Російські хакери зламали сайт ВМС та опублікували кілька фейків про навчання "Сі Бриз - 2021", - Міноборони

9 липня були зафіксовані хакерські атаки з РФ на вебпортал Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"9-го липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України. У результаті, відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями "Сі Бриз — 2021", що наразі тривають у басейні Чорного моря", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що жоден з документів не був отриманий у результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ.

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Також внаслідок хакерської атаки мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено "використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення". Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України.

Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом.

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За даними Міноборони, до проведення інформаційних операцій проти України залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів РФ.