Єрмак і Нуланд обговорили виконання Україною реформ, - прессекретар президента Никифоров
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд провели телефонну розмову.
Про це повідомив новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Обговорили прогрес, якого досягла Україна за останні 2 тижні. Це стосується документів про ВККС, ВРП, закону про корпоративне управління, закону про СБУ. Зрозуміло, що ці документи перебувають на різних стадіях ухвалення, але вони є, і робота над ними триває. Співрозмовники також торкнулися ситуації в "Нафтогазі", - заявив Никифоров на брифінгу для ЗМІ в п'ятницю.
Також, за словами Никифорова, "співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі". "Було висловлено занепокоєння тим, що відбувається там зараз", - зазначив він.
Крім того, Єрмак і Нуланд обговорили "деякі питання безпеки, які пов'язані з російськими військовими навчаннями "Захід-2021".
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Alex Petrov
@Punisher_Cat
·https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1413519982286229505 54 хв
- Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»?
- Да! Вы в прямом эфире.
- А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
https://censor.net/ru/user/485749, "навешал Вике лапшу, что реформы идут, огоооого!". Навешивал! Вот скоро будет 30-ть лет навешивания... Учились навешивать... Мастерство навешивания Úrbi et órbi/городу и миру совершенствовали от президента к президенту: Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, - Кучма, Ющенко, Янукович в и сам в себе в одном... флаконе... Вот и молодое поколение приняло эстафету от старших товарищей...
(просто ответила по-ошибке...)))) думала доставка пиццы)))))
Абсолютно не факт.
ОП ЗЕ постоянно врет насчет отношений и переговоров с США.
а мог и вообще... с автооветчиком пообщаться ))))
поцЗедент занимается утверждением зама зама второстепенной службы..
СБУ контрабасит и чмурит торговцев на рынках
95 квартал в жизнь!!
- Яка?
- "Віце-президент з питань міжнародної політики"
- І хто ж її обіймає?
- Єрмак!!!
ермак. с нуланд)))). обсудил))).
с этой помощницей младшего китайского клоуна будет кто-то говорить?