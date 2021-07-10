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Новини Правосуддя
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Суд випустив із СІЗО під нічний домашній арешт вора в законі Умку, - Офіс генпрокурора

Суд випустив із СІЗО під нічний домашній арешт вора в законі Умку, - Офіс генпрокурора

Печерський суд Києва 9 липня змінив запобіжний захід вору в законі Умці з утримання під вартою на нічний домашній арешт, задовольнивши клопотання сторони захисту. Умка підозрюється в поширенні злочинного впливу в суспільстві в статусі вора в законі (ч. 3 ст. 255-1 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурори підготували ​​апеляційну скаргу на це рішення суду. Зазначається, що під час досудового розслідування задокументовано низку фактів вчинення злочинних дій ворами в законі Умкою і Лашею Сваном.

Раніше обом було повідомлено про підозру і проведено затримання в порядку ст. 208 КПК України. У травні 2021 слідчий суддя Печерського районного суду Києва застосував проти підозрюваних запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном до 18 липня 2021 включно.

Однак, 9 липня суд за клопотанням сторони захисту одного з підозрюваних - вора в законі Умки - змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт.

Читайте також: Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки. ДОКУМЕНТ

Автор: 

вор у законі (241) криміналітет (301) юстиція (732) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+28
А солько было зеленых соплей и гнусного пиара... теперь все воры снова на свободу?
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10.07.2021 00:09
+24
так Умка ведь не боевой генерал, защмищавший Украину, а ВОР, классово близкий к ЗЕльоным
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10.07.2021 00:19
+18
когда сажают боевых генералов и выпускают урок,

это уже не цирк, а Держава под угрозой исчезновения
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10.07.2021 00:21
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А солько было зеленых соплей и гнусного пиара... теперь все воры снова на свободу?
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10.07.2021 00:09 Відповісти
вони нічні санкції введуть проти нього. на більше зєбіли не здатні.
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10.07.2021 00:12 Відповісти
так Умка ведь не боевой генерал, защмищавший Украину, а ВОР, классово близкий к ЗЕльоным
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10.07.2021 00:19 Відповісти
А зачем его держать в тюрьме и кормить? Какая с него польза в тюрьме? Вот поймали, денег струсили и отпустили опять на вольные хлеба деньги собирать с лохов, чтобы опять поймать. Так что закрывайте окна и двери понадежнее. Ато нужно же ему судьям и прокурору насобирать пару косарей зелени на откуп.
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10.07.2021 00:28 Відповісти
Рыба гниет с головы ! Земразина общак пополнил !😜🙈
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10.07.2021 08:42 Відповісти
Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5170
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10.07.2021 00:11 Відповісти
уже нашел, ЗЕльоного
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10.07.2021 00:22 Відповісти
Відправити і цього Умку на північний полюс
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10.07.2021 00:51 Відповісти
судья прибарахлился тыщ на 50 баксов.. а СБУ лоха Баканова спит..
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10.07.2021 00:12 Відповісти
Вора в законе по прозвищу Умка/Умка Днепровский - 48-летнего жителя Днепра Сергея Олийныка - выпустили из-под стражи. В пятницу, 9 июля, суд заменил его меру пресечения на ночной домашний арест. По данным СМИ, за это якобы заплатили около 2 млн. долларов.Об этом сообщил портал "https://detective-info.com.ua/pecherskij-sud-vidpustiv-zlodiya-v-zakoni-%C2%ABumku%C2%BB.html Dетектив-Info ", ссылаясь на информированный источник и копию постановления. Уточняется, что решение было принято судьей https://pc.ki.court.gov.ua/sud2606/ Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком. Отметим, что последний фигурировал в ряде резонансных инцидентов.
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10.07.2021 03:25 Відповісти
Куди не плюнь - одні "вовки".
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10.07.2021 12:57 Відповісти
... Причина банальная - в материалах уголовного дела нет фактов о его воровском статусе, хотя он в международном розыске по линии Интерпола..

Как никогда кстати - "Я практически перестал реагировать на происходящее в стране, потому что количество преступного идиотизма зашкаливает настолько, что обсуждать это уже неприлично" - Андрей Макаревич
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10.07.2021 00:16 Відповісти
Все,что делает Зеленский - это одно сплошное цирковое представление и больше ничего. Это должны понять все.. Ему смешно, его банде смешно за лохов, что за них голосуют, а народу уже не смешно,ему еще и нормально жить хочется.
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10.07.2021 00:18 Відповісти
когда сажают боевых генералов и выпускают урок,

это уже не цирк, а Держава под угрозой исчезновения
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10.07.2021 00:21 Відповісти
так этого государства уже не существует - не работает ни один гос.институт. Остались только круги на воде, которые скоро разойдутся...
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10.07.2021 11:15 Відповісти
Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 932
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10.07.2021 00:33 Відповісти
Молодцы. Поймали, схфотографировали, попиарились и отпустили. И айда за премиальными и наградами. Сразу видно что работает у нас правохранительная система. Нужно повышать зарплаты, как говорил лизоблюд Антонина Херащенко
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10.07.2021 00:24 Відповісти
В суде две главные фигуры. Судья и вор. Один умка--другой недоумка! Что и видим.
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10.07.2021 00:25 Відповісти
просто Заголовок!!.... Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора. ...другими словами Вор Умка в Офисе Генпрокурора?)))) Хахлы Вы хотите в ЕС???...ну прибейте Идиотоф в Офисе ГенПрокуроров и Дыбила Клоуна!!!
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10.07.2021 00:25 Відповісти
Прдобное уже в обыденность превратилось. Ворьё и убийцы гуляют,сепарня и враги Украины должности получают. Полная деградация и развал. Зробилицеразом,блеать.
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10.07.2021 00:28 Відповісти
Как обычно:
Бубочка по пиарился, а дальше все идет без изменений.
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10.07.2021 00:29 Відповісти
мендель і зє сцикун наркоманічєский криворагульний

Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1235
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10.07.2021 00:34 Відповісти
Вася, а закон о ворах когда был принят? Или у тебя тоже что то украли? Так в очередь становись, тут таких 73%
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10.07.2021 07:28 Відповісти
То Вася, і ти сам це написав... і я не можу зрозуміти чи ти сєпар чи мамка за молоком з бідончиком послала!
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10.07.2021 08:07 Відповісти
Аді, отака смуча година нас б'є, отакий бо тертус Україною, що-с зебільйо, най бих пішли-єс торбеями світов, країни й громади ніц сокотили, а устарали нам у президенти тоте лєцте пометіння, нечесть і осоругу омразну, гаддя сорокате, пуголов'я кривороге.
Най бих вас, зебільйо, крепір микнув та й авус, а гробки ніц чічками, тіко прутнєми вуньичими закосичило-єс! 🤬🤬🤬
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10.07.2021 00:50 Відповісти
Это боевому генералу 450 млн. залога, а бандюков на свободу...
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10.07.2021 01:18 Відповісти
Наша песня хороша - начинай сначала!
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10.07.2021 02:44 Відповісти
Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7307
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10.07.2021 03:09 Відповісти
....Умка, хороший, ввекволиневидать
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10.07.2021 06:00 Відповісти
Умка - умный, нашел "подход".
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10.07.2021 07:01 Відповісти
К Данилову?
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10.07.2021 07:36 Відповісти
К сотоварищам.
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10.07.2021 07:55 Відповісти
Ничего личного. Только бизнес!
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10.07.2021 07:25 Відповісти
Правильно,это же не Семенченко или бойцы"Торнадо".
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10.07.2021 07:35 Відповісти
Правильно, это же не боевой генерал...
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10.07.2021 07:49 Відповісти
Зато группу спецназа ГУР ЗСУ которая после захвата Цемаха готовила освобождение наших пленных, и которую зеля с сбу арестовали год назад- они до сих пор под арестом!
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10.07.2021 07:57 Відповісти
Ладно, все знают, что Умка вор в законе, но от этого генерал Павловский не становится боевым генералом)
Боевой генерал, это Кульчитский,
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10.07.2021 09:59 Відповісти
Шибздик уйдёт а бабло останется. Одесский судья Ефименко полностью нивелировал работу полиции, освободив от наказания вора в законе Кобу Руставского.
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10.07.2021 10:09 Відповісти
И где же "возмущения" радикалов?? Где Ганьба?? Или только за деньги олигархов? За Стерненко чуть не революцию устроили...
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10.07.2021 12:52 Відповісти
 
 