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Новини
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Головні новини 9 липня: скандальні перестановки в ОП, нардеп Юрченко був під наркотиками

Головні новини 9 липня: скандальні перестановки в ОП, нардеп Юрченко був під наркотиками

Ексзаступника Табачника призначили заступником керівника ОП, замість Мендель тепер - Никифоров, всі обговорюють ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком під наркотиками, - головні новини України 9 липня.

Перестановки в ОП

Посаду заступника керівника ОП отримав Олексій Дніпров, який за часів Януковича був заступником міністра освіти Дмитра Табачника. На цій посаді він змінив Юрія Костюка, який тепер буде радником президента.

А новим керівником Апарату ОП призначено кадрову дипломатку Марію Вітушок.

Никифоров замість Мендель

У Зеленського офіційно - новий прессекретар: ексведучий телеканалу "Україна" Сергій Никифоров призначений на посаду і приступив до виконання обов'язків.

Він вийшов на брифінг і пообіцяв, що такі брифінги стануть регулярними і проходитимуть якомога частіше. Розповів, що претензій до Мендель у нього немає, але її помилки він спробує не повторювати. А книгу своєї попередниці читати не збирається - часу немає.

Свіжі рейтинги

За результатами опитування "Соцісу", за Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смєшка - 10,3%, за Юлію Тимошенко - 8,5%, за Юрія Бойка - 7,9% .

Рейтинг партій такий: "СН" - 24,8%, "ЄС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 8,3%, " Українська стратегія Гройсмана "- 4,9%.

Всі обговорюють ДТП з Юрченком

Експертиза підтвердила, що колишній "слуга народу", а нині позафракційний нардеп Олексій Юрченко під час скоєння ДТП вчора у Львові перебував під дією наркотиків. Партія "Слуга народу" закликає Юрченка добровільно скласти мандат. Регламентний комітет Ради говорить, що вплинути на буйного депутата ніяк не може - немає повноважень.

Медведчуку продовжили запобіжний захід

Під домашнім арештом глава політради "ОПЗЖ" залишиться як мінімум до 7 вересня. Захист Медведчука збирається оскаржити це рішення.

Нові підозри Семенченку

Колишнього нардепа Семена Семенченка тепер підозрюють не тільки у створенні незаконного збройного формування, а й у нелегальному зберіганні зброї і боєприпасів, скоєному групою осіб за попередньою змовою.

Гола сесія українок у Чорногорії

Три дівчини віком від 19 до 21 року роздяглися і почали знімати фото і відео на трасі поруч із чорногорським містом Котор. Їх оштрафували на 450 євро кожну за порушення норм суспільної моралі.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) рейтинг (1657) Семен Семенченко (251) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2027) Юрченко Олександр (109) Сергій Никифоров (162)


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Юрченко был под наркотиками/ Не изнасиловал же, не проломил кому то голову -и слава Богу."Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Соврал сравнивший Украину с порноактрисой. /"Слуга народа" Богданец избил водителя и получил условный срок. Водитель получил черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа и сотрясения головного мозга
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09.07.2021 22:41 Відповісти
Головні новини 9 липня: скандальні перестановки в ОП, нардеп Юрченко був під наркотиками - Цензор.НЕТ 1408
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09.07.2021 22:42 Відповісти
Головні новини 9 липня: скандальні перестановки в ОП, нардеп Юрченко був під наркотиками - Цензор.НЕТ 3008
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09.07.2021 22:49 Відповісти
а може в офіс з поставкою, чогось же Юрченко так вова й не засудив ...
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10.07.2021 06:18 Відповісти
А вы друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.

За винятком піянісьта.
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09.07.2021 23:06 Відповісти
Не зовсім так - музиканти в ОПУ від Табачника, від синочка рашистського служаки в штаткском - папочки Єрмака , Татаров та іже з ними сірий куратр правник Портнов- то вбивці України , не імітатори типу вови-Буратішки іспалнітєля, а справжні вбивці!
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10.07.2021 06:16 Відповісти
 
 