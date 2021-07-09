Міська влада Львова ввела низку обмежень для електросамокатів і дрібного електротранспорту
У Львові міська влада встановила низку обмежень при використанні електросамокатів та іншого дрібного електротранспорту.
Відповідне рішення прийняли 8 липня депутати міськради, передає Цензор.НЕТ, про це пише ZAXID.NET.
Згідно з прийнятими правилами, їздити на персональному електричному транспорті дозволено тільки тим, хто досяг 14 років. Дітям від 7 до 14 років дозволено їздити на тротуарах, пішохідних доріжках і в парках, скверах, тільки в супроводі дорослих.
Користуватися персональним електротранспортом слід насамперед на велодоріжках, при цьому швидкість не повинна перевищувати 20 км/год. Під час їзди тротуаром і пішохідною зоною швидкість не може перевищувати 5 км/год.
Водіям електротранспорту заборонено:
Крім того, заборонено паркувати самокат:
Це рішення, яке вносить зміни в Правила благоустрою Львова, є рекомендаційним і не передбачає штрафів за порушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Имею опыт встреч с теми и другими.
Львов не зря принял ограничения, но они ничем не обеспечены! Так пукнули в воздух, впрочем, как и со всеми остальными благими начинаниями)
інше питання щу Львові бруківка плюс каналізаційні люки(переважно нижче рівня дороги)
Если это порядок ППД - но на каком основании они переняли на себя функции ВР !?
Если это не ПДД - то на каком основании они ограничивают права граждан, если это ограничение не предусмотрено Конституцией !?
И не "ори" bold'ом.
Это для обывателя "рекомендация" - это "совет"... А с юр.точки зрения... - это завуалированный приказ...
Не путай "юридическую рекомендацию" с обычной.
Да и Законодательством "юридическая рекомендация" НЕ регламентируется.
По этому, твое "обязывающее" - простое ВРАНЬЕ.
"Городские власти Львова ввели ряд ограничений для электросамокатов и мелкого электротранспорта
https://images.cnscdn.com/images/a/e/0/1/ae011033b6b9cc18ac694787140f0827/original.jpgВо Львове городская власть установила ряд ограничений"
ГДЕ СДЕСЬ про" рекомендацию"
Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения.
Как говорится - их мнение никого не интересует !
Согласно действующего законодательства, ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК вправе делать ВСЁ, что ПРЯМО ЕМУ НЕ ЗАПРЕЩЕНО !
Другими словами, ты ОБЛЯПАЛСЯ, решев, что они изменяют ПДД, а когда тебе указали на твой косяк - уперся РОГОМ не желая признавать свою ТУПОСТЬ.
Не твоими фантазиями или фантазиями "города", а НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ !
тому ці рекомендації-ДО ДУПИ
Для меня это принципиальная позиция, даже пусть "ЭТИ" - будут 100 раз "с святыми целями" !
Я не позволю никому совать свое рыло не в свое дело !
Таким "учителям нужно СРАЗУ И ЖЁСТКО ДАВАТЬ ПО РЫЛУ !"
Но возникла проблема, граждане на самокатах летают по Львову вдоль, поперек и на искосяк по улицам!
Вы- великий знаток законов, решите плиз проблему!
То, что менты не работают и НЕ ХОТЯТ работать по пешеходам и лясИпедистам и остальным участникам дорожного движения (окромя автомобилистов) тоже вам решать.
А Львовская власть- узурпирует власть - превышая свои полномочия !
И да, окромя вас, слепых нет, не надо так ЖИРНО выделять тупые мscли, страничку закапаете)
ну тогда дай мне ССЫЛКУ на нормативный документ это регламентирующий !?
И мы все посмеемся !
Там :
или - есть нормативый документ!
или - действия НЕ ЗАКОННЫ
иного не дано !
Иначе - это незаконно !
Должны быть соблюдены законные нормы...!
например, если это запрещено ПДД, то городская власть не может там что то изменить !
Водителям электротранспорта запрещено:
- ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- двигаться и тд.
Кроме того, запрещено парковать самокат:
- на пешеходных переходах;
- на остановках общественного транспорта;
- на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;
Это нормы ПДД... А значит - не во власти гор.власти!!!!
парковка и движение твоего самоката находятся в противоположных с автомобилем частях пдд
Это например :
Кроме того, запрещено парковать самокат:
- на пандусах для маломобильных групп населения;
- перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
Если ты так уж сильно хочешь погрузиться в дебри юриспруденции, то лови:
Все, "кто находится на проезжей части" является или АВТОМОБИЛЕМ или ПЕШЕХОДОМ.
Если нет Технического ПАСПОРТА на Транспортное Средство, значит ты являешься ПЕШЕХОД.
И потрудись придерживаться ПРАВИЛ для ПЕШЕХОДОВ.
але потрібні права водія..
тому ровери використовуються куди більше,а електросамокатиків не видно..
Львів перетворюється в гетто,де право на власне авто(паркомісця) матиме лише мафія.
У Львові сталася перша ДТП за участю електросамоката
36-річного власника електросамоката госпіталізували
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 15:41, 17 вересня 2019 16552 2
Власника самоката госпіталізували
На перехресті вул. Дзиндри з вул Стрийською у Львові відбулася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Mеrcedes та електросамокатом. Внаслідок ДТП постраждав 36-річний власник самоката. Його госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні. Про інцидент, що стався у понеділок, 16 вересня, повідомила патрульна поліція
https://zaxid.net/news/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
В центрі Львова юнак на електросамокаті збив 83-річну бабусю
15 Травня 2021, 14:36 | https://portal.lviv.ua/news/2021/05/15/v-tsentri-lvova-iunak-na-elektrosamokati-zbyv-83-richnu-babusiu#comments
У центрі Львова юнак, їдучи на електросамокаті, збив 83-річну жінку, яка йшла тротуаром. Про це https://portal.lviv.ua/ Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
------------------------
У центрі Львова сталося зіткнення електросамоката та автомобіля (ФОТО, ВІДЕО)
26 Травня 2021 о 14:11
У Львові сталося ДТП з участю електросамоката та легкового автомобіля.
Як повідомляє "Варта1", дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 травня, о 13:20 год, на вул. Чайковського.
«Знову постраждала людина на вул. Чайковського. Особа на електросамокаті рухаючись пішохідною зоною, не злізаючи з самокату, прийняла рішення переїхати пішохідний перехід не переконавшись, що їхав автомобіль.
Это вдвоём на самокате?