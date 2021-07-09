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Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім

Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній Білим домом.

"Президент Байден наголосив на необхідності вжиття Росією заходів з метою припинення діяльності угруповань, які використовують віруси-вимагачі і діючих з Росії, і заявив, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу з глобальною загрозою, що походить від комп'ютерних програм-вимагачів", - наголошується в ній.

У заяві також йдеться, що США робитимуть все необхідне для захисту від кібератак.

Читайте також: Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

"Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і стратегічно важливої інфраструктури", - наголошується в заяві.

Напередодні представник Білого дому Джен Псакі заявила, що якщо російська влада не зможе протидіяти на своїй території хакерам, які загрожують іноземним компаніям за допомогою вірусів-вимагачів, то Вашингтон сам займатиметься вирішенням цього завдання. Дженніфер Псакі тоді ж додала, що США підтримують контакти з цієї теми з високопоставленими російськими офіційними особами.

Також читайте: Хакери, імовірно пов'язані зі спецслужбами РФ, зламали комп'ютерну систему республіканців у США, - Bloomberg

У ніч на 3 липня повідомлялося, що компанія Kaseya, котра базується в США, зазнала потенційно дуже масштабної кібератаки із застосуванням вірусу-здирника. Хакерська атака торкнулася компаній, прямо або побічно пов'язаних з Kaseya. Kaseya опікується віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу.

Пізніше агентство Bloomberg з посиланням на експертів у сфері кібербезпеки повідомило, що хакери почали вимагати від Kaseya викуп у розмірі $70 млн біткойнів.

Псакі на брифінгу в п'ятницю пояснила, що під час розмови Байдена з Путіним "пильну увагу було приділено цій атаці".

Автор: 

Байден Джо (2889) кіберзлочин (810) хакер (1353)


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Топ коментарі
+18
Насильника просять не насилувати…Дуже просють…
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09.07.2021 21:22
+12
кацапы ведут себя как им и присуще - как типичные гопники. Пакостят и нарываются на ответку.
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09.07.2021 21:21
+10
дедушка Джо походу сдает, все хакеры на расии действуют по указанию кацапских спецслужб, просит он их ахренеть прям можно, куда этот мир катится ......
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09.07.2021 21:31
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кацапы ведут себя как им и присуще - как типичные гопники. Пакостят и нарываются на ответку.
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09.07.2021 21:21 Відповісти
Скоро абамківець Джо Пуйла на колінах буде просити. Піднімає велич Америки.
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09.07.2021 21:25 Відповісти
Там за Джо очень злые дядьки стоят... И тётки...
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09.07.2021 21:26 Відповісти
Якби не Джо, то Трамп давно б здав Україну пуйлу.
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09.07.2021 21:33 Відповісти
Тут не все так однозначно. Госдеп в последнее время сделал очень умный ход. Вывел свои легионы из Афганистана тем самым кинув монголоидную русню на амбразуру. И мы еще увидем как воины Ислама под знаменем талибана будут резать ваньюшек из коми и удмуртии. И будут делать это с превеликим удовольствием.
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09.07.2021 21:55 Відповісти
Насильника просять не насилувати…Дуже просють…
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09.07.2021 21:22 Відповісти
Забавно, что когда насильника настигает возмездие, он обычно оказывается в роли своих жертв...
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09.07.2021 21:24 Відповісти
может орал?
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09.07.2021 21:23 Відповісти
Может анал?
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10.07.2021 06:56 Відповісти
и хакеров надо призвать...попризывать...ну вы поняли...что дело глупое и бесперспективное...
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09.07.2021 21:24 Відповісти
"Уделили пристальное внимание атаке"... Надо запомнить перл. Интересно сколько он будет повторяться после долгожданного симпозиума в Женеве и очень важного диалога между сторонами?
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09.07.2021 21:25 Відповісти
Трамп был *увый, ага, зато при Байдене, сплошная миролюбнисть.
***** будет наглеть настолько, насколько ему разрешат. А похоже сейчас ему разрешено ВСЁ
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09.07.2021 21:26 Відповісти
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 215
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09.07.2021 21:28 Відповісти
Картинка не отвечает действительности. Он должен быть на столе и испражняться на бумаги.
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09.07.2021 21:30 Відповісти
прізвал? байдя, тьі шо, куйло тупориле?
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09.07.2021 21:29 Відповісти
Американский киберспец Майкл Тэлэн каже что Байден отказался от санкций Дональда Трампа...теперь доллар будет стоить 10 копеек Путлера..это паБЕДА РАБссии...
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09.07.2021 21:29 Відповісти
С учётом американских возможностей в данной области, почему бы не ответить всем потенциалом, так сказать??)
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09.07.2021 21:30 Відповісти
дедушка Джо походу сдает, все хакеры на расии действуют по указанию кацапских спецслужб, просит он их ахренеть прям можно, куда этот мир катится ......
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09.07.2021 21:31 Відповісти
Старий бовдур, ти забув добавити "пліз мр.Путін"
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09.07.2021 21:31 Відповісти
Байден приподнял кремлёвскую крысу за ноздри и сделал последнее предупреждение....
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09.07.2021 21:31 Відповісти
Ага. Пустозвоны предупреждают в 1001-й раз.
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09.07.2021 21:38 Відповісти
ковбой уговаривает гопника

не могу представить картину , смешнее этой картины
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09.07.2021 21:32 Відповісти
Помните Договор нацистской Германии и комуняцкого ГУЛАГа от 1939 года?Теперь есть Договор Байден-Путлер....74 года строили КАММУНИЗЬМУ...иеперь Путлер строить КАПИТАЛИЗЬМУ с Мавзолейной Рожей...Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8555
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09.07.2021 21:33 Відповісти
Нужно так же помнить, что случилось в следствие этого договора в 41-м. И тогда па-рашка в одиночку не тянула ту войну, выгребла в основном за счет союзников, а сейчас у па-рашки нет союзников...
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09.07.2021 21:37 Відповісти
А за Байдена, тут кто глотку рвал, не вы ли? А теперь, значит "есть Договор Байден-Путлер")).
-И когда уже украинцы научаться обращать внимание не на предвыборную риторику, а на факты (включая(что главное!) факты прошлого)?
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09.07.2021 21:38 Відповісти
так кацапские хакеры сидят в кремле в соседнем с пуйло кабинете. Они даже через стенку перестукиваются. Старина Джо, не смеши мои тапочки Как бы уже давно не до смеха
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09.07.2021 21:35 Відповісти
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7499 новый президент США Джо Путлер
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09.07.2021 21:36 Відповісти
Ипанутое создание... Да он неадекват!
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09.07.2021 21:36 Відповісти
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1392фюрер перестал быть убийцей...
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09.07.2021 21:39 Відповісти
И шо ж такоє и опять...
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09.07.2021 21:42 Відповісти
Старий бовдур...
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09.07.2021 21:44 Відповісти
"Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то..." госдеп им. байдена пукнет себе в кулачёк.
_Ничего они против кремля предпринимать не хотят, причём категорически! Иначе не делали бы вид что США атакует не кремль, а какие-то самодеятельные хакеры вопреки воле кремля!
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09.07.2021 21:47 Відповісти
Товарищ, что с вами? Москва призывам не верит! Вот ежели кан- кан со всей командой на Красной площади с женским визгом, тогда точно прекратят, хотя бы на время.
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09.07.2021 21:48 Відповісти
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5734
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09.07.2021 21:48 Відповісти
це якийсь неправильний Байден.
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09.07.2021 21:49 Відповісти
Интересно - добьет Дырявый Бидон Америку, или еще большего дебила, типа Сандерса нужно выбрать?
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09.07.2021 21:49 Відповісти
Коротше кажучи - "гопника" попередили : "Будеш "ху**внічать" - вломимо тим самим!"
В Україні прислів"я є: "Дядьку! Не засівай біду сусіду - жнивам не зрадієш!"
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09.07.2021 21:54 Відповісти
_Байден - после всего что натворила фашисткая расия! - видите ли, призывает... Урод! Возьми бубен и иди в лес, там пляши вокруг с бубном вокруг костра и призывай сколько хочешь, гнилой, безответственный ублюдок!
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09.07.2021 21:55 Відповісти
Внимание! Этот ублюдок - путлеровский бот!
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09.07.2021 22:37 Відповісти
Позорище,это все равно что Буш,после 11 сентября позвонил бы бен ладену и попросил его не наносить больше урона америке,потому что он полон решимости еще раз ему позвонить и попросить.
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09.07.2021 21:57 Відповісти
///важливо !!!
Хакери зламали сайт ВМС України і виклали дані учасників Sea Breeze

Хакери зламали сайт Військово-морських сил України і виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 та інші документи, повʼязані з навчаннями.
Наразі сайт не доступний для відвідувачів, але на ньому є посилання на документи, зокрема списки персональних даних військовослужбовців. Про це повідомляє https://www.ukrmilitary.com/2021/07/site-vms.html Ukrainian Military Pages .
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09.07.2021 21:58 Відповісти
Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9562
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09.07.2021 21:59 Відповісти
Нашел кого просить...Обвалите нефтегазовую отрасль Рашке, хакерской атакой. За подсказку не благодарите))
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09.07.2021 22:00 Відповісти
https://youtu.be/WsF1eXDShJs?t=170 Так вроде повязали этих хакеров в Екатеринбурге? Готовится выдача Штатам.
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09.07.2021 22:08 Відповісти
Байден упустил из своей сферы влияния очень важный для Украины вопрос нашего преза комуняки, этого хитро.опого самоучку надо держать на коротком поводке, который из за своей авантюрной натуры может принести в Украину много беды, каждое его телодвижение должно быть под контролем.
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09.07.2021 22:18 Відповісти
Байден закликає терористів не робити терористичних акцій і вбивств,якось жалюгідно,це виглядає.((
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09.07.2021 22:20 Відповісти
***** выразил озабоченность .)))))))))))
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09.07.2021 22:36 Відповісти
Обесзабоченность...
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09.07.2021 22:46 Відповісти
Вспомнилось - "Разговор прошел в теплой дружественной обстановке", так писали во времена СССР, в какой нибудь газете типа Правды или Известий😁😁😁😁
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09.07.2021 23:28 Відповісти
Народ, есть такая точка зрения: Против ***** работает клан Патрушева (ФСБ). На расии почти всегда свергали, или настойчиво просили уйти сцарей. ***** уже старое. Под него копают и приближают неизбежное. Те все хакерские атаки возможно были санкционированы не *****м, а кланом Патрушева для быстрейшего свержения сцаря. ***** понимает, что за его трон уже идет борьба и боится пикнуть, или оступится. Он и США боится (санкциями могут добить его режим) и своих. Это уже почти цугцванг. В Госдепе все понимают. У них сложный выбор. Наказать *****, но этим самым они помогут ястребам из ФСБ. Если ***** не отреагирует на просьбу Байдена то последний вынужден будет действовать. Следим за ситуацией...
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09.07.2021 23:53 Відповісти
У кого конкретно есть такая точка зрения? Дайте почитать.
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12.07.2021 07:26 Відповісти
он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой
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10.07.2021 01:42 Відповісти
Допустил допустимые войска.
Все же Трамп самый яйцеватый президент США.
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10.07.2021 05:01 Відповісти
Почему создается впечатление, что хакеры из рфии, как и зеленые человечки в Крыму действуют по приказу хутина.
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10.07.2021 06:20 Відповісти
.....ну как можно просить зеленого принимать меры против зеленых??? Это даже звучит смешно?

Вы вообще понимаете, что даже беженцы из Ирака( организованные!!) по своей сути не могут организоваться, чтобы ехать через Беларусь. И тот же Лукашенко, по своему уровню организации просто на это не тянет. Это стильный почерк забродившего зеленого кремлевского говна. Именно так и организовывались беженцы в Европу из той же Сирии, это заплесневелое кремлево - мокшанское быдло только может мыслить такими ходовочками. Нормальные люди, как мы с вами, не имеем даже таких понятий.
Искуственно создать волну переселенцев, разрушить дома, границы все это ТО!, чего просили....внимание!.....принять меры против хакеров! Га-га-га-га.
Не ну Байден как дитя с садика....
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10.07.2021 08:06 Відповісти
Трудно мне представить, как бригады кремлёвских агитаторов, ходят по Иракским кишлакам и на арабском языке агитируют иракцев совершить марш бросок через Беларусь в Литву. Почему их там на месте иракские власти не арестовывают и почему о таких фактах пока никто не слышал? Какая эффективность таких действий, учитывая цену вопроса?
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12.07.2021 07:38 Відповісти
Слабаки шо байден шо трамп таки якись безхребетни шо европа шо амерыка у ных на другый план видходять права людыны а бабало на перше далы кацапам побудуваты мист в наш крым тепер трубу газову в крыму симонс працюе а як же санкции хочеться знаты чому меркель так ненавыдыть украинцив
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10.07.2021 12:06 Відповісти
Хакерские атаки совершаются в то время суток когда в россии день. Следовательно хакеры росияне. А вот в российских подъездах гадят по ночам. Наверное американцы.
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13.07.2021 07:23 Відповісти
 
 