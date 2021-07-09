Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд у країну, заявив, що перебуває в Україні
Російський репер Алішер Валєєв, який виступає під сценічним ім'ям Моргенштерн, стверджує, що таки в'їхав в Україну, хоча він перебуває в "чорному списку" - переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України і яким в'їзд в країну заборонено. Підтверджень або чітких спростувань цього поки немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
Виконавець оприлюднив в інстаграмі короткий відеоролик, в якому він знятий зі своєї нинішньою нареченою в невідомому місці і в невідомий час на тлі соняшникового поля, і заявив, що його "медовий місяць триває" і що він із дівчиною "в Україні" (саме так - ред.).
29 червня Міністерство культури й інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку станом на сьогодні він записаний під 28-м номером.
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Дякую, поблював.
Ти його в двері, а воно у вікно ратиці пхає... винести вперед ногами цього кацапа.
выгнать всех нероссиян из московии и уехать жить за границу "
На фронт с утра шагая он однажды,
На проходящих мимо женщин посмотрел.
И не заметил, как на вражеской растяжке
Распределяясь, в стороны взлетел.
Не мог он знать, что подлая ошибка
Подкараулит так коварно и шутя.
И разлетелось, стремительно и гибко.
Сапера тело, вихрями крутя.
И знает лейтенант, и знает прапор каждый,
Сапер мог ошибаться лишь однажды.
По каналізації проплив
И тех у кого на хате сидит заодно
При такій продажній прокремлівській владі ЗЕбілів (слуг кремля)
Україна стала прохідним двором для лютих ворогів кацапів.
І тепер їх кацапський (руцькій) дух розноситься і моторошно
смердить по всій нашій поки що суверенній державі.
Это нужно же быть такой мразью? Это просто что то невероятное, что бы руководитель страны, "лидер", в условиях войны и агрессии от конченого соседа, вел себя как последнее обоссаное дерьмо.....