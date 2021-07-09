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Новини Санкції проти Росії
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Мінторг США вніс у чорний список три компанії і три фізособи з РФ, які намагалися закупити електронні компоненти для російських військових програм

Мінторг США вніс у чорний список три компанії і три фізособи з РФ, які намагалися закупити електронні компоненти для російських військових програм

Міністерство торгівлі США включило в чорний список трьох фізичних і трьох юридичних осіб з Росії за залученість у діяльність, яка суперечить національній безпеці Сполучених Штатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У список Мінторгу США потрапили Андрій Кузнєцов, Дмитро Кравченко і Маргарита Кузнєцова. Серед компаній - ТОВ "Тесон", ТОВ "Трейд-Компонент" і група компаній "Радіант". Обмеження на видачу ліцензій цих компаній у США вступають у силу 12 липня.

У США вважають, що перераховані вище компанії та особи "намагалися закупити товари в США для діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Вашингтона".

Зокрема, ТОВ "Тесон", група компаній "Радіант" і ТОВ "Трейд-Компонент", на думку Мінторгу США, "беруть участь у закупівлі електронних компонентів американського виробництва, ймовірно, в межах реалізації російських військових програм".

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Автор: 

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бересту пусть закупают на лапти
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09.07.2021 18:05 Відповісти
ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ Источник: https://censor.net/ru/n3276199

Ну это вряд ли. Для серьёзных закупок проще в Голландии компашку зарегистрировать, типа Яндекса
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09.07.2021 18:07 Відповісти
Кацапы все новое-это хорошо забытое старое..Но вы и старое все похерили...
Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ, которые пытались закупить электронные компоненты для российских военных программ - Цензор.НЕТ 4727
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09.07.2021 18:09 Відповісти
6Н2П?
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09.07.2021 20:10 Відповісти
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09.07.2021 21:14 Відповісти
Хах,осталось ещё 145 миллионов попыток
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09.07.2021 18:12 Відповісти
Мда.. Кацапня без технологий запада - ни о чем, но зато как закупят, потом когда впихнут в свои железки - верещат "не имеет аналогов"
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09.07.2021 18:14 Відповісти
Ага анало-говнет😂
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09.07.2021 18:18 Відповісти
а чего русня не использует мелкосхемы сколковских сученых?
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09.07.2021 18:59 Відповісти
 
 