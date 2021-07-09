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Єрмак і Нуланд обговорили виконання Україною реформ, - прессекретар президента Никифоров

Єрмак і Нуланд обговорили виконання Україною реформ, - прессекретар президента Никифоров

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд провели телефонну розмову.

Про це повідомив новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обговорили прогрес, якого досягла Україна за останні 2 тижні. Це стосується документів про ВККС, ВРП, закону про корпоративне управління, закону про СБУ. Зрозуміло, що ці документи перебувають на різних стадіях ухвалення, але вони є, і робота над ними триває. Співрозмовники також торкнулися ситуації в "Нафтогазі", - заявив Никифоров на брифінгу для ЗМІ в п'ятницю.

Також, за словами Никифорова, "співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі". "Було висловлено занепокоєння тим, що відбувається там зараз", - зазначив він.

Крім того, Єрмак і Нуланд обговорили "деякі питання безпеки, які пов'язані з російськими військовими навчаннями "Захід-2021".

Читайте також: Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю

Автор: 

Нуланд Вікторія (175) Єрмак Андрій (1377) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+10
За "убиенного брата" не упоминали?
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09.07.2021 19:13
+10
Опять Ермак?Гоните накуй этого проходимца.
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09.07.2021 19:18
+9
И вообще - кто такой Ермак, завхоз, любимый Зели. Для украинского народа он - никто, к тому же внедренная агентура Кремля, работающая на врага во вред Украине.
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09.07.2021 19:28
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За "убиенного брата" не упоминали?
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09.07.2021 19:13 Відповісти
И вообще - кто такой Ермак, завхоз, любимый Зели. Для украинского народа он - никто, к тому же внедренная агентура Кремля, работающая на врага во вред Украине.
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09.07.2021 19:28 Відповісти
Зєйлупінці вкотре навішали лапші на вуха американцям. Янкі зробили вигляд, що повірили.
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09.07.2021 19:13 Відповісти
обеспокоенность выражена была, понятно)) Ермак навешал Вике лапшу, что реформы идут, огоооого! Реформы - это наше второе имя!)
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09.07.2021 19:15 Відповісти
Опять Ермак?Гоните накуй этого проходимца.
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09.07.2021 19:18 Відповісти
Нікіфоров вже встиг вляпатися в ЗЕлайно в перший же день
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09.07.2021 19:22 Відповісти
https://twitter.com/Punisher_Cat
https://twitter.com/Punisher_Cat

Alex Petrov

@Punisher_Cat

·https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1413519982286229505 54 хв

- Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»?
- Да! Вы в прямом эфире.
- А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
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09.07.2021 19:23 Відповісти
С Ермаком иностранцы должны или про убиенного брата говорить или наоборот про воскресшего.
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09.07.2021 19:26 Відповісти
Они "снова говорят на разных языках" -как пишет предыдущий комментатор,

https://censor.net/ru/user/485749, "навешал Вике лапшу, что реформы идут, огоооого!". Навешивал! Вот скоро будет 30-ть лет навешивания... Учились навешивать... Мастерство навешивания Úrbi et órbi/городу и миру совершенствовали от президента к президенту: Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, - Кучма, Ющенко, Янукович в и сам в себе в одном... флаконе... Вот и молодое поколение приняло эстафету от старших товарищей...
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09.07.2021 19:28 Відповісти
сумніваюсь, що Вікторія захотіла з ним розмовляти... Дочекаємось відповідного повідомлення з держдепу, про що мова йшла.
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09.07.2021 19:30 Відповісти
дерьмак хоть Нуланд уговорил поговорить с ним... и пофиг про шо ))))
(просто ответила по-ошибке...)))) думала доставка пиццы)))))
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09.07.2021 19:33 Відповісти
дерьмак хоть Нуланд уговорил поговорить с ним

Абсолютно не факт.
ОП ЗЕ постоянно врет насчет отношений и переговоров с США.
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09.07.2021 21:02 Відповісти
и такое вполне возможно! даже очень )))
а мог и вообще... с автооветчиком пообщаться ))))
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09.07.2021 21:03 Відповісти
завхоз занимается Безопасностью Украины!!
поцЗедент занимается утверждением зама зама второстепенной службы..
СБУ контрабасит и чмурит торговцев на рынках
95 квартал в жизнь!!
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09.07.2021 19:39 Відповісти
"Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ, - пресс-секретарь президента Никифоров" - а вы говорили Зеленский, Зеленский! Президент-то оказывается - Ермак
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09.07.2021 19:47 Відповісти
Похоже на то. Звонил-то он из кабинета президента. Правда потом этот телефон Штаты забанили. Видать решили ,что это не кабинет президента, а проходной двор - звонят кому не день. Теперь орийдется презиженту из МИДа звонить.
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09.07.2021 21:57 Відповісти
Никифоров тоже наркоман?Или он уже забыл чей он пресс-секретарь?
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09.07.2021 20:00 Відповісти
Та накладіть санкції на цих єрмаків, клоунів і всіх слуг. Хватить з ними панькатися
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09.07.2021 20:03 Відповісти
- Куме! Ви знаєте - у нас в Україні з"явилася нова керівна посада вищої ланки - "крутіша" за самого президента!
- Яка?
- "Віце-президент з питань міжнародної політики"
- І хто ж її обіймає?
- Єрмак!!!
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09.07.2021 20:42 Відповісти
Весьма сомнительно, учитывая, что Вашингтон уже несколько раз явно дал понять, что с Ермаком говорить не будут.
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09.07.2021 21:00 Відповісти
очередная шмендель.
ермак. с нуланд)))). обсудил))).
с этой помощницей младшего китайского клоуна будет кто-то говорить?
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09.07.2021 21:23 Відповісти
клоунада
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09.07.2021 22:14 Відповісти
Еще бы Нуланд была в курсе, что говорила с дерьмаком)))
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09.07.2021 23:44 Відповісти
Не-а, не обсуждали они реформы. Да и не реформы тоже не обсуждали. Поздравляю, менделя соврамши
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09.07.2021 23:46 Відповісти
 
 