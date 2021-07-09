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Новини Агресія Росії проти України
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Російські хакери зламали сайт ВМС та опублікували кілька фейків про навчання "Сі Бриз - 2021", - Міноборони

Російські хакери зламали сайт ВМС та опублікували кілька фейків про навчання

9 липня були зафіксовані хакерські атаки з РФ на вебпортал Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"9-го липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України. У результаті, відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями "Сі Бриз — 2021", що наразі тривають у басейні Чорного моря", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що жоден з документів не був отриманий у результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ.

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Також внаслідок хакерської атаки мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено "використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення". Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України.

Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом.

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За даними Міноборони, до проведення інформаційних операцій проти України залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів РФ.

Автор: 

ВМС (1392) Міноборони (7417) Сі-Бриз (87) хакер (1353)


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Топ коментарі
+11
Ідійоти. Запитали б у Зелі, він би і так все злив.
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09.07.2021 22:34
+10
Моего младшего сына призвали в армию ...,захотел служить Украине...
Надобраніч Панове Українці...,
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09.07.2021 23:03
+7
А бубачка знову буде вмовляти фуйла?
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09.07.2021 22:31
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шизофренічний дід ніяк не вгамується)
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09.07.2021 22:31 Відповісти
шо вы накинулись на то нещасне *****!! вон байден сказал, шо козломордые хакеры никакого отношения в *****деду не имеют
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09.07.2021 22:40 Відповісти
Все их хакеры это подразделение ФСБ. Никаких шалящих студентов там нет. Там нет демократии, поэтому там все подконтрольно спецслужбам.
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09.07.2021 23:48 Відповісти
не выдумывайте
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10.07.2021 00:23 Відповісти
А бубачка знову буде вмовляти фуйла?
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09.07.2021 22:31 Відповісти
Він на нього працює, "вмовляти" то на публіку
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09.07.2021 23:31 Відповісти
не вмовляти а відсмоктувати!
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09.07.2021 23:47 Відповісти
охренеть, самим не позорно такие новости выкладывать?
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09.07.2021 22:33 Відповісти
а ведь недавно какой-то бюрократ интернетных сверхтехнологий рассказывал, что предотвратил миллион и маленькую тележку хакерских аттак
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09.07.2021 22:41 Відповісти
все дело в том что первая выложила рашка и компашка...а наши типа оправдываются, что все не так страшно... а взломал это все "джокер из днр" .. (от это уровень у младонедорецпублик))
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09.07.2021 22:43 Відповісти
Это мироточение глаз ***** в очЕях гундосого косоворотника
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09.07.2021 22:34 Відповісти
Ідійоти. Запитали б у Зелі, він би і так все злив.
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09.07.2021 22:34 Відповісти
ще й від себе прибрехав би трошки))))
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09.07.2021 22:43 Відповісти
_А кто сказал что он не слил? Стратегические и оперативные планы, списки личного состава, завербованных агентов в тылу врага и т .п.
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09.07.2021 22:44 Відповісти
В такому разі виникає питання. Навіщо їм ламати сайт коли вся інфа злита?
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09.07.2021 22:57 Відповісти
Ну типа РАБссия одержала паБЕДУ на блоком НАТО и Бразилией 30 стран НАТО потерпели поражение в Черном море...,лично я верю...,что Путлер всех многоходовочкой обул...
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09.07.2021 22:47 Відповісти
Ох уж эти всемогущие хакеры...
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09.07.2021 22:49 Відповісти
Штирлиц,у вас усы советского производства,а ваще перестаньте гримироваться что Чарли Чаплин,сказал шэф Гестапо Мюллер...,Штирлиц подумал и говорит...,герр Группенфюрер, советская разведка узнала о плане Гитлера " Барбаросса" когда Гитлер еще не хотел нападать на советское дерьмо...
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09.07.2021 22:53 Відповісти
Боширов и Петров срочно вылетели в Афган...,предложение простое...Витька Индюкович,дважды не сидевший, новый президент Талибана и Афгана...Во люди растут...мать моя мама...
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09.07.2021 22:59 Відповісти
полная изоляция, гибель и распад -
для мира ничего не может быть лучше такого кацапского будущего ...
и, сами кацапы - способствуют этому
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09.07.2021 22:59 Відповісти
Моего младшего сына призвали в армию ...,захотел служить Украине...
Надобраніч Панове Українці...,
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09.07.2021 23:03 Відповісти
Здоровья и удачи от души!
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09.07.2021 23:52 Відповісти
Справжнього чоловіка та українця виховали!
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10.07.2021 01:13 Відповісти
"...ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ"(с) - оно и понятно, - бубочка сам прислал...
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09.07.2021 23:04 Відповісти
Все эти московские хакеры это не какие-то шалящие студенты. Это подразделение ФСБ. Даже если у вас перестала работать система и пришло сообщение, что вы дескать парнуху распространяете, поэтому должны куда-то отправить штраф 1000 гривень, тогда система станет работать, то это их экспертментальные разработки.
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09.07.2021 23:44 Відповісти
Ясен пень. ПаРаша, никогда ничего не создававшая, умеет только красть и разрушать. Все ее технологии - либо воровские, либо разрушительные. То, что паРаша не может украсть, она тут же напрягается изо всех сил намеривается дуничтожить или разрушить. Не создав АБСОЛЮТНО ничего в области компьютеризации, паРаша создала целую индустрию уничтожения, порчи, вывода из строя высоко интеллектуальных технологий, направленных на технический прогресс. Не имея ни малейшего направления в сторону прогресса в науке и технике, гуманитарной сфере паРаша разворачивает Человечество в сторону регресса, где его (человечество) ожидает ТОЛЬКО одно - тоталитарно-диктаторская система управления государством. "Лучшие" примеры такого управления - КНДР, "Белорусия", Таджикистан, Киргизия... Про паРашу вообще нечего говорить!!! Эта страна изначально создавалась на лозунге: "Ломать - не строить".
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09.07.2021 23:46 Відповісти
главное штобы наши войска в ответ соблюдали тишину !!!
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09.07.2021 23:47 Відповісти
Идут учения. Ну так учения идут и у врага, а наше Минобороны об этом не знало? Хорошо хоть знает такие слова как "уязвимость фреймворка".
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10.07.2021 00:30 Відповісти
Треба якось відрізати лаптєстан від всесвітньої павутини. Може з'явиться геній та зробить світу такий подарунок.
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10.07.2021 01:17 Відповісти
Альтернатива: не позориться, а защитить надлежащим счином сайт такой солидной конторы, как ВМФ.
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10.07.2021 02:54 Відповісти
Тем более, во время Си Бриз... Какое позорисько на весь всесвiт.
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10.07.2021 02:56 Відповісти
ВМФ - ВМС
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10.07.2021 03:30 Відповісти
В точку!Иногда это жлобство необьяснимо,разые что невежество.Применяются бесплатные движки,ворованый софт и яндекс-поделки.Там нечего взламывать - двери нараспашку.Не жадничайте,не покупайте ничего русского,не пользуйтесь бесплатным сыром.И еще,не лепите умный дом и видеонаблюдение в одной сети с чем то важным.
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10.07.2021 04:56 Відповісти
Вчора і на "Цензор" була ддос-атака.
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10.07.2021 09:19 Відповісти
На Цензоре сегодня ночью и под удро присутствовал напряг...
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10.07.2021 13:10 Відповісти
 
 