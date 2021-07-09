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Новини Агресія Росії проти України
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Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км. ВIДЕО

Ударний безпілотник Akinci, розроблений компанією Bayraktar та оснащений двигуном українського виробництва, побив авіаційний рекорд, злетівши на висоту 11,5 кілометра.

Про це повідомляє компанія Bayraktar, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Під час одного з випробувань, БПЛА Akinci досяг висоти 11 594 метрів, що є абсолютним рекордом для літальних апаратів турецького виробництва. Під час цього випробування Akinci провів у повітрі 25 годин 46 хвилин та подолав відстань 7507 кілометрів.

Безпілотник Akinci вперше показали публіці на виставці Teknofest у Стамбулі у вересні 2019 року. Літальний апарат належить до класу важких безпілотників і може як проводити розвідувальні операції, так і завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Розробка проєкту безпілотника була розпочата Black Sea Shield – спільним українсько-турецьким підприємством, заснованим влітку 2019 року. Black Sea Shield об'єднує зусилля ДП "ЗМКБ "Прогрес" ім. академіка О.Г. Івченка та турецької компанії "Baykar Defence" у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Читайте також: Перший турецький безпілотник Bayraktar цього року отримають ВМС України

Akinci повністю оснащений українськими авіаційними двигунами АІ450Т виробництва "Івченко-Прогрес". Після проходження всіх випробувань він зможе замінити ударний безпілотник попереднього покоління "Байрактар" ​​ТБ2, який стоїть на озброєнні ЗС Туреччини. Україна також закупила 10 "Байрактарів" та центр управління ними у Туреччини, завдяки чому розпочала навчання персоналу, здатного управляти ударними безпілотниками.

Автор: 

безпілотник (4218) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+22
Сегодня нет, завтра будут, это что недвижимость с фундаментом?
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09.07.2021 23:00
+13
Говнокомандуючому вони не потрібні. Воно вже закінчило війну.
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09.07.2021 23:11
+11
когда наступило "завтра" для Нептун, Вільха, Грім-2 - дату назвать можешь?
а солдаты наши гибнут все время...
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09.07.2021 23:04
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Все радующиеся патриоты, конечно извините, но...
Пока этих беспилотников не будет на ПЕРЕДОВОЙ - нах они нужны?!!!
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09.07.2021 22:58 Відповісти
Сегодня нет, завтра будут, это что недвижимость с фундаментом?
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09.07.2021 23:00 Відповісти
когда наступило "завтра" для Нептун, Вільха, Грім-2 - дату назвать можешь?
а солдаты наши гибнут все время...
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09.07.2021 23:04 Відповісти
А куда вы собрались стрелять на Донбассе Нептуном?
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09.07.2021 23:14 Відповісти
ПКР «Нептун» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская дозвуковая маловысотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета , предназначенная для уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-1 [1]
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09.07.2021 23:22 Відповісти
Не жирно ли будет пулять противокорабельной ракетой по терриконам и посадкам?
Или вы хотите 150 кг бч взорвать в центре Донецка?

Выражение "стрелять из пушки по воробьям" вам ни о чем не говорит?
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09.07.2021 23:32 Відповісти
Цели, пришедшие на ум в первые секунды:
Мосты, ЖД-станции, Склады боеприпасов, Стоянки танков, Ремонтные мастерские, Казармы, ...
Хватит или продолжать?
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09.07.2021 23:41 Відповісти
Для цього Вільхи буде достатньо, а для дечого зі списку навіть Граду чи Смерчу.
Ну і про Точка-У не забувайте - У Пскові їх ще довго будуть пам'ятати.
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10.07.2021 02:31 Відповісти
А почему их (Точка-У) должны помнить а Пскове?
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10.07.2021 11:02 Відповісти
Тому що в чотирнадцятом Точка-У приземлили "пскавских робьяток" на пару метрів під землю Донбасса. Іх родичи про це пам'ятають.
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10.07.2021 11:31 Відповісти
Аааа.
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10.07.2021 12:24 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/a-18122802 "...Но погибших гораздо больше, чем 12 - это уже трехзначная цифра только по Псковской дивизии. Ребята, которые принесли мне видеозаписи, в своем диалоге описывают гибель роты. По их оценке, погибли 60-80 человек только 19-20 августа..."
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10.07.2021 13:22 Відповісти
В плен сколько взяли?
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10.07.2021 14:13 Відповісти
Вас Гугл забанив? Чи Ви з росії?
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10.07.2021 15:15 Відповісти
А сколько в плен взяли? Гугль молчит....
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10.07.2021 15:33 Відповісти
Зайве підтверждення того, що росіяни не вміють користуватись пошуком.
Моя робота по пошуку інформації коштує дуже дорого.
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10.07.2021 16:13 Відповісти
А зачем в плен брать?) Ваше ***** сказало что ихтамнет... Если они вам не нужны, то зачем они нам?))) Гугль не молчит, то вы рукожоп))) По памяти могу назвать вам две фамилии: Ильмитов и Ахметов))) Если руки немного подравняете, то найдете видео с ними и как они в плену, и видео раша тв, с ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, что они действительно являются действующими военнослужащими)))
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10.07.2021 22:31 Відповісти
Если ты назовешь даже тысячу пленных, то это будет ничтожно мало для 8-го года войны
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10.07.2021 22:59 Відповісти
И что ты этим хотел сказать?) Сколько должно быть пленных для восьмого года войны? Кто нормы установил? Что дает количество пленных? Для доказательства агрессии раша войск достаточно ОДНОГО убитого раша солдата... И уж тем более одного пленного... Остальные пленные зачем?
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11.07.2021 00:58 Відповісти
А сколько было пленных за 10 лет Афганистана???
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16.11.2021 19:32 Відповісти
наши реакторы из глубины кацапам по наземным целям при необходимости дадут просраться так, что имя мамы забудут навсегда. Что на морских побережьях, что в Донбассе
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09.07.2021 23:33 Відповісти
А через Крым, да и по крейсеру "Мацква", да и Керченский мост удобная цель.
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10.07.2021 00:24 Відповісти
Не подскажете, сколько Стугн закуплено для ЗСУ за крайние 2 года?
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09.07.2021 23:30 Відповісти
У нищих слуг нет. Ищите сами.
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10.07.2021 00:25 Відповісти
Да вот как раз при "слугах" - ни единой. Вам же русня - не враг, зачем вам Стугны.
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10.07.2021 02:25 Відповісти
никак наличие их не остановит гибели солдат.
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10.07.2021 00:37 Відповісти
Их и не будет, если их не разрабатывать.
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09.07.2021 23:01 Відповісти
смысл их разрабатывать, если их не будет?
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09.07.2021 23:05 Відповісти
- Что же из этого следует? - Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю,что все это следует шить. (с)
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09.07.2021 23:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/33456 "Пока этих беспилотников не будет на ПЕРЕДОВОЙ - нах они нужны?!!!"

Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.Источник: https://censor.net/ru/n3276251
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10.07.2021 01:14 Відповісти
бла-бла-бла-... бла-бла-бла-... бла-бла-бла-...
а ЗАПРЕТ Зеленского на применение беспилотников на передовой до сих пор ДЕЙСТВУЕТ!
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10.07.2021 01:18 Відповісти
почти каждый день видосики с беспилотников

это конкретно Байрактары пока не применяют
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10.07.2021 01:23 Відповісти
свежие ссылочки ты, конечно забыл, да?
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10.07.2021 01:46 Відповісти
нэ брэши...
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10.07.2021 18:21 Відповісти
ну ты изьясняешься .. пока нет .. не нужны... дай угадаю когда есть то нужны... ты что там с утра мак ложками кушаешь?
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10.07.2021 08:05 Відповісти
№66
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09.07.2021 23:09 Відповісти
Не спится дятел?
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09.07.2021 23:12 Відповісти
Могут ведь если захотят.
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09.07.2021 23:00 Відповісти
поднялся на рекордную высоту и... сбросил пару лимонов грн. над ордло...
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09.07.2021 23:01 Відповісти
....и сбросил лишние килограммы кто-то
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09.07.2021 23:16 Відповісти
Говнокомандуючому вони не потрібні. Воно вже закінчило війну.
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09.07.2021 23:11 Відповісти
Малувато. Треба вище. Бо диспетчер Карлос побачить...
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09.07.2021 23:12 Відповісти
Пан вчитель зєбілойоб, інших слів я не підберу. так буду звертатись до Шановного Форумчанина.
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10.07.2021 00:17 Відповісти
???? Так ты зелеобик? На каких фронтах воевал?
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10.07.2021 00:22 Відповісти


ще й який *****. головне Пане Сергію допомагай їх іпать ту люсю.
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10.07.2021 00:27 Відповісти
Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км - Цензор.НЕТ 5982
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10.07.2021 00:27 Відповісти
Дякую!
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10.07.2021 00:58 Відповісти
Котики рулять Друже !
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10.07.2021 01:01 Відповісти
Котики рулять світом - https://youtu.be/M-qfZ_P_CU0 а скоро почнуть підкорювати Всесвіт 😹😹😹
(відео з улюбленого українського кото-каналу)
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10.07.2021 01:18 Відповісти
БПЛА Bayraktar Akıncı

Вооружение:
Подвесных точек: 6Ракеты:
МАМ-L
МАМ-С
Cirit
Bozok
Mk81
Mk82
Крылатая ракета SOM
Навигация:
Национальный радар AESA
Система нацеливания Aselsan
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09.07.2021 23:12 Відповісти
Преимущество беспилотников не в максимально возможной высоте, так как практически любое ПВО его все таки достанет даже там, а в незаметности для радаров.
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09.07.2021 23:22 Відповісти
А так турки молодцы. Скоро США за пояс затянут и станут самой мощной и технологичной армией
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09.07.2021 23:25 Відповісти
Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км - Цензор.НЕТ 1333
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09.07.2021 23:34 Відповісти
Не смеши. Сравнил хрен с трамвайной ручкой. Военные технологии США на десятки лет опережают Турцию. За россоссиссию вообще молчу
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09.07.2021 23:39 Відповісти
Рассосия наследник Совка. Её технологии уступают Штатам, но на порядок превосходят турецкие.
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10.07.2021 00:08 Відповісти
Рассосия наследник Монгол Шудан. Без стран Балтии, Украины и т.д. ее технологии - советские технологии, т.е. включая и украинские. Там нет технологий. Та петухи из говна и остатки совдеповского оружия.
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10.07.2021 00:13 Відповісти
К сожалению есть.
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10.07.2021 00:14 Відповісти
Однако РФ почему то строят Турции АЭС, а не наоборот
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10.07.2021 01:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/349275 Читай, принятый недавно, закон "О коренных народах Украины". Кто клоенные? Неа, не украинцы, не русские, а крымские татары, прямые выходцы из Монголии, нащадки монголо-татар.
Технологии? А куда вони хутко зникли? В моем городе, при совке четыре крупных завода было, один-ЮТЗ, третий в мире, в своей отрасли был, где они? А нету, один НЗФ Коломойского еще дергается. Зырь на Украину. Где завод Антонова, где "МС", Одесский припортовый, Южмаш, ЗАЗ, Николаевский судостроительный... Напомню, что Украина, была, ПЯТОЙ эконоаикой Европы, а сейчас самая бедная, чего не скажешь о Рашке-засрашке
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10.07.2021 12:01 Відповісти
Ты что умничаешь? Речь шла о сравнении Турции со свинособаками. Какого пениса ты сюда Украину вплел? Украинцы не говорят, мол мы сверхдержава. Отсюда и пляшем.
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10.07.2021 18:15 Відповісти
А что у русских нет своей страны? У украинцев есть, а русские каким боком к Украине?))) Крымские татары из Монголии?))) Серьезно?))) У них нет другой родины как Украина, поэтому они и коренной народ)))
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10.07.2021 22:50 Відповісти
ну ты и серонул...
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10.07.2021 18:22 Відповісти
С малозаметностью у него большие проблемы, любой специалист глядя на фото так скажет
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09.07.2021 23:32 Відповісти
Смотря из чего он сделан (а там большое количество радиопрозрачных материалов), а на такой высоте - см. мой пост ниже.
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09.07.2021 23:36 Відповісти
Посмотрите на его пропелеры, они дают отличное отрвжение для радара, радиоппозрачных лопаток пропелера не бывает.
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10.07.2021 11:18 Відповісти
Площадь лопастей? А с 11++ км?
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10.07.2021 13:56 Відповісти
Т.е. ты не видишь связи между удалённостью цели от радара и возможностью радара увидеть эту цель?
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09.07.2021 23:34 Відповісти
11км для радара не расстояние, если они на 300км все видят. Для радара проблема когда цель движется на бреющем полете.
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09.07.2021 23:37 Відповісти
А вот что увидит беспилотник с такой высоты да еще в облачную погоду, или ночью или в туман?
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09.07.2021 23:40 Відповісти
А беспилотнику можно даже вообще ничего не видеть - он может принимать целеуказания от других источников. Но и с этой высоты Байрактар видит.
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10.07.2021 09:08 Відповісти
На низкой высоте можно прятаться за радио горизонтом и складками местности. А на большой засекут если не локатором, то оптикой наведения.
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09.07.2021 23:42 Відповісти
Смотря какой коэффициент отражения у цели. Байрактар очень не контрастная цель.
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10.07.2021 09:07 Відповісти
Вот поэтому TB2 хороший беспилотник, а вот этот размером с Ан-2, его радары яПВО увидят за 200 км и даже С-200 легко собьет. Оружие чисто протиа тапочников, у которых из ПВО только ДШК.
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10.07.2021 11:14 Відповісти
Ему просто нет необходимости входить в зону действия ПВО. С 11 км даже планирующими бомбами он достанет что надо.
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10.07.2021 13:57 Відповісти
Експерд кацапський,це тому в Карабаху ці самі Байрактари розбили наглу кацапську мармизу ?
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10.07.2021 17:24 Відповісти
ЗЕленая плесень все запорит.
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09.07.2021 23:28 Відповісти
посмотрел видео на ютубе, нигде даже не пикнули про то, что двигатели украинские, ни в описании, ни в комментах, постеснялись? ну да ладно..
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09.07.2021 23:49 Відповісти
"Під час випробувань, БПЛА Akinci досяг висоти 11 594 метрів, що є абсолютним рекордом для літальних апаратів турецького виробництва. Під час цього випробування Akinci провів у повітрі 25 годин 46 хвилин та подолав відстань 7507 кілометрів."
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10.07.2021 00:00 Відповісти
Скоро - в Украине ✌✌✌✌✌
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10.07.2021 00:25 Відповісти
Для барражирующей бомбы - чем выше, тем больше радиус поражения.
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10.07.2021 00:30 Відповісти
Якщо б він ще якусь ракету чи бомбу по москаликах запустив, то йому б не було ціни. А поки що ставимо "+"
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10.07.2021 00:54 Відповісти
Если-бы еще и мозгов тебе дал....
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10.07.2021 23:08 Відповісти
О, ********** об'явився. Повзи на цвинтар, там тебе вже давно хробаки шукать.
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10.07.2021 23:31 Відповісти
Блин дожылыся украина купуе у туркив бепилотники а шо з нашым авибудуванням шо не так розбудоауемо инши краины вертольоты локомотывы вагоны тролейбусы автобусы швыдки драбыны пожежни и багато чого купуемо за кордоном А як же мы хто ж так хазяйнуе
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10.07.2021 11:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/393894 - "Блин дожылыся украина купуе у туркив бепилотники а шо з нашым авибудуванням шо не так розбудоауемо инши краины вертольоты ...."
Здається, у вас гугл не гуглить, або толмач не драгоманить.
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10.07.2021 13:13 Відповісти
та с бодуна,kurwa,от її і тіпає..
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10.07.2021 23:09 Відповісти
Для планирующих высокоточных бомб очень хороший покзатель.И инфраксный след не ос
тавляют
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10.07.2021 16:02 Відповісти
Украина, которая строила планеры для Ан-ов, не в состоянии построить планер для своего "Прапор" или "Рейдер(Нападающий)", вставить в него свои моторы и купить электронику у своих друзей?
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10.07.2021 16:37 Відповісти
НАДО С ТУРЦИЕЙ, АНГЛИЕЙ И АМЕРИКОЙ - УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
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10.07.2021 17:59 Відповісти
 
 