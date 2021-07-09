Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова всі напрямки, за які він відповідав

Наказом Генерального прокурора Ірини Венедіктової перерозподілено обов'язки між керівництвом Офісу генпрокурора. Документом передбачено, що підрозділи, які підпорядковувалися земгенпрокурору Гюндузу Мамедову, передаються іншим заступникам.

Зокрема, Департамент захисту прав дітей та протидії насильству перейшов у підпорядкування заступнику генпрокурора Мустецю, а Тренінговий центр з підготовки прокурорів - Симоненку.

Обов'язки Мамедова документом не передбачено. Чим він займатиметься і чи залишиться працювати в Офісі генпрокурора незрозуміло.

За даними джерела Цензор.НЕТ, наказу про його звільнення на даний момент немає. Але не виключено, що з ним вчинять також, як із колишнім заступником генпрокура Любовичем, посаду якого скоротили після перерозподілу повноважень. Це сталося після того, як Любович підписав підозри суддям Окружного адмінсуду Києва.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурорка Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася на якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".