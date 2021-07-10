В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали
За добу 9 липня 2021 року в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Уточнюється, що за минулу добу:
госпіталізовано – 364 особи;
летальних випадків – 20;
одужало – 809 осіб;
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 240 753 особи;
одужало – 2 176 919 осіб;
летальних випадків – 52 592;
проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.
Зауважимо, що за минулу добу протестовано:
методом ПЛР – 18 520 осіб,
методом ІФА – 8 452 особи,
експрес-тестами – 13 225 осіб.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях", - додали в МОЗ.
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