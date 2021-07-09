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Новини Силовики
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Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова всі напрямки, за які він відповідав

Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова всі напрямки, за які він відповідав

Наказом Генерального прокурора Ірини Венедіктової перерозподілено обов'язки між керівництвом Офісу генпрокурора. Документом передбачено, що підрозділи, які підпорядковувалися земгенпрокурору Гюндузу Мамедову, передаються іншим заступникам.

Зокрема, Департамент захисту прав дітей та протидії насильству перейшов у підпорядкування заступнику генпрокурора Мустецю, а Тренінговий центр з підготовки прокурорів - Симоненку.

Обов'язки Мамедова документом не передбачено. Чим він займатиметься і чи залишиться працювати в Офісі генпрокурора незрозуміло.

За даними джерела Цензор.НЕТ, наказу про його звільнення на даний момент немає. Але не виключено, що з ним вчинять також, як із колишнім заступником генпрокура Любовичем, посаду якого скоротили після перерозподілу повноважень. Це сталося після того, як Любович підписав підозри суддям Окружного адмінсуду Києва.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурорка Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася на якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Мамедов Гюндуз (102) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+14
йде зачистка. Чимось не догодив Мамедов.
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09.07.2021 18:38
+11
Шапито последовательно выполняет требования *****, передаваемые через Козака Ермаку.
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09.07.2021 18:46
+10
СБУ времен Зеленского сорвали спецоперацию и расстреляли украинского героя разведчика диверсанта Шведа.
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09.07.2021 18:43
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09.07.2021 18:38 Відповісти
Так даже лучше. Не будет круговой поруки.
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09.07.2021 18:39 Відповісти
Цікаво і куди вона подінеться ???)))
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09.07.2021 18:53 Відповісти
Гюндуз Мамедов не продается. Сказал в лицо Венедиктовой на совещании.
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09.07.2021 23:24 Відповісти
йде зачистка. Чимось не догодив Мамедов.
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09.07.2021 18:38 Відповісти
СБУ времен Зеленского сорвали спецоперацию и расстреляли украинского героя разведчика диверсанта Шведа.
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09.07.2021 18:43 Відповісти
но он им назло выжил (хотя 8 пуль не укусы комара)
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09.07.2021 18:51 Відповісти
Шапито последовательно выполняет требования *****, передаваемые через Козака Ермаку.
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09.07.2021 18:46 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! )))
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09.07.2021 18:52 Відповісти
Терпіть телепні,земля крістьянам,фабрікі рабочім,Чи це вже було?
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09.07.2021 18:56 Відповісти
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw&t=185s
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09.07.2021 18:56 Відповісти
На гілляку курву.
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09.07.2021 19:11 Відповісти
Походу кремльовскіє уж пошлі в откритую. На щось розраховують
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09.07.2021 19:15 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!!)))
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09.07.2021 19:53 Відповісти
Любовича попросили на вихід, не за справу ОАСКа, а за систематичні порушення та використання прокуратури як кишенькового засобу помсти та збагачення - https://inpress.ua/ru/politics/62785-prokurorskiy-bespredel-kak-ekszam-venediktovoy-*********-ustroil-travlyu-byvshemu-zyatyu
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09.07.2021 19:50 Відповісти
Видать жадина...
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09.07.2021 20:47 Відповісти
ось і зелена сопля стає диктатором - таким собі ***********
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09.07.2021 21:42 Відповісти
Сейчас в Украине идут те же процессы, которые творил в свое время Янукович в 2010 году, тогда это был Антиконституционный переворот в чистом виде, сейчас делают по-тихому. Украина стоит на грани полного развала и позорной сдачи в лапы путину. Проснитесь же наконец, или хотите быть рабами путина и вас все устраивает?
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09.07.2021 22:23 Відповісти
Дурочку подставляют, а она думает, что не сядет
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12.07.2021 15:14 Відповісти
 
 