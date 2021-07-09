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Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту

Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту

У Львові міська влада встановила низку обмежень при використанні електросамокатів та іншого дрібного електротранспорту.

Відповідне рішення прийняли 8 липня депутати міськради, передає Цензор.НЕТ, про це пише ZAXID.NET.

Згідно з прийнятими правилами, їздити на персональному електричному транспорті дозволено тільки тим, хто досяг 14 років. Дітям від 7 до 14 років дозволено їздити на тротуарах, пішохідних доріжках і в парках, скверах, тільки в супроводі дорослих.

Користуватися персональним електротранспортом слід насамперед на велодоріжках, при цьому швидкість не повинна перевищувати 20 км/год. Під час їзди тротуаром і пішохідною зоною швидкість не може перевищувати 5 км/год.

Читайте також: Швидкість електросамокатів у Києві обмежать до 20 км/год

Водіям електротранспорту заборонено:

- їздити в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;
- рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями;
- рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку;
- перевозити пасажирів;
- під час руху триматися за інший транспортний засіб;
- під час руху користуватися телефонами.

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Крім того, заборонено паркувати самокат:

- на пішохідних переходах;
- на пандусах для маломобільних груп населення;
- на зупинках громадського транспорту;
- на велосипедних і пішохідних доріжках, а також на тротуарі, якщо його ширина менше 1,5 м;
- перед входом/виходом до житлових і нежитлових будівель, споруд;
- перед або поблизу аварійних виходів та зон виїзду пожежної охорони, швидкої допомоги та інших екстрених служб.

Це рішення, яке вносить зміни в Правила благоустрою Львова, є рекомендаційним і не передбачає штрафів за порушення.

Автор: 

Львів (3079) самокат (20)


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Топ коментарі
+10
Они должны иметь права по нормальному и знать ПДД
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09.07.2021 23:07
+10
именно так. выезжая на дорогу самокатчик должен нести точно такую ответственность как и водитель авто.
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09.07.2021 23:13
+9
Дієвість без штрафних санкцій буде дорівнювати =0(нулю) !!!!))))
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09.07.2021 23:11
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Правила форума Рада форумчан
Они должны иметь права по нормальному и знать ПДД
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09.07.2021 23:07 Відповісти
На жаль,мають знати і знають,це різні речі !!!)))
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09.07.2021 23:44 Відповісти
Ну как я говорил, и за самокаты и велосипеды уже взялись. И обязательно права и ТО на самокаты введите.
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09.07.2021 23:11 Відповісти
именно так. выезжая на дорогу самокатчик должен нести точно такую ответственность как и водитель авто.
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09.07.2021 23:13 Відповісти
Точно так же как и пешеход. Ато бежит бабка через четыре полосы с корзинами где ей вздумается, а ответственности с нее взятки гладки.
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09.07.2021 23:16 Відповісти
Добре як з корзинами,а то ще онуку з руку тягне !!!)))
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09.07.2021 23:46 Відповісти
Вы не встречались с самокатчиками на дорогах города! Велосипедисты с трасс, едущие по трое в ряд, покажутся вам ангелами!
Имею опыт встреч с теми и другими.
Львов не зря принял ограничения, но они ничем не обеспечены! Так пукнули в воздух, впрочем, как и со всеми остальными благими начинаниями)
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09.07.2021 23:31 Відповісти
Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту - Цензор.НЕТ 431
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10.07.2021 09:56 Відповісти
Дієвість без штрафних санкцій буде дорівнювати =0(нулю) !!!!))))
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09.07.2021 23:11 Відповісти
При езде по тротуару и пешеходной зоне скорость не может превышать 5 км/ч. Вы пробовали ехать на велосипеде или самокате или другом двухколесном транспорте до 5км/час?
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09.07.2021 23:13 Відповісти
нельзя ездить не по пешеходной зоне не по тротуару.
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09.07.2021 23:15 Відповісти
так по дорогам ездить тоже нельзя
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09.07.2021 23:20 Відповісти
при відсутності велодоріжки-саме там.
інше питання щу Львові бруківка плюс каналізаційні люки(переважно нижче рівня дороги)
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10.07.2021 09:59 Відповісти
5 км/год це швидкість хотьби людини
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10.07.2021 07:30 Відповісти
На каком основании было вынесенно это решение !?
Если это порядок ППД - но на каком основании они переняли на себя функции ВР !?
Если это не ПДД - то на каком основании они ограничивают права граждан, если это ограничение не предусмотрено Конституцией !?
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09.07.2021 23:30 Відповісти
"Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения."

И не "ори" bold'ом.
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09.07.2021 23:36 Відповісти
Дай мне ссылку на законодательную норму о благоустройстве, где дано им право регламентировать данный вопрос !
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09.07.2021 23:47 Відповісти
Дай мне ссылку на законодательную норму о благоустройстве, где ЗАПРЕЩЕНО давать РЕКОМЕНДАЦИИ!
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09.07.2021 23:50 Відповісти
Ну тут ты себя очередной раз проявил как неуч... В юриспруденции "рекомендация" - является нормой "обязывающей" к выполнению... Открой юр.справочник...
Это для обывателя "рекомендация" - это "совет"... А с юр.точки зрения... - это завуалированный приказ...
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09.07.2021 23:56 Відповісти
Сам неуч!
Не путай "юридическую рекомендацию" с обычной.
Да и Законодательством "юридическая рекомендация" НЕ регламентируется.
По этому, твое "обязывающее" - простое ВРАНЬЕ.
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10.07.2021 00:02 Відповісти
Для тебя, напомню :
"Городские власти Львова ввели ряд ограничений для электросамокатов и мелкого электротранспорта
https://images.cnscdn.com/images/a/e/0/1/ae011033b6b9cc18ac694787140f0827/original.jpgВо Львове городская власть установила ряд ограничений"
ГДЕ СДЕСЬ про" рекомендацию"
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10.07.2021 00:08 Відповісти
Для нервных тыпилов повторяю:
Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения.
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10.07.2021 00:13 Відповісти
Другими словами, они НЕ ИМЕЮ ПРАВА ОБ ЭТОМ ВООБЩЕ что либо писать или упоминтать !
Как говорится - их мнение никого не интересует !
Согласно действующего законодательства, ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК вправе делать ВСЁ, что ПРЯМО ЕМУ НЕ ЗАПРЕЩЕНО !
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10.07.2021 00:18 Відповісти
Они имеют права и обязанности по "Правилам благоустройства" чем и занимаются.
Другими словами, ты ОБЛЯПАЛСЯ, решев, что они изменяют ПДД, а когда тебе указали на твой косяк - уперся РОГОМ не желая признавать свою ТУПОСТЬ.
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10.07.2021 00:22 Відповісти
Я тебе еще раз говорю , что благо устройство города НИКАКИМ БОКОМ не касается того о чем написано в этой статье ! Если ты утверждаешь обратное - ДАЙ МНЕ ССЫЛКУ где это предусмотренно нормативными документами !!!
Не твоими фантазиями или фантазиями "города", а НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ !
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10.07.2021 00:26 Відповісти
але без можливості покарання..
тому ці рекомендації-ДО ДУПИ
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10.07.2021 10:00 Відповісти
Меня возмущает САМ ФАКТ того. что те, кому это не позволено лезут своими грязными лапами в дела граждан ! Чем нарушают их права !
Для меня это принципиальная позиция, даже пусть "ЭТИ" - будут 100 раз "с святыми целями" !
Я не позволю никому совать свое рыло не в свое дело !
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10.07.2021 10:30 Відповісти
Сегодня "ЭТИ" влезут не в свое дело, завтра дворник начнет вас учить как себя вкести в постели с женой !...
Таким "учителям нужно СРАЗУ И ЖЁСТКО ДАВАТЬ ПО РЫЛУ !"
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10.07.2021 10:32 Відповісти
Кроме того. учитывая, что городские власти - это должностные лица.. А должностным лицам ЗАПРЕЩЕНО ВСЁ, что ЯВНО (ПРЯМО) ИМ НЕ РАЗРЕШЕНО !
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10.07.2021 00:16 Відповісти
поясню. Самокаты не предусмотрены в ПДД на дорогах (любые самокаты - с приводом от ноги, электро, даже жизельные!).
Но возникла проблема, граждане на самокатах летают по Львову вдоль, поперек и на искосяк по улицам!
Вы- великий знаток законов, решите плиз проблему!
То, что менты не работают и НЕ ХОТЯТ работать по пешеходам и лясИпедистам и остальным участникам дорожного движения (окромя автомобилистов) тоже вам решать.
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09.07.2021 23:38 Відповісти
Это не дает им право перенимать на себя функции ВР !!!
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09.07.2021 23:48 Відповісти
Все, кто находится на проезжей части - являются участниками дорожного движения ! И обязаны выполнять ПДД !
А Львовская власть- узурпирует власть - превышая свои полномочия !
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09.07.2021 23:49 Відповісти
Самокат находится в правовой зоне пешеходов и самокатчики нарушают правила движения. Город дал уточнения для идиотов, не признающих правила движения.
И да, окромя вас, слепых нет, не надо так ЖИРНО выделять тупые мscли, страничку закапаете)
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09.07.2021 23:55 Відповісти
У "города" НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ вообще что либо давать по данному вопросу !
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09.07.2021 23:57 Відповісти
У города ЕСТЬ полномочия, так как данная ЗЕМЛЯ находится в городской СОБСТВЕННОСТИ.
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10.07.2021 00:04 Відповісти
В эти "полномочия" - не входит вносить изменения в законодательные акты, полностью или частично их отменять ! Отменять нормы Конституции или каким-либо образом их ограничивать !
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10.07.2021 00:06 Відповісти
Город может полностью перекрыть движение по своей территории) С согласия граждан. ГРАЖДАНЕ МОГУТ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ И ИЗБРАТЬ ДРУГУЮ ВЛАСТЬ
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10.07.2021 00:23 Відповісти
Да !? )))
ну тогда дай мне ССЫЛКУ на нормативный документ это регламентирующий !?
И мы все посмеемся !
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10.07.2021 00:27 Відповісти
без нормативных документов - во многих городах на выходные дни закрывают центральные улицы и они становятся пешеходными, да и вообще пешеходные зоны определяет местная власть. ВОЗРАЗИТЕ
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10.07.2021 00:30 Відповісти
Ты ошибаешься...
Там :
или - есть нормативый документ!
или - действия НЕ ЗАКОННЫ
иного не дано !
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10.07.2021 00:31 Відповісти
естественно есть Нормативные документы и МЕСТНАЯ власть имеет ПРАВО) увянь
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10.07.2021 00:33 Відповісти
НЕТ - НЕ ИМЕЕТ !
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10.07.2021 00:35 Відповісти
ИНАЧЕ ТЫ БЫ ПРИВЕЛ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ С УКАЗАНИЕМ ПУНКТА... и Я ДАЮ 100% , ЧТО "просто так", ОНА не может ограничить граждан .... Есть определенные условия и требования... Иначе это не законно !
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10.07.2021 00:38 Відповісти
Например, что бы сделать какую то часть проездей части "пешеходной" - согласно ПДД должны быть установлены соответствующие знаки и таблички !
Иначе - это незаконно !
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10.07.2021 00:33 Відповісти
То есть это ПДД, опять же не в ведении городской власти...
Должны быть соблюдены законные нормы...!
например, если это запрещено ПДД, то городская власть не может там что то изменить !
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10.07.2021 00:35 Відповісти
и? естессно нужны знаки) и я будучи местной властью приму решение, закуплю и выставлю знаки на МЕСТНЫХ дорогах и запрещу ПЕРСОНАЛЬНО тебе передвигаться по ним. и естессно, покушаться на дороги госзначения я не буду.
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10.07.2021 00:39 Відповісти
Вот видишь.. Есть процедуры... например, и то. что гор. власть не может менять ПДД ... На каком основании она регламентирует :

Водителям электротранспорта запрещено:

- ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- двигаться и тд.

Кроме того, запрещено парковать самокат:

- на пешеходных переходах;
- на остановках общественного транспорта;
- на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;

Это нормы ПДД... А значит - не во власти гор.власти!!!!
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10.07.2021 00:42 Відповісти
layer гном, спи законник

парковка и движение твоего самоката находятся в противоположных с автомобилем частях пдд
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10.07.2021 00:46 Відповісти
В опубликованном перечне есть только НЕСКОЛЬКО пунктов, которые действительно имеют отношение к городской компетенции
Это например :
Кроме того, запрещено парковать самокат:
- на пандусах для маломобильных групп населения;
- перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
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10.07.2021 00:47 Відповісти
и хватит капать жиром) убедительнее аргументы не станут)
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10.07.2021 00:31 Відповісти
Я так разделяю наши тексты, что бы мне было проще их читать!
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10.07.2021 00:33 Відповісти
Дядя, прими успокоительное.
Если ты так уж сильно хочешь погрузиться в дебри юриспруденции, то лови:
Все, "кто находится на проезжей части" является или АВТОМОБИЛЕМ или ПЕШЕХОДОМ.
Если нет Технического ПАСПОРТА на Транспортное Средство, значит ты являешься ПЕШЕХОД.
И потрудись придерживаться ПРАВИЛ для ПЕШЕХОДОВ.
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09.07.2021 23:56 Відповісти
Ты хоть ПДД читал, лапость... Что утверждаешь про "или или "...
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09.07.2021 23:58 Відповісти
Ну мы же не про гужевой транспорт и лисапедистов рассуждали), остальные ПЕШЕХОДЫ
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10.07.2021 00:25 Відповісти
В ПДД сказанно, что ВСЕ кто находится на проезжей части - являются участниками дорожного движения и обязаны его соблюдать! Не важно на чем они, хоть на лыжах !
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10.07.2021 00:29 Відповісти
Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту - Цензор.НЕТ 7350
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10.07.2021 02:17 Відповісти
у яПОНІЇ обмеження 15 км\год
але потрібні права водія..
тому ровери використовуються куди більше,а електросамокатиків не видно..
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10.07.2021 10:04 Відповісти
Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту - Цензор.НЕТ 577
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09.07.2021 23:35 Відповісти
Про наїзди на пішоходів, чи травмування внаслідок їзди на електросамокатаз у Львові нічого не чути. Є окремі компанії, які створили парки цього транспорту у найбільш людних місцях. Де людина може скористатися за невелику оплату через смартфон зручним, швидким і дешевим транспортом. Львів'яни знають, як завдяки Садовому перевантажені автотранспортом дороги і вулиці. Середня швидкість руху на окремих аулицчюях в окремі години не перевищує 8-10 кілометрів за годину. І саме мініелектротранспорт є найкращою на даний час альтернативою таксиста і маршрутчикам. Звичайно ж, це бісить міську владу і зокрема Садового, бо забирає поки що незначну частину доходів, але ця частина неухильно зростає. Що стосується людей, які зааз користуюся цим транспортом, то це в основному молоді люди з хорошою освітою і високим інтелектом, які дорожать своїм і чужим життям і здоров'ям. Звичайно, правил руху вони повинні дотримуватись. Але заганяти їх у рамки жорсткіші, ніж велосипедистів не варто. А міській владі Львова я б радив припинити хаотично комерцією на будові житлових будинків у кожному парку і сквері, а перенести будівництво на периферію, прокладати нові комунікації і перестати копати і переконувати вулиці. А ще було б добре перенести деякі служби на околиці Львова, щоб розвантажити центр. І звичайно, більше уваги уділяти міським дорогам. Розумію, що це не так прибутковою, як продавати квартири у новобудовах, але транспортний колапс і так рано чи пізно зробить ці новобудови не цікавими для мобільних жителів, мобільність яких буде знижена до нуля.
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09.07.2021 23:38 Відповісти
Коли я, на дорозі у Львові, вимушений БИТИ по гальмам, щоб не збити двох ********* на самокатах, що вилетіли НА ДОРОГУ, то нах всі самокати!!!
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09.07.2021 23:45 Відповісти
вул Братів Міхновських, швидкість не вище 35! там вище не буває.
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09.07.2021 23:46 Відповісти
Тоді і гальма е надто спалили. 😊 Зрозумійте, проблема руху у Львові створена не самокатами, а хаотичним забудова и у місті, де немає належної інфраструктури. Центр Львова - це таки е Тернопіль.
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09.07.2021 23:51 Відповісти
Ми маємо 2 проблеми- хаотична забудова міста (повністю згоден), та самокатчики. Проблеми різнопланові, але мають спільні корені - повна продажність, та повний ідіотизм влади)
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10.07.2021 00:00 Відповісти
Погоджуся.
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10.07.2021 00:07 Відповісти
ви не розумієте..
Львів перетворюється в гетто,де право на власне авто(паркомісця) матиме лише мафія.Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту - Цензор.НЕТ 3619
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10.07.2021 10:11 Відповісти
Не пи..ди.

У Львові сталася перша ДТП за участю електросамоката
36-річного власника електросамоката госпіталізували
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 15:41, 17 вересня 2019 16552 2





Власника самоката госпіталізували
На перехресті вул. Дзиндри з вул Стрийською у Львові відбулася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Mеrcedes та електросамокатом. Внаслідок ДТП постраждав 36-річний власник самоката. Його госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні. Про інцидент, що стався у понеділок, 16 вересня, повідомила патрульна поліція
https://zaxid.net/news/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

В центрі Львова юнак на електросамокаті збив 83-річну бабусю

15 Травня 2021, 14:36 | https://portal.lviv.ua/news/2021/05/15/v-tsentri-lvova-iunak-na-elektrosamokati-zbyv-83-richnu-babusiu#comments

У центрі Львова юнак, їдучи на електросамокаті, збив 83-річну жінку, яка йшла тротуаром. Про це https://portal.lviv.ua/ Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
------------------------
У центрі Львова сталося зіткнення електросамоката та автомобіля (ФОТО, ВІДЕО)
26 Травня 2021 о 14:11

У Львові сталося ДТП з участю електросамоката та легкового автомобіля.
Як повідомляє "Варта1", дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 травня, о 13:20 год, на вул. Чайковського.
«Знову постраждала людина на вул. Чайковського. Особа на електросамокаті рухаючись пішохідною зоною, не злізаючи з самокату, прийняла рішення переїхати пішохідний перехід не переконавшись, що їхав автомобіль.
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10.07.2021 10:08 Відповісти
То все, що ти накопав? 😁 А про травми ти теж накопаєш? Ти ще накопай, як пішохід наткнувся на пішохода. Коли я пишу, що не було ДТП, то маю на увазі, що без серйозних наслідків. У багатьох львівських дворах діти на велосипедах, педатьних машинах і тих же самокатах теж наїжджають на людей. І ніхто не робить з цього проблеми. Ти краще напиши, скільки ДТП з важкими травмами і смертями стає ься на вулицях Львова з участю інших видів транспорту, розумник. І вивели відсоток від цього всього, який припадає на долю мініелектротранспорту.
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10.07.2021 22:31 Відповісти
верно. оборзели, гоняют 40 км ч, налетают на людей.
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10.07.2021 02:05 Відповісти
Самокат - налог в местный бюджет - дорожки и стоянки для такого транспорта - спецполиция. Схема универсальная,но проще гонять и не пущать. В Германии я еще в 2012 году видел спецполицию для велосипедистов.Правда их было 2 человека на 50 тысячный город.
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10.07.2021 07:07 Відповісти
Давно пора.
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10.07.2021 09:21 Відповісти
"- перевозить пассажиров;"
Это вдвоём на самокате?
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10.07.2021 10:33 Відповісти
 
 