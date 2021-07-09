Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту

У Львові міська влада встановила низку обмежень при використанні електросамокатів та іншого дрібного електротранспорту.

Відповідне рішення прийняли 8 липня депутати міськради, передає Цензор.НЕТ, про це пише ZAXID.NET.

Згідно з прийнятими правилами, їздити на персональному електричному транспорті дозволено тільки тим, хто досяг 14 років. Дітям від 7 до 14 років дозволено їздити на тротуарах, пішохідних доріжках і в парках, скверах, тільки в супроводі дорослих.

Користуватися персональним електротранспортом слід насамперед на велодоріжках, при цьому швидкість не повинна перевищувати 20 км/год. Під час їзди тротуаром і пішохідною зоною швидкість не може перевищувати 5 км/год.

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Водіям електротранспорту заборонено:

- їздити в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

- рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями;

- рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку;

- перевозити пасажирів;

- під час руху триматися за інший транспортний засіб;

- під час руху користуватися телефонами. Дивіться також: На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті. ВIДЕО

Крім того, заборонено паркувати самокат:

- на пішохідних переходах;

- на пандусах для маломобільних груп населення;

- на зупинках громадського транспорту;

- на велосипедних і пішохідних доріжках, а також на тротуарі, якщо його ширина менше 1,5 м;

- перед входом/виходом до житлових і нежитлових будівель, споруд;

- перед або поблизу аварійних виходів та зон виїзду пожежної охорони, швидкої допомоги та інших екстрених служб.

Це рішення, яке вносить зміни в Правила благоустрою Львова, є рекомендаційним і не передбачає штрафів за порушення.