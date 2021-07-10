За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС

Упродовж минулої доби, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Повідомляється також, що біля НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм. Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

"У напрямку населеного пункту ПІСКИ противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру. У районі ТРОЇЦЬКОГО збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля НОВОЗВАНІВКИ противник застосовував міномети 82-го калібру. Неподалік НОВОМИХАЙЛІВКИ ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів", - зазначають у штабі.

Крім цього, зазначається, що поблизу АВДІЇВКИ окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. А біля ОРІХОВОГО російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї. В районі населеного пункту КРИМСЬКЕ військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний", - додали в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Так, за даними штабу, поблизу МИРОНІВСЬКОГО окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, – з артилерійських систем калібру 122-мм. Неподалік ШИРОКИНОГО російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку СВІТЛОДАРСЬКА ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає", - уточнили в штабі.