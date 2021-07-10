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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС

За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС

Упродовж минулої доби, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Повідомляється також, що біля НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм. Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

"У напрямку населеного пункту ПІСКИ противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру. У районі ТРОЇЦЬКОГО збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля НОВОЗВАНІВКИ противник застосовував міномети 82-го калібру. Неподалік НОВОМИХАЙЛІВКИ ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів", - зазначають у штабі.

Крім цього, зазначається, що поблизу АВДІЇВКИ окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. А біля ОРІХОВОГО російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї. В районі населеного пункту КРИМСЬКЕ військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний", - додали в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Так, за даними штабу, поблизу МИРОНІВСЬКОГО окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, – з артилерійських систем калібру 122-мм. Неподалік ШИРОКИНОГО російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку СВІТЛОДАРСЬКА ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає", - уточнили в штабі.

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28717) Донбас (22356) втрати (4415) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
Світла пам'ять полеглому воїну.
Одужання пораненим військовим.
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10.07.2021 08:25
+12
https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762
https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762 ...
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10.07.2021 08:15
+11
напольён хоть бы через нового пресс-секретута что-то бы квакнул, про ежедневные невосполнимые потери от обстрелов и снайперов (которых у булаводержалки стало меньше малого, как и самих выстрелов, так похожих на гром из кинофильма...)
........................
швидкого одужання пораненим....
...................
Царства Небесного Герою...співчуття родині....і всій Україні (кому болить)
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10.07.2021 09:15
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https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762
https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762 ...
показати весь коментар
10.07.2021 08:15 Відповісти
За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих бойцов боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС - Цензор.НЕТ 2864
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10.07.2021 08:18 Відповісти
; в мене немає в Украіні а ні рідних а ні друзів , мені немає кого захищати ;
https://censor.net/ru/user/390467
https://censor.net/ru/comments/locate/3261015/0192145f-24b3-7193-b52e-65d4e5f93688
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10.07.2021 08:44 Відповісти
Світла пам'ять полеглому воїну.
Одужання пораненим військовим.
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10.07.2021 08:25 Відповісти
Rest In Peace...
Раньше всегда сообщали сразу если кто-то погиб, теперь начали сообщать только на следующее утро. Почему?
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10.07.2021 09:00 Відповісти
уточнюється
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10.07.2021 11:11 Відповісти
напольён хоть бы через нового пресс-секретута что-то бы квакнул, про ежедневные невосполнимые потери от обстрелов и снайперов (которых у булаводержалки стало меньше малого, как и самих выстрелов, так похожих на гром из кинофильма...)
........................
швидкого одужання пораненим....
...................
Царства Небесного Герою...співчуття родині....і всій Україні (кому болить)
показати весь коментар
10.07.2021 09:15 Відповісти
За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС - Цензор.НЕТ 6491
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10.07.2021 09:55 Відповісти
Шапіто готуєтсья до відпусток, на такі "дрібниці" просто не звертає уваги.
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10.07.2021 12:07 Відповісти
а втирає нам, що до Байдена...
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10.07.2021 12:25 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС - Цензор.НЕТ 9925
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10.07.2021 13:25 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС - Цензор.НЕТ 6670
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10.07.2021 13:26 Відповісти
Им стрелять только в ответ можно по решению Зе мудаков.А в ответ стрелять -это стрелять в небо!
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10.07.2021 13:40 Відповісти
 
 