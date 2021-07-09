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Новини Репресії в Білорусі
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Главреда опозиційної білоруської газети "Наша Ніва" Мартиновича побили під час затримання

Главреда опозиційної білоруської газети

Білоруські силовики 8 липня під час затримання побили головного редактора опозиційної газети "Наша Ніва" Єгора Мартиновича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій в Telegram-каналі видання.

Повідомляється, що журналіст зазнав травми голови.

"Після обшуку в офісі та будинку Єгора доставили на допит до Слідчого комітету, де йому викликали швидку допомогу. Як повідомляє пресслужба СК, Мартиновичу була надана медична допомога. Цю ніч Єгор провів у СІЗО на вулиці Окрестіна", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у виданні, сам головний редактор стверджує, що зараз почувається краще.

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"Сьогодні вранці його вперше нагодували, а затримали вчора близько 10 години ранку. Йому й іншим ув'язненим у камері не видали матраців і ліжок", - заявляють у редакції.

Мартиновича затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 (організація або підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь у них) Кримінального кодексу Білорусі. Максимальне покарання - позбавлення волі на строк до трьох років.

Також на Окрестіна перебуває головний редактор журналу "Наша історія" Андрій Динько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович. Скурко хворіє на цукровий діабет, він інсулінозалежний. Йому дозволили взяти ліки з розрахунком на три доби.

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Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2656) репресії (1622)


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Топ коментарі
+6
а все потому что он был в кросовках и не подарил болотным мусорам цветочки.
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09.07.2021 19:54
+6
Побільше квітів !!! Не шкодуйте бабла на квіти і все буде Ок!
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09.07.2021 19:59
+2
Не забыл ли этот главред, по окончанию экзекуции, подарить букетик цветов "честно" исполнившим своё "долг" перед народом коему они и принимали Присягу?
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09.07.2021 20:24
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а все потому что он был в кросовках и не подарил болотным мусорам цветочки.
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09.07.2021 19:54 Відповісти
Цветочки ты басте и меладзе носишь...и под их балалайку танцуешь....позорище)
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09.07.2021 20:51 Відповісти
Больше чит А єто кто??
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09.07.2021 19:55 Відповісти
это как зеленый пис.
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09.07.2021 20:02 Відповісти
Побільше квітів !!! Не шкодуйте бабла на квіти і все буде Ок!
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09.07.2021 19:59 Відповісти
Так потім ще й квіткарів посадять)))
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09.07.2021 20:08 Відповісти
Мдя ... проблема за проблемою. ..) Ну тоді один тільки вихід - усi до ліса!
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09.07.2021 20:13 Відповісти
бежать всем нужно... иначе здоровье покалечат - не восстановишь
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09.07.2021 20:09 Відповісти
Не забыл ли этот главред, по окончанию экзекуции, подарить букетик цветов "честно" исполнившим своё "долг" перед народом коему они и принимали Присягу?
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09.07.2021 20:24 Відповісти
Ты Зеле ботинки перед ростовом почистил,сметун комнатный?А цветы в посольство россии ...не путайся.
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09.07.2021 20:54 Відповісти
Мойша, вы як заўсёды ня тоните і ўсплывае па фановым трубах припарашной каналізацыі сістэмы "Беларусь". А скажыце, асабіста вы дарылі кветкі мянтам ці гэта вам дарылі? Як вам ідзе на вашую думку, асабліваму шляху? Весела і з песняй? Светлую будучыню на гарызонце ўжо замаячыла?
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09.07.2021 21:58 Відповісти
Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 6219
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09.07.2021 20:35 Відповісти
Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 1519
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09.07.2021 20:36 Відповісти
Главное что не так как в Украине.
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09.07.2021 20:49 Відповісти
vot segodnia naciali Litve takije pregradi delat ot nelegalov,potom ecio zabor dostrojitГлавреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" Мартиновича избили при задержании - Цензор.НЕТ 6529
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09.07.2021 21:14 Відповісти
 
 