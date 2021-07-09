Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд у країну, заявив, що перебуває в Україні

Російський репер Алішер Валєєв, який виступає під сценічним ім'ям Моргенштерн, стверджує, що таки в'їхав в Україну, хоча він перебуває в "чорному списку" - переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України і яким в'їзд в країну заборонено. Підтверджень або чітких спростувань цього поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Виконавець оприлюднив в інстаграмі короткий відеоролик, в якому він знятий зі своєї нинішньою нареченою в невідомому місці і в невідомий час на тлі соняшникового поля, і заявив, що його "медовий місяць триває" і що він із дівчиною "в Україні" (саме так - ред.).

29 червня Міністерство культури й інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку станом на сьогодні він записаний під 28-м номером.

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