Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ. ВIДЕО

Єгор Клецов називав війну на сході України "внутрішнім конфліктом", а в 2015 році в інтерв'ю підконтрольному окупантам Донецькому телебаченню шкодував, що "в Україні не бачили горя смерті близьких".

Про призначення Клецова на посаду директора ПАТ "Миколаївська теплоенергоцентраль" повідомляє місцеве видання "Никвести", інформує Цензор.НЕТ.

Клецов зазначив, що його кандидатуру вибрали на конкурсі.

"Конкурс відбувся 6 липня, мені сказали, що моя кандидатура прийнята", - сказав він.

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Зараз у Фонді держмайна проходить процедура його оформлення на посаду. Очікується, що Клецова представлять колективу в понеділок, 12 червня.

Клецов є керівником проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" на "Миколаївоблтеплоенерго". Він балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії "Слуга народу". Але зняв свою кандидатуру, коли в соцмережах стали його обговорювати інтерв'ю телеканалу "Новоросія ТВ", записане в 2015 році.

Тоді Клецов говорив таке: "На жаль, в Україні не бачили горя смерті близьких. На жаль, в Україні не бачили того масштабу руйнування будинків, сімей, того масштабу постійного страху, готовності кудись бігти, готовності кудись їхати. Це тільки треба пережити".

Він також стверджував, що Україна стає "державою з ідейною накачкою", тому що "трактується смерть близької людини як смерть героя".

Клецова внесено в базу "Миротворець" як "Сепаратиста, антиукраїнського пропагандиста. Провокатора".