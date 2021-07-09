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Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд у країну, заявив, що перебуває в Україні

Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд у країну, заявив, що перебуває в Україні

Російський репер Алішер Валєєв, який виступає під сценічним ім'ям Моргенштерн, стверджує, що таки в'їхав в Україну, хоча він перебуває в "чорному списку" - переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України і яким в'їзд в країну заборонено. Підтверджень або чітких спростувань цього поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Виконавець оприлюднив в інстаграмі короткий відеоролик, в якому він знятий зі своєї нинішньою нареченою в невідомому місці і в невідомий час на тлі соняшникового поля, і заявив, що його "медовий місяць триває" і що він із дівчиною "в Україні" (саме так - ред.).

29 червня Міністерство культури й інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку станом на сьогодні він записаний під 28-м номером.

Читайте також: ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Автор: 

репер (43) санкції (11891)


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Топ коментарі
+55
Лізе ця погань як навіжена, ти його у двері, він у вікно.
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09.07.2021 22:27
+28
Если он в Украине, то СБУ просто нужно выполнить свою работу -- найти и посадить этого кренделя за незаконное проникновение.
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09.07.2021 23:07
+26
Украинцам не интересно, но у нас еще есть кацапье и малоросская хохлядь, которых к сожалению большинство.
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09.07.2021 23:00
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Лізе ця погань як навіжена, ти його у двері, він у вікно.
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09.07.2021 22:27 Відповісти
Если он в Украине, то СБУ просто нужно выполнить свою работу -- найти и посадить этого кренделя за незаконное проникновение.
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09.07.2021 23:07 Відповісти
Але спочатку зґвалтувати до ґепілепсії.
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09.07.2021 23:09 Відповісти
зробити з його сраки сковзанку
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09.07.2021 23:31 Відповісти
Любители однополой любви,вы так его хотите?лет 30 назад,этот индивидуум сидел бы в дурдоме крепко и надолго,посмотрите на его поведение, внешний вид и песни, особенно глубокий смысл.время другое, молодёжи нравиться.
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10.07.2021 06:45 Відповісти
посмотрите на его поведение, внешний вид и песни, особенно глубокий смысл.

Дякую, поблював.
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10.07.2021 16:22 Відповісти
У СБУ (Союз Бизнесменов Украины) другие задачи. Их девиз: "За все заплачено".
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10.07.2021 00:02 Відповісти
Это называется экспансия
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10.07.2021 00:25 Відповісти
Кому це лайно цікаве ???)))
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09.07.2021 22:27 Відповісти
Украинцам не интересно, но у нас еще есть кацапье и малоросская хохлядь, которых к сожалению большинство.
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09.07.2021 23:00 Відповісти
Згоден,українці отримали велику ганебну спадщину від багатовікової асиміляціі українців московитами !! І лише українці мають більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля !!!)))
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09.07.2021 23:04 Відповісти
ще є 73 % його прихильників. не забувайте
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09.07.2021 23:33 Відповісти
Тому хто дивиться Голобородька та "Свати".реп до дупи !!!))
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09.07.2021 23:53 Відповісти
не скажіть! майже кожень день ублюдочні сторіння з кагорти квіртал 95 вибачаються за свої слова що ляпнули.
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09.07.2021 23:56 Відповісти
В інеті ляпоють не ТБглядачі,а малолітні гниди від кремлівських вошей ,гідні діти власних батьків(судді,прокурори),цілком дорослих і свідомих гнид !!!)))
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10.07.2021 00:01 Відповісти
Ми ж вами Пане Дмитре виросли не на басті та *********, ми виросли на статус кво, сандрі, скорпіонс та решті видатних виконавців, а зєублюдки активно ведуть пропаганду рососіянських виконавців. ось така уйня Шановний.
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10.07.2021 00:07 Відповісти
https://youtu.be/tZbGqqygkVc Включіть мені реп і я закричу від болю . Брюс Уіліс, Останній бойскаут
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10.07.2021 07:32 Відповісти
наступившее будущее "русскавага мира" - Алишер Валеев..
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09.07.2021 22:28 Відповісти
це зебіли, сер...
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09.07.2021 22:28 Відповісти
Можеш посміяться - мене Зеленський "перевершив"!!! Я за вісім років на "Цензорі" зібрав менше "обзивачок" ніж він - за два!!! Сьогодні у нього "кругла" цифра - 230!!!
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09.07.2021 22:35 Відповісти
даунштерн
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09.07.2021 22:28 Відповісти
Ну добре Він - в Україні! Далі що? Концерт - публічний захід що потребує офіційного дозволу Він отриманий? А коли отримає - хто дасть гарантію що він буде реалізований?
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09.07.2021 22:29 Відповісти
Акакаяразница...
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09.07.2021 22:29 Відповісти
Зеля своїм дозволяє.
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09.07.2021 22:30 Відповісти
Живий і не оттраханий в соняшниках разом зі своєю нєвєхою значить не в Україні. Бабушку оно тут лахматіт.
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09.07.2021 22:31 Відповісти
І наречена не задмухана піною до ґепілепсії? Та ні, зуйня якась.
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09.07.2021 22:47 Відповісти
Когда президент страны клоун, то страна становится самым настоящим цирком.
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09.07.2021 22:33 Відповісти
А вы говорите санкции... Если бы пару таких гнид нашли в лесопосадке то про какую то гордость в Украине еще можно было бы говорить. А так плясать под дудку врагов а потом праздновать независимость или день флага ето идиотизм мягко говоря
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09.07.2021 22:39 Відповісти
крузенштерн??? не знаю такова - лед.зеппелин, депеш.мод слушал...
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09.07.2021 22:41 Відповісти
Чого вони так пхаються в Україну ???
Ти його в двері, а воно у вікно ратиці пхає... винести вперед ногами цього кацапа.
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09.07.2021 22:41 Відповісти
бо в росії воно гівно, а тут кумир недорозвинених.
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10.07.2021 10:32 Відповісти
найти и потерять)))
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09.07.2021 22:42 Відповісти
І він не скандальний репер. А просто лайно репер. Якесь чмо з козлячим беканням
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09.07.2021 22:43 Відповісти
Цього москаля слухають молоді українці.Там ще є купа покидьків,від яких в молодих українців екстаз.
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09.07.2021 22:43 Відповісти
Знайти і розіп'яти в трусєлях, а наречену задмухати монтажною піною.
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09.07.2021 22:44 Відповісти
Ну, раз он в Украине, то может его стоить и закопать тут же - в Украине???
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09.07.2021 22:47 Відповісти
Може в Крим поїхав?
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09.07.2021 22:48 Відповісти
Якщо кацап Крим назве Україною - йому жабунька цицьки дасть.
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09.07.2021 22:54 Відповісти
А прикольно було б.
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09.07.2021 22:55 Відповісти
" россиянин мечтает о двух вещах -
выгнать всех нероссиян из московии и уехать жить за границу "
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09.07.2021 22:49 Відповісти
Сподіваюсь в ДиРі на мінних полях.
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09.07.2021 22:53 Відповісти
Як написав ******** кацапський армійський поет Валера Знаменський:

На фронт с утра шагая он однажды,
На проходящих мимо женщин посмотрел.
И не заметил, как на вражеской растяжке
Распределяясь, в стороны взлетел.

Не мог он знать, что подлая ошибка
Подкараулит так коварно и шутя.
И разлетелось, стремительно и гибко.
Сапера тело, вихрями крутя.

И знает лейтенант, и знает прапор каждый,
Сапер мог ошибаться лишь однажды.
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09.07.2021 23:00 Відповісти
Яке воно огидне!
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09.07.2021 22:57 Відповісти
у вас уже цветут подсолнечник?
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09.07.2021 23:02 Відповісти
Угу ))) ржится рожь, овёс овсится, чечевица чечевится...
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09.07.2021 23:06 Відповісти
Кроме шуток - у меня подсолнухи еще не цветут. S.-E. Pennsylvania.
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09.07.2021 23:27 Відповісти
у меня около дома только виноград зацвёл, до середины сентября созреет (нигде не ел виноград с более насышченном вкусом как тот который вырастит в северных странах - запах и вкус на столько насыщен, что можно подумать что это синтезирован искуственно.
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10.07.2021 12:30 Відповісти
цветут конечно
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09.07.2021 23:58 Відповісти
а мне нравится моргенштерн как он коверкает русский язк видно что он настоящий русофоб.И здесь наверняка на курсах повишения кфалификации
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09.07.2021 23:07 Відповісти
Моргенштерн с настоящим именем Алишер Валеев утверждает.... Рабсияне верят и преклоняются дебилу, как и бункерному карлику.
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09.07.2021 23:07 Відповісти
Это он Вар Тандер в Ютюбе рекламирует?
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09.07.2021 23:09 Відповісти
Троллинг погранслужбы?😁
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09.07.2021 23:30 Відповісти
наглые, ушлые, мерзкие твари! ты их в дверь, они в окно лезут..
Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине - Цензор.НЕТ 2403
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09.07.2021 23:42 Відповісти
Моргенштерн, утверждает, что таки въехал в Украину, Источник: https://censor.net/ru/n3276248

По каналізації проплив

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине - Цензор.НЕТ 706
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09.07.2021 23:44 Відповісти
Як ж казала, що іБасту у розвідку засилали, а після нього усе рогате стадо кацапського шоу-пісю буде приїздити і їм за це нічого не буде. Пилип Підарасовіч буде наступним. Концерти та виступи по нічних клубах теж почнуться, Янелох же не лох якийсь, щоб втрачати такі гроші.
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10.07.2021 00:01 Відповісти
Якщо вже якісь репери створюють загрозу національній безпеці України, то таки вже треба щось, нарешті, робить? Складається враження, що це якась непереможна бойова одиниця. нАщо тих потвор так піарити?
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10.07.2021 00:20 Відповісти
С таким уровнем защиты безопасности Украины непонятно,как ещё жириновский по Хрещатику не гуляет.
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10.07.2021 00:22 Відповісти
Посипте його хто-небуть дустом хоча б.
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10.07.2021 00:57 Відповісти
Обосцать казла
И тех у кого на хате сидит заодно
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10.07.2021 01:28 Відповісти
Кремлі провокує на злочин щодо дного з цих ватників, щоб потім використовувати у міфології про "бандерофашистів".
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10.07.2021 02:53 Відповісти
Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд у країну, заявив, що перебуває в Україні - Цензор.НЕТ 3005
При такій продажній прокремлівській владі ЗЕбілів (слуг кремля)
Україна стала прохідним двором для лютих ворогів кацапів.
І тепер їх кацапський (руцькій) дух розноситься і моторошно
смердить по всій нашій поки що суверенній державі.
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10.07.2021 04:46 Відповісти
...што, вау, йесссс! ЙОООУ!!!!
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10.07.2021 06:02 Відповісти
Зебил - мерзкая, грязная проститутка!
Это нужно же быть такой мразью? Это просто что то невероятное, что бы руководитель страны, "лидер", в условиях войны и агрессии от конченого соседа, вел себя как последнее обоссаное дерьмо.....
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10.07.2021 08:46 Відповісти
Мерзота.Ворог
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10.07.2021 08:59 Відповісти
Та може він на Ставропіллі? Тоді ОК)
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10.07.2021 10:44 Відповісти
Может этот поц просто в крыму? Как ни крути это Украина
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10.07.2021 11:13 Відповісти
ну если кто встретит это говно и вместе с девушкой - бейте сразу в морду.....
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10.07.2021 13:59 Відповісти
Заклюют малолетние почитатели.
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10.07.2021 15:30 Відповісти
А его нельзя в москальскую лавру загнать пинками с его наколкой на лбу?
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10.07.2021 15:37 Відповісти
ПОД ВИДОМ КИРКОРОВА !?) ВОТ ЛЕЗУТ ГНИДЯРЫ КОНЧЕННЫЕ !!! МАМКИ ИХ ПРОСТИТУТКИ !!!
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10.07.2021 17:57 Відповісти
 
 