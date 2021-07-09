Вимога обов'язкової вакцинації учнів не порушує права на освіту, - освітній омбудсмен Горбачов

Якщо дитина чи вчитель захворіють на інфекційне захворювання, то мова про освіту вже не йде.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"До мене дуже багато запитань, звернень, і до мене як до освітнього омбудсмена дуже багато претензій, що я рішуче і беззаперечно вважаю, що вакцинація рятує нас від інфекційних хвороб. І коли я чую звинувачення, що обмеження, які пов’язані з вакцинацією, насамперед заборона очно відвідувати заклади освіти, порушує право на освіту, то я змушений артикулювати дві важливі тези. Перше, це не обмежує права на освіту, бо закон "Про повну загальну середню освіту" передбачає різноманітні форми здобуття освіти. Можна знайти різні варіанти, якщо з різних причин дитина не вакцинована без медичних показань, що важливо. По друге, ми маємо розуміти, що будь-які права мають рівень пріоритету. Найголовнішим правом людини, в тому числі і в освіті, є право на життя і здоров’я", - сказав Горбачов.

У цьому контексті він зауважив, що якщо дитина чи вчитель захворіють на інфекційне захворювання, то мова про освіту вже не йде.

Освітній омбудсмен нагадав, що Верховний суд чітко визначив, що недопуск до очного навчання учнів, які не пройшли необхідні щеплення від інфекційних хвороб відповідно до календаря щеплень, є законним, посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав адміністративні обмеження щодо вакцинації законними.

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