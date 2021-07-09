Главреда опозиційної білоруської газети "Наша Ніва" Мартиновича побили під час затримання

Білоруські силовики 8 липня під час затримання побили головного редактора опозиційної газети "Наша Ніва" Єгора Мартиновича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій в Telegram-каналі видання.

Повідомляється, що журналіст зазнав травми голови.

"Після обшуку в офісі та будинку Єгора доставили на допит до Слідчого комітету, де йому викликали швидку допомогу. Як повідомляє пресслужба СК, Мартиновичу була надана медична допомога. Цю ніч Єгор провів у СІЗО на вулиці Окрестіна", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у виданні, сам головний редактор стверджує, що зараз почувається краще.

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"Сьогодні вранці його вперше нагодували, а затримали вчора близько 10 години ранку. Йому й іншим ув'язненим у камері не видали матраців і ліжок", - заявляють у редакції.

Мартиновича затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь у них) Кримінального кодексу Білорусі. Максимальне покарання - позбавлення волі на строк до трьох років.

Також на Окрестіна перебуває головний редактор журналу "Наша історія" Андрій Динько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович. Скурко хворіє на цукровий діабет, він інсулінозалежний. Йому дозволили взяти ліки з розрахунком на три доби.

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