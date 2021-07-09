Мінторг США вніс у чорний список три компанії і три фізособи з РФ, які намагалися закупити електронні компоненти для російських військових програм

Міністерство торгівлі США включило в чорний список трьох фізичних і трьох юридичних осіб з Росії за залученість у діяльність, яка суперечить національній безпеці Сполучених Штатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У список Мінторгу США потрапили Андрій Кузнєцов, Дмитро Кравченко і Маргарита Кузнєцова. Серед компаній - ТОВ "Тесон", ТОВ "Трейд-Компонент" і група компаній "Радіант". Обмеження на видачу ліцензій цих компаній у США вступають у силу 12 липня.

У США вважають, що перераховані вище компанії та особи "намагалися закупити товари в США для діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Вашингтона".

Зокрема, ТОВ "Тесон", група компаній "Радіант" і ТОВ "Трейд-Компонент", на думку Мінторгу США, "беруть участь у закупівлі електронних компонентів американського виробництва, ймовірно, в межах реалізації російських військових програм".

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