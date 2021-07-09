Військовослужбовець заявив про побиття і цькування через відмову зливати бензин з військової техніки

Кирило Бурда - військовослужбовець 32-го реактивного артилерійського полку ВМС ЗС України. Він стверджує, що начальство било його, а товариші по службі цькували, оскільки він відмовився зливати з військових машин бензин для подальшого продажу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Я охороняв у лісі техніку. І вони вимагали, аби я пропускав машини військової частини, які будуть заїжджати та зливати бензин. Виїжджати та вивозити його для продажу у магазини, які розташовані поруч. Тобто змушували рядових матросів перевдягатись у цивільні речі й зливати бензин", – пояснив Бурда.

За словами військовослужбовця, що йому погрожували фізичним насиллям.

"Було таке, що мене по голові вдарили. Сказали, що треба робити щеплення проти коронавірусу. Я написав рапорт про відмову. Через декілька днів підбіг старший матрос і вколов мене шприцом у спину зі словами: "Я тебе провакцинував", – розповів Бурда.

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Мати солдата Тетяна Бурда запевнила, що командири примусово помістили її сина в сільську психлікарню.

"Доцькувались до того, що командир вирішив домовитися у психлікарні. Там його напоїли, у їжу підлили якусь бридоту. Насильно його затягнули в сільську психлікарню. Я потім дзвонила його керівництву. Сказала, що солдати – не раби, а вони – не рабовласники", – розповіла мати.

Бурда звернувся до спецпрокуратури у військовій і оборонній сфері. Там зареєстрували два провадження - про дідівщину і перевищення військовослужбовцями своїх повноважень. У частині призначили судову перевірку.