Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км. ВIДЕО
Ударний безпілотник Akinci, розроблений компанією Bayraktar та оснащений двигуном українського виробництва, побив авіаційний рекорд, злетівши на висоту 11,5 кілометра.
Про це повідомляє компанія Bayraktar, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Під час одного з випробувань, БПЛА Akinci досяг висоти 11 594 метрів, що є абсолютним рекордом для літальних апаратів турецького виробництва. Під час цього випробування Akinci провів у повітрі 25 годин 46 хвилин та подолав відстань 7507 кілометрів.
Безпілотник Akinci вперше показали публіці на виставці Teknofest у Стамбулі у вересні 2019 року. Літальний апарат належить до класу важких безпілотників і може як проводити розвідувальні операції, так і завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.
Розробка проєкту безпілотника була розпочата Black Sea Shield – спільним українсько-турецьким підприємством, заснованим влітку 2019 року. Black Sea Shield об'єднує зусилля ДП "ЗМКБ "Прогрес" ім. академіка О.Г. Івченка та турецької компанії "Baykar Defence" у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.
Akinci повністю оснащений українськими авіаційними двигунами АІ450Т виробництва "Івченко-Прогрес". Після проходження всіх випробувань він зможе замінити ударний безпілотник попереднього покоління "Байрактар" ТБ2, який стоїть на озброєнні ЗС Туреччини. Україна також закупила 10 "Байрактарів" та центр управління ними у Туреччини, завдяки чому розпочала навчання персоналу, здатного управляти ударними безпілотниками.
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Пока этих беспилотников не будет на ПЕРЕДОВОЙ - нах они нужны?!!!
а солдаты наши гибнут все время...
Или вы хотите 150 кг бч взорвать в центре Донецка?
Выражение "стрелять из пушки по воробьям" вам ни о чем не говорит?
Мосты, ЖД-станции, Склады боеприпасов, Стоянки танков, Ремонтные мастерские, Казармы, ...
Хватит или продолжать?
Ну і про Точка-У не забувайте - У Пскові їх ще довго будуть пам'ятати.
Моя робота по пошуку інформації коштує дуже дорого.
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю,что все это следует шить. (с)
Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.Источник: https://censor.net/ru/n3276251
а ЗАПРЕТ Зеленского на применение беспилотников на передовой до сих пор ДЕЙСТВУЕТ!
это конкретно Байрактары пока не применяют
ще й який *****. головне Пане Сергію допомагай їх іпать ту люсю.
(відео з улюбленого українського кото-каналу)
Вооружение:
Подвесных точек: 6Ракеты:
МАМ-L
МАМ-С
Cirit
Bozok
Mk81
Mk82
Крылатая ракета SOM
Навигация:
Национальный радар AESA
Система нацеливания Aselsan
Технологии? А куда вони хутко зникли? В моем городе, при совке четыре крупных завода было, один-ЮТЗ, третий в мире, в своей отрасли был, где они? А нету, один НЗФ Коломойского еще дергается. Зырь на Украину. Где завод Антонова, где "МС", Одесский припортовый, Южмаш, ЗАЗ, Николаевский судостроительный... Напомню, что Украина, была, ПЯТОЙ эконоаикой Европы, а сейчас самая бедная, чего не скажешь о Рашке-засрашке
Здається, у вас гугл не гуглить, або толмач не драгоманить.
тавляют