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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовець заявив про побиття і цькування через відмову зливати бензин з військової техніки

Військовослужбовець заявив про побиття і цькування через відмову зливати бензин з військової техніки

Кирило Бурда - військовослужбовець 32-го реактивного артилерійського полку ВМС ЗС України. Він стверджує, що начальство било його, а товариші по службі цькували, оскільки він відмовився зливати з військових машин бензин для подальшого продажу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Я охороняв у лісі техніку. І вони вимагали, аби я пропускав машини військової частини, які будуть заїжджати та зливати бензин. Виїжджати та вивозити його для продажу у магазини, які розташовані поруч. Тобто змушували рядових матросів перевдягатись у цивільні речі й зливати бензин", – пояснив Бурда.

За словами військовослужбовця, що йому погрожували фізичним насиллям.

"Було таке, що мене по голові вдарили. Сказали, що треба робити щеплення проти коронавірусу. Я написав рапорт про відмову. Через декілька днів підбіг старший матрос і вколов мене шприцом у спину зі словами: "Я тебе провакцинував", – розповів Бурда.

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Мати солдата Тетяна Бурда запевнила, що командири примусово помістили її сина в сільську психлікарню.

"Доцькувались до того, що командир вирішив домовитися у психлікарні. Там його напоїли, у їжу підлили якусь бридоту. Насильно його затягнули в сільську психлікарню. Я потім дзвонила його керівництву. Сказала, що солдати – не раби, а вони – не рабовласники", – розповіла мати.

Бурда звернувся до спецпрокуратури у військовій і оборонній сфері. Там зареєстрували два провадження - про дідівщину і перевищення військовослужбовцями своїх повноважень. У частині призначили судову перевірку.

Автор: 

армія (3772) дідівщина (19) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+39
Там гниет с говнокомандующего
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09.07.2021 18:26
+35
Не верьте - там еще хуже. Совковый генералитет надо выгонять ссаным веником. С него все гниет.
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09.07.2021 18:23
+29
Я не удивлен... Совок расцвел вновь с новой силой... И это началось не сейчас с с 2015го... С тех пор, как армия перестала воевать... И в нее вернулись те, кто воевать не планировал...
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09.07.2021 18:20
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09.07.2021 18:19 Відповісти
Не верьте - там еще хуже. Совковый генералитет надо выгонять ссаным веником. С него все гниет.
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09.07.2021 18:23 Відповісти
Там гниет с говнокомандующего
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09.07.2021 18:26 Відповісти
причем с каждого очередного
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09.07.2021 23:53 Відповісти
Слава Украине
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10.07.2021 07:36 Відповісти
Я не удивлен... Совок расцвел вновь с новой силой... И это началось не сейчас с с 2015го... С тех пор, как армия перестала воевать... И в нее вернулись те, кто воевать не планировал...
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09.07.2021 18:20 Відповісти
Совсем плохо. Такого раньше в частях ВМФ не было. Но было в стройбатах.
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09.07.2021 18:21 Відповісти
кацапер, какое еще вымыфы?
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09.07.2021 18:26 Відповісти
те кто ещё при совке служил на флоте
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09.07.2021 20:12 Відповісти
Сейчас это начальство начнет отмазки лепить. По 5 лет тюрьми каждому, а нет, так надо создавать штрафбат и пусть бензин у сепаров сливают.
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09.07.2021 18:22 Відповісти
И почему не берут в НАТО?Да,зебилы?
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09.07.2021 18:25 Відповісти
От дерьмо...
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09.07.2021 18:26 Відповісти
армия это срез общества .. и если в стране минимум 75% идиотов, то почему там должно быть иначе ....
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09.07.2021 18:28 Відповісти
Я не знаю парни!!!! Порошенко не мог , Зеленский не может- кто может из этого совка сранного страну вывести!!!! Мы и сами пойдем - вам просто рулить надо!!!! Но если каждый чиновник вор , в армии такая хрень у меня в 96 году была, и сейчас тоже!!!! Бред!!!!
Что происходит??????
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09.07.2021 18:39 Відповісти
в 2014 и 15 было такое во второй линии обороны...лично видел не единожды! А я смс отправлял до этого на 565....Обидно было...
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09.07.2021 19:51 Відповісти
Зе у Вільнюсі: "треба посадити генерала Павловського - може, побояться бензин зливати для перепродажу".
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09.07.2021 18:41 Відповісти
Стремительные реформы Гундосика, которыми он совсем недавно хвастался, в действии.
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09.07.2021 18:42 Відповісти
Що за маячня?!!! "Сільська психлікарня"!!! Психоневрологічний фельдшерсько-акушерський пункт!!! Може й адресу пан журналіст вкаже? А я йому назву закладу куди йому слід звернуться перед тим як подібне писать!
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09.07.2021 18:45 Відповісти
Немає тут нічого,крім гнилої держави та аморфних дегенератів, які у цьому смердячому болоті існують
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09.07.2021 18:51 Відповісти
Неужели так тяжело купить топливо с специальным красителем, что бы было видно что оно ворованное из армии.
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09.07.2021 18:54 Відповісти
Так в дидельку что то добавляли..что черная была....но это в 2016 году было..сейчас не знаю
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09.07.2021 19:00 Відповісти
чота тревожно за наши вийсковие ряды...да и вообще это аморально - не время сейчас бензин сливать, кацап усиливается...
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09.07.2021 19:17 Відповісти
не вірю, зливати зливають але не на магазін бензин соляра це як би бартер між частинами.Наприклад одна бригада витрачає ДП щоб розжитися дошками потім на ротаціі інша бригада возміщає ДП але забирає собі дошки і так по колу
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09.07.2021 19:17 Відповісти
Тому вони і голосували за зеленського.
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09.07.2021 19:26 Відповісти
Не повторюйте мантри шоколадних ботів, пік крадіжок палива в армії був в 2014 - 2016 роках (в період інтенсивних бойових дій)
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09.07.2021 19:39 Відповісти
был! видел!
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09.07.2021 19:52 Відповісти
вот именно так армия и разлагается.......
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09.07.2021 19:33 Відповісти
Завжди зливали і продавали, особливо з 2014 по 2016 року а він не хоче!? Ату його!
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09.07.2021 19:35 Відповісти
Парня надо оттуда забрать и пусть работает там, где борются с армейским воровством.
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09.07.2021 19:44 Відповісти
Да вряд ли сейчас найдётся такая часть, чтоб не было там воровства.
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09.07.2021 22:31 Відповісти
Моего племянника травили в фирме, частной, что не сливал дизель с фуры, на которой работал и показывал другой километраж....Верующий, уволился....
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09.07.2021 19:54 Відповісти
А шо мы не в НАТО?...
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09.07.2021 20:11 Відповісти
Вот из таких хлопцев и надо создавать армию, а не из воров, мошенников и проходимцев.
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09.07.2021 20:35 Відповісти
Ну і хто зараз наживається на війні? А, зелене кодло?
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09.07.2021 21:13 Відповісти
Респект пацану
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09.07.2021 21:56 Відповісти
Ощущение что я читаю "Московский комсомолец" 1992 года выпуска, где писали как Абрамович барыжил армейским топливом.
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09.07.2021 22:16 Відповісти
Не завидую пацану, которого УЖЕ упекли в психушку. Доказать невменяемым ЗЕленым свою вменяемость, при всех СВОИХ,- это задача почти невыполнимая. Вся надежда на напористость мамы. УДАЧИ ЕЙ, ГОЛУБУШКЕ!!!
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09.07.2021 22:39 Відповісти
но вот я ему верю... такое есть.
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09.07.2021 22:58 Відповісти
Самый честный парень!
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10.07.2021 00:30 Відповісти
Стрелять таких надо, без разберательств.
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10.07.2021 00:36 Відповісти
А где та, вице-спикер из Рады с туфлями? Если решила помочь армии языком, так сейчас пусть с высокой трибуны на работе поднимет срочно этот вопрос. Только хайпа тут не сорвать, одни шишки, потому и держит язык в попе.
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12.07.2021 15:10 Відповісти
Хлопець молодець, не зламався. Тупого лайна теж вистачає, нажаль.
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25.06.2023 19:15 Відповісти
 
 