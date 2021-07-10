Суд випустив із СІЗО під нічний домашній арешт вора в законі Умку, - Офіс генпрокурора

Печерський суд Києва 9 липня змінив запобіжний захід вору в законі Умці з утримання під вартою на нічний домашній арешт, задовольнивши клопотання сторони захисту. Умка підозрюється в поширенні злочинного впливу в суспільстві в статусі вора в законі (ч. 3 ст. 255-1 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурори підготували ​​апеляційну скаргу на це рішення суду. Зазначається, що під час досудового розслідування задокументовано низку фактів вчинення злочинних дій ворами в законі Умкою і Лашею Сваном.

Раніше обом було повідомлено про підозру і проведено затримання в порядку ст. 208 КПК України. У травні 2021 слідчий суддя Печерського районного суду Києва застосував проти підозрюваних запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном до 18 липня 2021 включно.

Однак, 9 липня суд за клопотанням сторони захисту одного з підозрюваних - вора в законі Умки - змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт.

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