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Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ. ВIДЕО

Єгор Клецов називав війну на сході України "внутрішнім конфліктом", а в 2015 році в інтерв'ю підконтрольному окупантам Донецькому телебаченню шкодував, що "в Україні не бачили горя смерті близьких".

Про призначення Клецова на посаду директора ПАТ "Миколаївська теплоенергоцентраль" повідомляє місцеве видання "Никвести", інформує Цензор.НЕТ.

Клецов зазначив, що його кандидатуру вибрали на конкурсі.

"Конкурс відбувся 6 липня, мені сказали, що моя кандидатура прийнята", - сказав він.

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Зараз у Фонді держмайна проходить процедура його оформлення на посаду. Очікується, що Клецова представлять колективу в понеділок, 12 червня.

Клецов є керівником проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" на "Миколаївоблтеплоенерго". Він балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії "Слуга народу". Але зняв свою кандидатуру, коли в соцмережах стали його обговорювати інтерв'ю телеканалу "Новоросія ТВ", записане в 2015 році.

Тоді Клецов говорив таке: "На жаль, в Україні не бачили горя смерті близьких. На жаль, в Україні не бачили того масштабу руйнування будинків, сімей, того масштабу постійного страху, готовності кудись бігти, готовності кудись їхати. Це тільки треба пережити".

Він також стверджував, що Україна стає "державою з ідейною накачкою", тому що "трактується смерть близької людини як смерть героя".

Клецова внесено в базу "Миротворець" як "Сепаратиста, антиукраїнського пропагандиста. Провокатора".

Автор: 

призначення (2290) Миколаїв (1810) сепаратизм (757) ТЕЦ (459) Клецов Єгор (2)


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Топ коментарі
+98
Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ - Цензор.НЕТ 6828
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09.07.2021 20:11
+87
в часи клоунів такі новини давно не дивують...лише розмір пиз..цю показують
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09.07.2021 20:10
+70
Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ - Цензор.НЕТ 3269
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09.07.2021 20:16
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что странно, что украинцев в этой власти почти нет, евреи, россияне, абхазцы, армяне... украинцы, получается, только на фронте
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10.07.2021 07:44 Відповісти
100500!
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11.07.2021 10:15 Відповісти
Чтоб эта **** не сожалела , надо ему в присутствии жены и любовницы отрезать яйца и вручить женщинам по одному.....
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11.07.2021 10:15 Відповісти
Сколько же гнили вылезло с этой лупоглазой мрзью из семейства гномов
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11.07.2021 22:46 Відповісти
Те, кто назначал:
1. не знал - кто он. Это значит. отдел кадров для высшего звена чиновников не умеет работать.
2. это сделано умышленно, дабы чиновника всегда можно было привлечь, если он не делится.
Каков из этих вариантов хуже, даже не знаю. Кто как считает? Или есть еще варианты?
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10.07.2021 10:41 Відповісти
Так цього 3,14роса хтось же ж "обрали"...
Розставляють у критичні точки...
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10.07.2021 13:25 Відповісти
Навколо багато тварин яких не виховаєш ,їм тільки дресируванням вказувати напрямок руху тримаючи на палиці кусень сала.
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10.07.2021 15:27 Відповісти
прикольно каких то бомжей чуханов и сепаров назначают на такие должности..
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10.07.2021 15:35 Відповісти
що взагалi робиться при зеленiй шоблi? призначення Зелупою на пости отаких ...
це все на голову не налазить...

ось тобi, гидота, масштаб. людє бамбаса пiлять...

Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7689 Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ - Цензор.НЕТ 6075



путин введи войска, да не вопрос...получите



https://youtu.be/vL1c-rLouhU

Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7538


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10.07.2021 16:39 Відповісти
який дивний хАхол. Може він сліпий і не бачить, що українці бачать смерть близьких? Рекомендую йому сходити до окуліста....
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10.07.2021 20:07 Відповісти
Так «не видели горя смерти близких» или «трактуется смерть близкого человека как смерть героя» - логика, как всегда, своя - на что захочу, на то и наверчу.
Теперь, наверное, будет патриотом и перейдёт на украинский.
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10.07.2021 21:47 Відповісти
Як же добре, що "рішучі реформатори" розробили такі умови конкурсів, в яких про сепаратизм жодного слова.
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10.07.2021 22:52 Відповісти
Як на мене - це чергова атака ЗЕ влади, як слуг ворожого народу, на енергетичну незалежність України. Додайе сюди дії Ахметова по одноосібному захопленню енерго ринка!
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11.07.2021 08:30 Відповісти
Ще не час повернути Пороха?!
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11.07.2021 09:59 Відповісти
та не перемайтесь! в 2015 році цей прищ з берегів Волги не відав як воно повернеться і щось там говорив сепарам. Он багаторазовий депутат Соболев той у 2014 році прямо, без еківоков говорив, що "академік" (один із співголів рускаго міра) є його однокласником по школі в Запоріжжі і вони є друзями. Це вже потім, коли сурков нагнав академіка в шию від фюрера, соболев почав говорити, що він не поділяє скрепи рускаго міра І шо ? а нічого. Цікаво друге, цей малюсінький перець в обленерго має тему -енергозбереження у всіх формах. А конкретна тема його - висушування березового лубка для плетення лаптей, висушування готової продукції (лаптей) без застосуванн невідновлюваних джерел електричної енергії а також підвищення ходових властивостей лаптей з попереднім замочуванням у відновлюваних джерелах енергії.
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11.07.2021 10:50 Відповісти
Сколько же гнили вылезло с этой лупоглазой мрзью из семейства гномов
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11.07.2021 22:45 Відповісти
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