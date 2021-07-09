За рік середня пенсія в Україні зросла на 17%, - міністр соцполітики Лазебна
Середня зарплата в Україні за рік зросла на 28%, а середня пенсія - на 17%.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"Є чим похвалитися. У травні нинішнього року порівняно з травнем минулого року середня зарплата зросла на 28%, мінімальна зарплата зросла на 27%, середня пенсія зросла на 17%, мінімальна пенсія зросла на 14%, фактичний прожитковий мінімум зріс на 11% .
Тобто ми маємо позитивні тенденції. Пенсія - це відображення зарплати, тобто ми повинні постійно рухатися до того, щоб підвищувалися доходи людей. Тому що коли підвищуються доходи людей, знижується ризик бідності серед населення", - сказала Лазебна.
Як зазначила глава Мінсоцполітики, можливість піднімати пенсії більше залежатиме від того, чи зростатимуть зарплати.
"Сьогодні ПФУ за перший квартал наповнився більш ніж на 4 млрд грн. Для нас це позитив, це означає, що дефіцит в 222 млрд буде погашатися, у нас є ресурси", - заявила чиновниця.
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то на подсолнечное масло, цена выросла в 4 раза...
И это не единственный продукт, который столь стремительно вырос в цене.
С трудом представляю как в Киеве можно жить на минимальную пенсию.
Самое бюджетное, стоило в прошлом году 17 грн
Сейчас под 70 грн!
Але ЗЕдебілам як завжди.... "какаяразница"
Или в вашем кубле-малине это даже не заметили?
что бы средняя пенсия по стране выросла аж на 17%?
Жінку з роботи звільнили, через ковід, через карантин: стільки кондукторів не треба...
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а у меня как вкопанная с 2017, даже копейки не добавили.
Ау?!?! Де ви?
Жити стає краще день від дня, а восхваляння Найвеличнішого щось і нема