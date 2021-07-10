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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали

За добу 9 липня 2021 року в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Уточнюється, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 госпіталізовано – 364 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 летальних випадків – 20;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 одужало – 809 осіб;

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 захворіло – 2 240 753 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 одужало – 2 176 919 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 592;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.

Зауважимо, що за минулу добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 методом ПЛР – 18 520 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 методом ІФА – 8 452 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 507 нових випадків зараження, 809 осіб одужали 01 експрес-тестами – 13 225 осіб.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях", - додали в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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дивно
а куди зникли жалюгідні клоуни із секти: "ніякого вірусу не існує, це все вигадав Зеленський, щоб не допустити Майдан"?
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10.07.2021 08:28 Відповісти
переключились на розкрутку інших фейків..
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10.07.2021 10:36 Відповісти
В Британии 29.05 было 3, 4 тыс заболевших в сутки, а 30.06 уже 25,6 тыс.в сутки и смертность там не большая из за большого % привитых, в Украинк ситуация с таким темпом распространения короновируса может быть катастррфической.И при чем здесь Зеленский?, во всем виноват Степанов.
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10.07.2021 10:56 Відповісти
 
 