ти тормоз: мова не за антиковідні вакцини, а за планові, які колють за планом вакцинації з народження!!! антиковідні вакцини до 18 років ще на рівні розробки. а ось антищепленики існують вже давно і цей меседж їм.
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09.07.2021 19:39 Відповісти
Эти специалисты считают что у них начальник Путин (возможно так оно и есть) Теперь и тут хотят насильно всех вакцинировать уже
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09.07.2021 18:37 Відповісти
кура мова не за антиковідні вакцини, а за планові, які колють за планом вакцинації з народження!!! антиковідні вакцини до 18 років ще на рівні розробки. а ось антищепленики існують вже давно і цей меседж їм.
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09.07.2021 19:40 Відповісти
гори у пеклі
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09.07.2021 20:18 Відповісти
і за шо? кура безмозгла не розуміє, що читає, хоч і прапорець присобачило, а коментами як рогуль
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09.07.2021 22:28 Відповісти
По конституции и по решению ВООЗ никто не обязан вакцинироваться.Только добровольно, особо ссікливіе и омерзительніе со стада!
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09.07.2021 19:17 Відповісти
По конституции и по решению ВООЗ никто не обязан вакцинироваться.

Абсолютно.
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09.07.2021 20:25 Відповісти
Жодне медичне втручання не може бути примусовим. А школа ваша гівнодистанційна до біса не потрібна.
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09.07.2021 20:20 Відповісти
Жодне медичне втручання не може бути примусовим.

Саме так.
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09.07.2021 20:26 Відповісти
от сидіть на дистанційці
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09.07.2021 22:28 Відповісти
Не будет никто моих детей колоть всякой чушуйней. Все здоровы были и есть, всем здоровья, не верьте в брехню.
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10.07.2021 00:38 Відповісти
Дифтерия намного-намного страшней ковида! Когда тысячи невежд родителей , вытирающих сегодня ноги об науку и интересы других людей, похороят своих детей и кстати мужей ( дифтерия бьет еще по сердцк у мужсин в рассвете сил) тогда ума прибавиться.
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10.07.2021 08:25 Відповісти
 
 