Головні новини 9 липня: скандальні перестановки в ОП, нардеп Юрченко був під наркотиками

Ексзаступника Табачника призначили заступником керівника ОП, замість Мендель тепер - Никифоров, всі обговорюють ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком під наркотиками, - головні новини України 9 липня.

Перестановки в ОП

Посаду заступника керівника ОП отримав Олексій Дніпров, який за часів Януковича був заступником міністра освіти Дмитра Табачника. На цій посаді він змінив Юрія Костюка, який тепер буде радником президента.

А новим керівником Апарату ОП призначено кадрову дипломатку Марію Вітушок.

Никифоров замість Мендель

У Зеленського офіційно - новий прессекретар: ексведучий телеканалу "Україна" Сергій Никифоров призначений на посаду і приступив до виконання обов'язків.

Він вийшов на брифінг і пообіцяв, що такі брифінги стануть регулярними і проходитимуть якомога частіше. Розповів, що претензій до Мендель у нього немає, але її помилки він спробує не повторювати. А книгу своєї попередниці читати не збирається - часу немає.

Свіжі рейтинги

За результатами опитування "Соцісу", за Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смєшка - 10,3%, за Юлію Тимошенко - 8,5%, за Юрія Бойка - 7,9% .

Рейтинг партій такий: "СН" - 24,8%, "ЄС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 8,3%, " Українська стратегія Гройсмана "- 4,9%.

Всі обговорюють ДТП з Юрченком

Експертиза підтвердила, що колишній "слуга народу", а нині позафракційний нардеп Олексій Юрченко під час скоєння ДТП вчора у Львові перебував під дією наркотиків. Партія "Слуга народу" закликає Юрченка добровільно скласти мандат. Регламентний комітет Ради говорить, що вплинути на буйного депутата ніяк не може - немає повноважень.

Медведчуку продовжили запобіжний захід

Під домашнім арештом глава політради "ОПЗЖ" залишиться як мінімум до 7 вересня. Захист Медведчука збирається оскаржити це рішення.

Нові підозри Семенченку

Колишнього нардепа Семена Семенченка тепер підозрюють не тільки у створенні незаконного збройного формування, а й у нелегальному зберіганні зброї і боєприпасів, скоєному групою осіб за попередньою змовою.

Гола сесія українок у Чорногорії

Три дівчини віком від 19 до 21 року роздяглися і почали знімати фото і відео на трасі поруч із чорногорським містом Котор. Їх оштрафували на 450 євро кожну за порушення норм суспільної моралі.