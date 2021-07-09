Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній Білим домом.

"Президент Байден наголосив на необхідності вжиття Росією заходів з метою припинення діяльності угруповань, які використовують віруси-вимагачі і діючих з Росії, і заявив, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу з глобальною загрозою, що походить від комп'ютерних програм-вимагачів", - наголошується в ній.

У заяві також йдеться, що США робитимуть все необхідне для захисту від кібератак.

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"Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і стратегічно важливої інфраструктури", - наголошується в заяві.

Напередодні представник Білого дому Джен Псакі заявила, що якщо російська влада не зможе протидіяти на своїй території хакерам, які загрожують іноземним компаніям за допомогою вірусів-вимагачів, то Вашингтон сам займатиметься вирішенням цього завдання. Дженніфер Псакі тоді ж додала, що США підтримують контакти з цієї теми з високопоставленими російськими офіційними особами.

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У ніч на 3 липня повідомлялося, що компанія Kaseya, котра базується в США, зазнала потенційно дуже масштабної кібератаки із застосуванням вірусу-здирника. Хакерська атака торкнулася компаній, прямо або побічно пов'язаних з Kaseya. Kaseya опікується віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу.

Пізніше агентство Bloomberg з посиланням на експертів у сфері кібербезпеки повідомило, що хакери почали вимагати від Kaseya викуп у розмірі $70 млн біткойнів.

Псакі на брифінгу в п'ятницю пояснила, що під час розмови Байдена з Путіним "пильну увагу було приділено цій атаці".