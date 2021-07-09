Єрмак і Нуланд обговорили виконання Україною реформ, - прессекретар президента Никифоров

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд провели телефонну розмову.

Про це повідомив новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обговорили прогрес, якого досягла Україна за останні 2 тижні. Це стосується документів про ВККС, ВРП, закону про корпоративне управління, закону про СБУ. Зрозуміло, що ці документи перебувають на різних стадіях ухвалення, але вони є, і робота над ними триває. Співрозмовники також торкнулися ситуації в "Нафтогазі", - заявив Никифоров на брифінгу для ЗМІ в п'ятницю.

Також, за словами Никифорова, "співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі". "Було висловлено занепокоєння тим, що відбувається там зараз", - зазначив він.

Крім того, Єрмак і Нуланд обговорили "деякі питання безпеки, які пов'язані з російськими військовими навчаннями "Захід-2021".

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