Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній Білим домом.
"Президент Байден наголосив на необхідності вжиття Росією заходів з метою припинення діяльності угруповань, які використовують віруси-вимагачі і діючих з Росії, і заявив, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу з глобальною загрозою, що походить від комп'ютерних програм-вимагачів", - наголошується в ній.
У заяві також йдеться, що США робитимуть все необхідне для захисту від кібератак.
"Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і стратегічно важливої інфраструктури", - наголошується в заяві.
Напередодні представник Білого дому Джен Псакі заявила, що якщо російська влада не зможе протидіяти на своїй території хакерам, які загрожують іноземним компаніям за допомогою вірусів-вимагачів, то Вашингтон сам займатиметься вирішенням цього завдання. Дженніфер Псакі тоді ж додала, що США підтримують контакти з цієї теми з високопоставленими російськими офіційними особами.
У ніч на 3 липня повідомлялося, що компанія Kaseya, котра базується в США, зазнала потенційно дуже масштабної кібератаки із застосуванням вірусу-здирника. Хакерська атака торкнулася компаній, прямо або побічно пов'язаних з Kaseya. Kaseya опікується віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу.
Пізніше агентство Bloomberg з посиланням на експертів у сфері кібербезпеки повідомило, що хакери почали вимагати від Kaseya викуп у розмірі $70 млн біткойнів.
Псакі на брифінгу в п'ятницю пояснила, що під час розмови Байдена з Путіним "пильну увагу було приділено цій атаці".
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***** будет наглеть настолько, насколько ему разрешат. А похоже сейчас ему разрешено ВСЁ
не могу представить картину , смешнее этой картины
-И когда уже украинцы научаться обращать внимание не на предвыборную риторику, а на факты (включая(что главное!) факты прошлого)?
_Ничего они против кремля предпринимать не хотят, причём категорически! Иначе не делали бы вид что США атакует не кремль, а какие-то самодеятельные хакеры вопреки воле кремля!
В Україні прислів"я є: "Дядьку! Не засівай біду сусіду - жнивам не зрадієш!"
Хакери зламали сайт ВМС України і виклали дані учасників Sea Breeze
Хакери зламали сайт Військово-морських сил України і виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 та інші документи, повʼязані з навчаннями.
Наразі сайт не доступний для відвідувачів, але на ньому є посилання на документи, зокрема списки персональних даних військовослужбовців. Про це повідомляє https://www.ukrmilitary.com/2021/07/site-vms.html Ukrainian Military Pages .
Все же Трамп самый яйцеватый президент США.
Вы вообще понимаете, что даже беженцы из Ирака( организованные!!) по своей сути не могут организоваться, чтобы ехать через Беларусь. И тот же Лукашенко, по своему уровню организации просто на это не тянет. Это стильный почерк забродившего зеленого кремлевского говна. Именно так и организовывались беженцы в Европу из той же Сирии, это заплесневелое кремлево - мокшанское быдло только может мыслить такими ходовочками. Нормальные люди, как мы с вами, не имеем даже таких понятий.
Искуственно создать волну переселенцев, разрушить дома, границы все это ТО!, чего просили....внимание!.....принять меры против хакеров! Га-га-га-га.
Не ну Байден как дитя с садика....