Суд випустив із СІЗО під нічний домашній арешт вора в законі Умку, - Офіс генпрокурора
Печерський суд Києва 9 липня змінив запобіжний захід вору в законі Умці з утримання під вартою на нічний домашній арешт, задовольнивши клопотання сторони захисту. Умка підозрюється в поширенні злочинного впливу в суспільстві в статусі вора в законі (ч. 3 ст. 255-1 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Прокурори підготували апеляційну скаргу на це рішення суду. Зазначається, що під час досудового розслідування задокументовано низку фактів вчинення злочинних дій ворами в законі Умкою і Лашею Сваном.
Раніше обом було повідомлено про підозру і проведено затримання в порядку ст. 208 КПК України. У травні 2021 слідчий суддя Печерського районного суду Києва застосував проти підозрюваних запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном до 18 липня 2021 включно.
Однак, 9 липня суд за клопотанням сторони захисту одного з підозрюваних - вора в законі Умки - змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт.
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Как никогда кстати - "Я практически перестал реагировать на происходящее в стране, потому что количество преступного идиотизма зашкаливает настолько, что обсуждать это уже неприлично" - Андрей Макаревич
это уже не цирк, а Держава под угрозой исчезновения
Бубочка по пиарился, а дальше все идет без изменений.
Най бих вас, зебільйо, крепір микнув та й авус, а гробки ніц чічками, тіко прутнєми вуньичими закосичило-єс! 🤬🤬🤬
Боевой генерал, это Кульчитский,